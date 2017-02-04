Basit ve minimal çizgilerle konfor sunan bir aile evi

Küçük ve dar alanlarda açık renk tonları sıklıkla kullanılır. Böylelikle derinlik katan unsurlar yakalanır. Beyazın zarafetiyle ahşabın sıcaklığının buluştuğu tuvalet, oldukça modern dizayn edilmiş. Mümkün olabildiğince doğal ışığı maksimum seviyede almak, dar alanlarda ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırır. Ahşap lambri ile natürel dokunuşlarla şık duvar dekorları dizayn edilmiş. Basit ve akılcı tasarımıyla açık raf dizaynı ile dekoratif çiçeklerle fark yaratan bir yaklaşım.

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