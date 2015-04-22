Yatak odasında renk kullanımı

We're sorry, too many people are accessing this website at the same time. We're working on this problem. Please try again later.
İş yerinde çalışırken evin en çok hayali kurulan bölümü herhalde yatak odasıdır. İşteki stres ve yorgunluk had safhaya ulaştığında,
ah şimdi evde olsam da, yatağa gömülüp bir şekerleme yapsam düşüncesi pek çok kişinin aklından geçer. Yatak odaları ev içinde belki de en çok vakit geçirilen mekan. Çalışan ev ahalisi için bu durum kesinlikle böyle. Yemek hazırlamak için mutfakta geçen kısa zamanın ardından yemek ve oturma odasında bir kaç saat muhabbet, daha sonra da sabaha kadar sürecek uyku için yatak odası. Pek çok çalışanın günlük rutini bu şekilde diye düşünüyoruz.
Bu noktada yatak odası dekorasyonu oldukça önem kazanıyor. Koyu renkli yatak odalarının gece uykuya dalmakta zorluk çekenlere kolaylık sağladığını, açık renk yatak odalarının ise sabah uyanmakta zorlananlar için avantajlı olduğunu biliyoruz. Ama ister koyu, ister açık renk tercih eden yatak odanıza biraz renkli dokunuşla, evin bu en çok zaman harcadığınız bölümünü daha sevimli hale getirmeniz mümkün. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcıların elinden çıkma renkli yatak odası modellerinden bir seçki hazırladık. Haydi gelin hep birlikte keşfedelim.
Klasik tarzda yaptığı göz alıcı mobilyalarla tanınan Asortie Mobilya Dekorasyon yine bizi bizden alan bir yatak odası modeliyle karşımızda. Kendi tasarladığı ve ürettiği mobilyaları Masko'daki showroomunda tüketicinin beğenisine sunan firma tasarımlarıyla bize her evin bir saraya dönüşebileceğini gösteriyor.
Resimde gördüğünüz model firmanın koleksiyonundaki Prenses Yatak Odası. Firmanın tüm ürünleri gibi yüzde yüz ahşaptan ve el işçiliğiyle üretilen modelde kırmızı kadife kumaş asil duruşuyla dikkat çekiyor. Kapitone yatak başlığının yanı sıra altın varaklı gövdesiyle de dikkat çeken mobilyada yatak ucu benchini alıp almamak tamamen müşterinin tercihine bırakılmış.
İstanbul merkezli Mahir Mobilya yatak odası modellerini, avant-garde, modern ve retro gibi farklı kategorilerde müşteriye sunuyor. Resimde gördüğünüz ve firmanın modern yatak odaları koleksiyonunda bulunan yatak odası beyaz lake yatak gövdesi, gardırop ve makyaj masasından oluşuyor. Yatak odası mavi ve yeşilin insanı büyüleyen tonlarıyla renklendirilmiş. Mint yeşili zemin üzerinde farklı renk desenlerle süslenen nevresim takımı, yerdeki renkli halıyla birleşerek odaya renk katmış. Ayrıca geniş pencerelerden içeri dolan günün maviliği odadaki renk etkisini desteklemiş.
Bembeyaz bir yatak odası görüyorsunuz. Klasik çizgilerin modern bir yorumla işlendiği oda adeta bir sonsuzluk odası gibi görünüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki mobilya ceneti Modoko'da faaliyet gösteren Sönmez Mobilya'nın imzasını taşıyan bu bembeyaz yatak odası modeli mavi atlas bir yorganlı renklendirilmiş. Böyle zarif bir yatak odasına da ancak böyle atlas bir kumaş yakışırdı doğrusu.
Yatak odası mobilyalarında renkli seçenekler çok iddialı olabilir. genelde mobilyaların gövdelerinde beyaz, siyah ya da kahverengi onlar tercih ediliyor. Teknik Sanat Mimarlık imzasını taşıyan bu evde bulunan modern yatak odasında da beyaz renk tercih edilmiş. Ancak odaya renk gün ışığını anımsatan turuncu nevresimlerle verilmiş. Turuncu odada son derece sıcak bir etki yaratmış.
Mavi ve kırmızı her daim birbirine yakışan iki renk olmuştur. Yaptığı klasik ve ihtişamlı tasarımlarla homify okurlarının büyük beğenisini toplayan Hakan Helvacıoğlu da bu uyumu zaman zaman kullanmayı tercih ediyor. Çok hoş bir mavi tonunun hakim olduğu odada antika çizgilerdeki komodinler, kanepe ve kapitoneli yatak ucu pufuyla yaratılan kompozisyon karyola başı e yatak örtüsünün kırmızısıyla tamamlanmış.
Ev tekstili konusunda oldukça başarılı işler çıkaran Home Sweet Home üretimini İstanbul'da gerçekleştirirken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerdeki mağazalarıyla yerli tüketiciye, pek çok ülkeye yaptığı ihracatla da yabancı müşterilere hizmet sunuyor. Yatak odanıza bahar esintisi getirecek bu nevresim takımı firmanın koleksiyonunda bulunan Shabby isimli model.
Daha fazla yatak odası fikri için bu yazımızı da inceleyebilirsiniz.