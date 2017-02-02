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Dekorasyonun gözdeleri olan 10 fonksiyonel mobilya

umit atdağ umit atdağ
Muebles sobre diseño, Weld Weld Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
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Modern bir hayatı daha rahat ve daha kolay bir yaşama çevirmek için işlevsel ve özellikleri ile kullanımı daha kolay olan mobilyalar günümüzde yaygınlaşmış, hayatımızda yer edinmiştir. İşlevsel ve farklı özellikleri olan mobilyalar evimizi daha kolay bir şekilde dekore etmemizi sağlarken bir taraftan da daha az mobilya ile daha şık ve daha güzel dekorasyonlar yapmamıza olanak sağlar. Her ev hanımı her birey kendi odasını ve evini dekore ederken kalabalık eşyalardan uzak, kullanışlı ve yaşamı kolaylaştıran mobilyalar tercih eder. Bunun en önemli nedenlerinden biri sade bir dekorasyon yapıp aynı zamanda şık ve rahat bir dekorasyon olmasını istemeleridir. Bu düşünce doğrultusunda  fonksiyonel özellikleri ön planda olan mobilyalar dekorasyon içerisinde çok fazla yer alır.  Bu gün homify oda dekorasyonları sayfasında yer alan ve dekorasyonu oldukça konforlu ve işlevsel hale getiren mobilyaları inceliyoruz. Bu mobilyaları inceleyerek evinizde rahat bir yaşam süreceğiniz bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Katlanır masa

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Çalışma OdasıDolap & Raflar
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

Özellikle küçük ev sahipleri için ideal bir mobilya olan katlanır masa evinizde askı olarak da kullanabileceğiniz,  fonksiyonel  bir masa daha konforlu bir dekorasyona sahip olmanızı sağlayacaktır.

Tablolar ve kitaplıklar

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Özellikle salonlarda ve genç odalarında tercih edebileceğiniz kitaplıkları aynı zamanda obje ve aksesuar teşhir alanı şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu sayede daha az yerden maksimum verimi almış olursunuz. Tasarımı  istediğiniz şekilde yaparak görselliği de ön plana çıkarabilirsiniz.

Fonksiyonel muhafaza alanları

Main space homify Eklektik Yatak Odası
homify

Main space

homify
homify
homify

Yatak odalarında tercih edeceğiniz puf koltuklar ve dolaplar yeterli depolama alanlarına sahip olduğundan yatak odanızı daha düzenli bir oda haline getirecektir. Yatak altlarını da kullanarak şık ve düzenli bir dekorasyon yapabilirsiniz.

Raflı masalar

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson Çalışma OdasıÇalışma Masaları Ahşap
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

Evlerinizde kullanacağınız masaların fonksiyonel özellikte olmalıdır. Alt tarafı raflı olan ahşap masalar, üst kısmında mobil kitaplık bölmeleri olan masalar tercih edilerek evlerinizde şık ve işlevsel dekorasyonlar yapabilirsiniz.

Orta masalar

Muebles sobre diseño, Weld Weld Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Weld

Weld
Weld
Weld

Salon ve oturma odası dekorasyonlarında kullanacağınız orta masalar  örnek orta masalar şeklinde olduğunda evinizde görsel anlamda  göze hitap edecek ve insanların beğenisini kazanacak bir dekorasyona imza atabilirsiniz. İşlevsel orta masalar evinizin daha kullanışlı olmasını sağlayacaktır.

Konsolar

LAVORI IN LEGNO , Alessandra Pagliuca / Visual Artist Alessandra Pagliuca / Visual Artist Yatak OdasıKomodinler
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

Salonların vazgeçilmezi olan konsolların hayat kurtarıcı görevleri vardır. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz küçük eşyaları ve aksesuarları muhafaza ettiğiniz konsolların çekmece bölümleri size kolaylık sağlayacaktır. Konsolun ön yüzünü istediğiniz gibi kaplayarak evinizin görsel zenginliğini artırabilirsiniz.

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Mutfak adaları

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Modern Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Mutfak adaları bir mutfağı rahatlatan ve ev hanımının tüm ihtiyaçlarına cevap veren mobilyalardır. Muhafaza alanları, mutfak adası ve yemek masası özelliklerini aynı anda kullanabilmeniz ve şık tasarımı ile hayat kurtaran mutfak adaları her evde olmalıdır.

Merdiven altları

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Merdiven altları genellikle boş bırakılan alanlar olduğu için dekorasyon içinde göze batarlar. Bu nedenle bu alanları kullanabilmek ve fonksiyonel hale getirmek için resimdeki gibi elbise askılığı, ayakkabılık gibi işlevsel mobilyalar yerleştirebilirsiniz.

Niş alanlar

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

evinizde niş alanlar oluşturarak bu alanları osmanlı dönemi oturma alanları olarak dekore edebilir ve resimdeki gibi şık bir oturum alanı oluşturabilirsiniz. Özellikle kenarları ahşap kullanarak süslediğinizde şık muhafaza alanlarına sahip olabilirsiniz.

İşlevsel ranzalar

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Yatak Odası
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Evinizde ranza tercihe ederek üst katını yatak olarak kullanabileceğiniz alt katını oturma alanı olarak kullanabileceğiniz bir  dekorasyona imza atabilşr, özellikle genç odaları için bu konsepti tercih edebilirsiniz.

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