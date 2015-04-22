Kayseri'de göz alıcı daire

Konut sektörü Türkiye'nin her yerinde hızlı bir ivmeyle gelişiyor. Bu gelişimin kendini çok açık biçimde gösterdiği kentlerden biri de son yıllarda yaptığı atılımla adından sıkça söz ettiren Kayseri. Kayseri'de bulunan homify uzmanı İNDEKSA MİMARLIK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAHÜT LTD.ŞTİ. imzalı daireleri daha önce de sizlerin beğenisine sunmuştuk. Kayserililere ve İç Anadolululara yaşanır evler sunan firmanın bir başka başarılı çalışmasını sizlere sunmak istiyoruz.

Eminiz İndeka'nın bu çalışması da daha önceki çalışmaları gibi sizlerin beğenisini kazanacaktır. Haydi hazırsanız başlayalım.