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Yatak odasında renk kullanımı | homify

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Yatak odasında renk kullanımı

Aydin Sanli Aydin Sanli
PRENSES KLASİK YATAK ODASI , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
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İş yerinde çalışırken evin en çok hayali kurulan bölümü herhalde yatak odasıdır. İşteki stres ve yorgunluk had safhaya ulaştığında, ah şimdi evde olsam da, yatağa gömülüp bir şekerleme yapsam düşüncesi pek çok kişinin aklından geçer. Yatak odaları ev içinde belki de en çok vakit geçirilen mekan. Çalışan ev ahalisi için bu durum kesinlikle böyle. Yemek hazırlamak için mutfakta geçen kısa zamanın ardından yemek ve oturma odasında bir kaç saat muhabbet, daha sonra da sabaha kadar sürecek uyku için yatak odası. Pek çok çalışanın günlük rutini bu şekilde diye düşünüyoruz. 

Bu noktada yatak odası dekorasyonu oldukça önem kazanıyor. Koyu renkli yatak odalarının gece uykuya dalmakta zorluk çekenlere kolaylık sağladığını, açık renk yatak odalarının ise sabah uyanmakta zorlananlar için avantajlı olduğunu biliyoruz. Ama ister koyu, ister açık renk tercih eden yatak odanıza biraz renkli dokunuşla, evin bu en çok zaman harcadığınız bölümünü daha sevimli hale getirmeniz mümkün. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcıların elinden çıkma renkli yatak odası modellerinden bir seçki hazırladık. Haydi gelin hep birlikte keşfedelim. 

Kırmızının ihtişamı

PRENSES KLASİK YATAK ODASI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Yatak Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

PRENSES KLASİK YATAK ODASI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik tarzda yaptığı göz alıcı mobilyalarla tanınan Asortie Mobilya Dekorasyon yine bizi bizden alan bir yatak odası modeliyle karşımızda. Kendi tasarladığı ve ürettiği mobilyaları Masko'daki showroomunda tüketicinin beğenisine sunan firma tasarımlarıyla bize her evin bir saraya dönüşebileceğini gösteriyor. 

Resimde gördüğünüz model firmanın koleksiyonundaki Prenses Yatak Odası. Firmanın tüm ürünleri gibi yüzde yüz ahşaptan ve el işçiliğiyle üretilen modelde kırmızı kadife kumaş asil duruşuyla dikkat çekiyor. Kapitone yatak başlığının yanı sıra altın varaklı gövdesiyle de dikkat çeken mobilyada yatak ucu benchini alıp almamak tamamen müşterinin tercihine bırakılmış. 

Modern bir yatak odası

Yatak Odası Modelleri Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

Yatak Odası Modelleri

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

İstanbul merkezli Mahir Mobilya yatak odası modellerini, avant-garde, modern ve retro gibi farklı kategorilerde müşteriye sunuyor. Resimde gördüğünüz ve firmanın modern yatak odaları koleksiyonunda bulunan yatak odası beyaz lake yatak gövdesi, gardırop ve makyaj masasından oluşuyor. Yatak odası mavi ve yeşilin insanı büyüleyen tonlarıyla renklendirilmiş. Mint yeşili zemin üzerinde farklı renk desenlerle süslenen nevresim takımı, yerdeki renkli halıyla birleşerek odaya renk katmış. Ayrıca geniş pencerelerden içeri dolan günün maviliği odadaki renk etkisini desteklemiş. 

Atlas yorgan

Pargalı Yatak Odası / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Pargalı Yatak Odası / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bembeyaz bir yatak odası görüyorsunuz. Klasik çizgilerin modern bir yorumla işlendiği oda adeta bir sonsuzluk odası gibi görünüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki mobilya ceneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın imzasını taşıyan bu bembeyaz yatak odası modeli mavi atlas bir yorganlı renklendirilmiş. Böyle zarif bir yatak odasına da ancak böyle atlas bir kumaş yakışırdı doğrusu. 

Turuncunun sıcaklığı

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odası mobilyalarında renkli seçenekler çok iddialı olabilir. genelde mobilyaların gövdelerinde beyaz, siyah ya da kahverengi onlar tercih ediliyor.  Teknik Sanat Mimarlık imzasını taşıyan bu evde bulunan modern yatak odasında da beyaz renk tercih edilmiş. Ancak odaya renk gün ışığını anımsatan turuncu nevresimlerle verilmiş. Turuncu odada son derece sıcak bir etki yaratmış.

Mavi ve kırmızı

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Mavi ve kırmızı her daim birbirine yakışan iki renk olmuştur. Yaptığı klasik ve ihtişamlı tasarımlarla homify okurlarının büyük beğenisini toplayan Hakan Helvacıoğlu da bu uyumu zaman zaman kullanmayı tercih ediyor. Çok hoş bir mavi tonunun hakim olduğu odada antika çizgilerdeki komodinler, kanepe ve kapitoneli yatak ucu pufuyla yaratılan kompozisyon karyola başı e yatak örtüsünün kırmızısıyla tamamlanmış. 

Cıvıl vıvıl

Shabby Nevresim Takimi Home Sweet Home Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Home Sweet Home

Shabby Nevresim Takimi

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Ev tekstili konusunda oldukça başarılı işler çıkaran Home Sweet Home üretimini İstanbul'da gerçekleştirirken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerdeki mağazalarıyla yerli tüketiciye, pek çok ülkeye yaptığı ihracatla da yabancı müşterilere hizmet sunuyor.  Yatak odanıza bahar esintisi getirecek bu nevresim takımı firmanın koleksiyonunda bulunan Shabby isimli model. 

Daha fazla yatak odası fikri için bu yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Evinizde turuncu sıcaklığına yer açın
Bu yatak odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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