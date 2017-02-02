Dekorasyonun gözdeleri olan 10 fonksiyonel mobilya

Modern bir hayatı daha rahat ve daha kolay bir yaşama çevirmek için işlevsel ve özellikleri ile kullanımı daha kolay olan mobilyalar günümüzde yaygınlaşmış, hayatımızda yer edinmiştir. İşlevsel ve farklı özellikleri olan mobilyalar evimizi daha kolay bir şekilde dekore etmemizi sağlarken bir taraftan da daha az mobilya ile daha şık ve daha güzel dekorasyonlar yapmamıza olanak sağlar. Her ev hanımı her birey kendi odasını ve evini dekore ederken kalabalık eşyalardan uzak, kullanışlı ve yaşamı kolaylaştıran mobilyalar tercih eder. Bunun en önemli nedenlerinden biri sade bir dekorasyon yapıp aynı zamanda şık ve rahat bir dekorasyon olmasını istemeleridir. Bu düşünce doğrultusunda fonksiyonel özellikleri ön planda olan mobilyalar dekorasyon içerisinde çok fazla yer alır. Bu gün homify oda dekorasyonları sayfasında yer alan ve dekorasyonu oldukça konforlu ve işlevsel hale getiren mobilyaları inceliyoruz. Bu mobilyaları inceleyerek evinizde rahat bir yaşam süreceğiniz bir dekorasyona imza atabilirsiniz.