Kayseri'de göz alıcı daire

Konut sektörü Türkiye'nin her yerinde hızlı bir ivmeyle gelişiyor. Bu gelişimin kendini çok açık biçimde gösterdiği kentlerden biri de son yıllarda yaptığı atılımla adından sıkça söz ettiren Kayseri. Kayseri'de bulunan homify uzmanı İNDEKSA MİMARLIK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAHÜT LTD.ŞTİ. imzalı daireleri daha önce de sizlerin beğenisine sunmuştuk. Kayserililere ve İç Anadolululara yaşanır evler sunan firmanın bir başka başarılı çalışmasını sizlere sunmak istiyoruz.
Eminiz İndeka'nın bu çalışması da daha önceki çalışmaları gibi sizlerin beğenisini kazanacaktır. Haydi hazırsanız başlayalım.
Daha önce bembeyaz bir daire tasarımını paylaştığımız firma bu daire için daha oturaklı bir renk skalası tercih etmiş. Kahverengi ve koyu renklerin hakim olduğu evde denge yine beyaz renkle sağlanmış. Resimde gördüğünüz evin salonundaki tüm mobilya ve aksesuarların tasarımı firmaya ait. Koyu renkli köşe takımı son derece rahat görünüyor. Köşe takımının rengiyle kontrastı açık renkli halı oluşturuyor. Cam orta sehpa da salona modern bir hava kazandırmış. Tavan için kullanılan alçı pan dekorasyonu kenarlarındaki ahşap malzemeyle dikkat çekiyor. Tavanda gizli aydınlatmaların yanı sıra tavandan sarkan karpuz lambalar ve yemek masası aydınlatması dairenin aydınlatma konusundaki başarısını da gözler önüne seriyor.
Bu da salonun ta ters açıdan görünümü. Geniş pencereler sayesinde oldukça ferah olan salonun az önce görmediğimiz duvarında ahşap paneller bulunuyor. Zemin kaplaması ve yemek masasıyla uyum gösteren duvar kaplamaları tavandaki ahşap kenarlıklar da bir bütünlük oluşturuyor.
Yemek masası için ahşap malzeme tercih edilmiş. Ama bu klasik seçim, plastik ve modern çizgili sandalyelerle dengelenmeye çalışılmış. Yemek masasının aydınlatması için kullanılan lambaların çok estetik olduklarını belirtmeden de geçemeyeceğiz.
Salonun aksine oturma odasında beyazın hakimiyeti var bu hakimiyet koyu renkli unsurlarla dengelenmiş. Koltuk takımı ve halının beyaz tonlarında tercih edildiği oturma odasında, üç tarafı çevreleyen duvarlar da beyaza boyanmış. Ancak TV ünitesinin bulunduğu duvarda koyu renk tercih edilmiş ve denge sağlanmış. Tavandaki gizli aydınlatmada florasan lambalar kullanılmış ve beyazın etkisi güçlendirilmiş. Cam orta sehpası çok şık bir tasarım ürünü. Bu paragrafı duvardaki asimetrik kitaplığa değinmeden sonlandırsak haksızlık ederiz diye düşünüyoruz.
Mutfakta beyaz ve koyu ahşap tonlar dengeli olarak kullanılmış. İnce uzun mekanda iki duvar tezgahlarla kaplanmış. Sol taraftaki tezgah evye ve çalışma alanı olarak kullanılabilirken, sağ taraftaki tezgahı da çalışma alanı olarak kullanmak mümkün. Ankastre cihazlarda kırmızı rengin seçilmesi ortama canlılık kazandırmış. Zemin döşemesi için ise granit tonlu doğal taş karolar kullanılmış. Tüm bu renk kombinasyonunu tezgah duvarındaki renkli mozaik karolarda görmek mümkün.
Evin genç bireyinin erkek olduğunu söylemek odanın renk skalasına bakıldığında çok da zor değil. Genç delikanlının odasında beyaz yoğunluğu çok hoş bir mavi tonuyla bütünleştirilmiş. Duvardaki mavi puantiyeler odaya dinamizm kazandırırken, tavandan sallanan abajur lamba ve nevresim takımı mavi tonları bütünlemiş. Odada dikkat çekici aksesuar ise Londra telefon kulübeleri şeklinde bir çamaşır sepeti. İronik bir biçimde telefon kulübesi resmi de duvara poster olarak yapıştırılmış.
Yatak odasında açık renkler yoğunluklu kullanılmış. Tavan, halı ve yatak gövdesinde kullanılan beyazın yanı sıra mobilyalarda tercih edilen huş dokunun oluşturduğu açık renk hakimiyeti duvardaki koyu renk karolar ve nevresim takımıyla nötrlenmeye çalışılmış. Koyu renk duvardaki fotoğraf çalışması ise odaya sanatsal bir dokunuş kazandırmış. Yatak odasının en dikkat çekici parçası ise bize göre adeta rastgele fırça darbeleriyle renklendirilmiş büyük tavan lambası. Odanın aydınlatması led ışıklarla da desteklenmiş.
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