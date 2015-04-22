Yatak odasında renk kullanımı

İş yerinde çalışırken evin en çok hayali kurulan bölümü herhalde yatak odasıdır. İşteki stres ve yorgunluk had safhaya ulaştığında, ah şimdi evde olsam da, yatağa gömülüp bir şekerleme yapsam düşüncesi pek çok kişinin aklından geçer. Yatak odaları ev içinde belki de en çok vakit geçirilen mekan. Çalışan ev ahalisi için bu durum kesinlikle böyle. Yemek hazırlamak için mutfakta geçen kısa zamanın ardından yemek ve oturma odasında bir kaç saat muhabbet, daha sonra da sabaha kadar sürecek uyku için yatak odası. Pek çok çalışanın günlük rutini bu şekilde diye düşünüyoruz.

Bu noktada yatak odası dekorasyonu oldukça önem kazanıyor. Koyu renkli yatak odalarının gece uykuya dalmakta zorluk çekenlere kolaylık sağladığını, açık renk yatak odalarının ise sabah uyanmakta zorlananlar için avantajlı olduğunu biliyoruz. Ama ister koyu, ister açık renk tercih eden yatak odanıza biraz renkli dokunuşla, evin bu en çok zaman harcadığınız bölümünü daha sevimli hale getirmeniz mümkün. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcıların elinden çıkma renkli yatak odası modellerinden bir seçki hazırladık. Haydi gelin hep birlikte keşfedelim.