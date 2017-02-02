Dekorasyonun gözdeleri olan 10 fonksiyonel mobilya

Modern bir hayatı daha rahat ve daha kolay bir yaşama çevirmek için işlevsel ve özellikleri ile kullanımı daha kolay olan mobilyalar günümüzde yaygınlaşmış, hayatımızda yer edinmiştir. İşlevsel ve farklı özellikleri olan mobilyalar evimizi daha kolay bir şekilde dekore etmemizi sağlarken bir taraftan da daha az mobilya ile daha şık ve daha güzel dekorasyonlar yapmamıza olanak sağlar. Her ev hanımı her birey kendi odasını ve evini dekore ederken kalabalık eşyalardan uzak, kullanışlı ve yaşamı kolaylaştıran mobilyalar tercih eder. Bunun en önemli nedenlerinden biri sade bir dekorasyon yapıp aynı zamanda şık ve rahat bir dekorasyon olmasını istemeleridir. Bu düşünce doğrultusunda fonksiyonel özellikleri ön planda olan mobilyalar dekorasyon içerisinde çok fazla yer alır. Bu gün homify oda dekorasyonları sayfasında yer alan ve dekorasyonu oldukça konforlu ve işlevsel hale getiren mobilyaları inceliyoruz. Bu mobilyaları inceleyerek evinizde rahat bir yaşam süreceğiniz bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Özellikle küçük ev sahipleri için ideal bir mobilya olan katlanır masa evinizde askı olarak da kullanabileceğiniz, fonksiyonel bir masa daha konforlu bir dekorasyona sahip olmanızı sağlayacaktır.
Özellikle salonlarda ve genç odalarında tercih edebileceğiniz kitaplıkları aynı zamanda obje ve aksesuar teşhir alanı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu sayede daha az yerden maksimum verimi almış olursunuz. Tasarımı istediğiniz şekilde yaparak görselliği de ön plana çıkarabilirsiniz.
Yatak odalarında tercih edeceğiniz puf koltuklar ve dolaplar yeterli depolama alanlarına sahip olduğundan yatak odanızı daha düzenli bir oda haline getirecektir. Yatak altlarını da kullanarak şık ve düzenli bir dekorasyon yapabilirsiniz.
Evlerinizde kullanacağınız masaların fonksiyonel özellikte olmalıdır. Alt tarafı raflı olan ahşap masalar, üst kısmında mobil kitaplık bölmeleri olan masalar tercih edilerek evlerinizde şık ve işlevsel dekorasyonlar yapabilirsiniz.
Salon ve oturma odası dekorasyonlarında kullanacağınız orta masalar örnek orta masalar şeklinde olduğunda evinizde görsel anlamda göze hitap edecek ve insanların beğenisini kazanacak bir dekorasyona imza atabilirsiniz. İşlevsel orta masalar evinizin daha kullanışlı olmasını sağlayacaktır.
Salonların vazgeçilmezi olan konsolların hayat kurtarıcı görevleri vardır. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz küçük eşyaları ve aksesuarları muhafaza ettiğiniz konsolların çekmece bölümleri size kolaylık sağlayacaktır. Konsolun ön yüzünü istediğiniz gibi kaplayarak evinizin görsel zenginliğini artırabilirsiniz.
Mutfak adaları bir mutfağı rahatlatan ve ev hanımının tüm ihtiyaçlarına cevap veren mobilyalardır. Muhafaza alanları, mutfak adası ve yemek masası özelliklerini aynı anda kullanabilmeniz ve şık tasarımı ile hayat kurtaran mutfak adaları her evde olmalıdır.
Merdiven altları genellikle boş bırakılan alanlar olduğu için dekorasyon içinde göze batarlar. Bu nedenle bu alanları kullanabilmek ve fonksiyonel hale getirmek için resimdeki gibi elbise askılığı, ayakkabılık gibi işlevsel mobilyalar yerleştirebilirsiniz.
evinizde niş alanlar oluşturarak bu alanları osmanlı dönemi oturma alanları olarak dekore edebilir ve resimdeki gibi şık bir oturum alanı oluşturabilirsiniz. Özellikle kenarları ahşap kullanarak süslediğinizde şık muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz.
Evinizde ranza tercihe ederek üst katını yatak olarak kullanabileceğiniz alt katını oturma alanı olarak kullanabileceğiniz bir dekorasyona imza atabilşr, özellikle genç odaları için bu konsepti tercih edebilirsiniz.