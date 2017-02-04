Basit ve minimal çizgilerle konfor sunan bir aile evi

Ev dekorasyonuna yenilik katmak ya da yeni ev sahibi olmak isteyenlerin hangi stil ve tarzı uygulayacağı ilk etapta önemlidir. Hayallerinizi süsleyen bir ev dizayn etmek için birçok faktör göz önüne alınmalıdır. İki çocuklu bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bu proje, basit çizgilerle büyük fark yaratarak bu işle ilgilenenlere ilham verebilir. Fonksiyonel detaylarla aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturulan projede renk ve doku ilişkileri göz önüne alınıyor. Daha fazla beklemeden şık ve özenle tasarlanan bir aile evi projesinin görsellerini inceleyelim.
Beşik çatı vurgusuyla kontrast renkleri bir araya getiren ana cephe oldukça etkileyici. Malzeme, doku ve renkleri ön plana çıkaran tasarım anlayışı ile estetik bir görünüm kazandırılıyor. Beyaz duvarlarla kontrast oluşturan kapı ve pencereler, çatı örtüsü göze hitap eden bir cephe oluşturuyor. Asya'da yer alan aile evi projesinde Avrupa esintilerine rastlayabilirsiniz. Sıcak bir yuva olma özelliği taşıyan projenin iç mekan görsellerini inceleyelim.
Bölgesel ışıklandırma unsurları ile elegan ve şık bir dizayn oluşturulmuş. Doğal ahşap zemin natürelliğiyle göz okşuyor. Basit çizgilerle benzer dokularla açık raf dizaynı hem fonksiyonel hem de estetik amaçla kullanılıyor. Genel olarak bakıldığında renklerin ahengi ve ışıklandırma ile sıcak bir atmosfer sağlanmış. Koridor dekorasyonunda dekoratif duvar kaplamaları ile döşeme zemini kaplamaları uyum ve ahenk sağlayan dokularla tasarlanıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi 2 çocuklu bir aile için tasarlanan bu evde depolama sistemleri için akılcı çözümler tasarlanıyor. Depolama sistemleri ile üst katlarda bulunan odalar için çatı eğiminden kafa boyunu kurtarmayan ölü alanlarda dolaplar dizayn edilebilir. Gömme dolaplar ve raf sistemleri depolama ihtiyacını muntazam karşılıyor. Dolap kapakları ile döşeme zemini renk ve dokuları açık ve uyumlu tonlarda tercih ediliyor.
Çatı strüktürü yüksek tavanlı bu odada tavan dekoru oluşturuyor. Özellikle rustik stil esintilerle dizayn edilen evlerde ahşap taşıyıcı kirişlerle tavan dekorlarını gözlemleyebilirsiniz. Beyaz duvarlar ve açık renk tonlarındaki ahşap kapılarla şık aydınlatma aksesuarları kullanılıyor, aydınlık ve ferah bir atmosfer hakim. Basit bir merdivenle asma kata ulaşmak mümkün, böylelikle depolama ihtiyacını giderebilecek ekstra alanlar kazandırılıyor.
Ahşap malzeme, evin birçok alanında şık dekorlar oluşturmak için ana malzeme olarak kullanılmış. Mutfak dekorasyouna şıklık katan ahşabın zarafeti, kontrast oluşturan cam malzeme ile bir araya geliyor. Mutfak alanında kokuların diğer alanlara geçmesi istenmiyor. Dolayısıyla ihtiyaca göre örtülebilen sürgülü kapı sistemleri tasarlanıyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Küçük ve dar alanlarda açık renk tonları sıklıkla kullanılır. Böylelikle derinlik katan unsurlar yakalanır. Beyazın zarafetiyle ahşabın sıcaklığının buluştuğu tuvalet, oldukça modern dizayn edilmiş. Mümkün olabildiğince doğal ışığı maksimum seviyede almak, dar alanlarda ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırır. Ahşap lambri ile natürel dokunuşlarla şık duvar dekorları dizayn edilmiş. Basit ve akılcı tasarımıyla açık raf dizaynı ile dekoratif çiçeklerle fark yaratan bir yaklaşım.
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