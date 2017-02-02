Mutfakla salonu birbirinden ayırmayın: Açık evlerin 8 avantajı

Açık mutfaklar günümüzün en modern ve en moda mutfak türleri olarak hayatımıza girmiş ve yer edinmiştir. Ev hanımları bağımsız mutfaklarını dekore ederek açık mutfak haline getirip salon ve mutfağın huzur veren görüntüsüne sahip olmak istediklerinden günümüzde açık mutfak konsepti amerikan mutfak konseptinden çıkmış ve her ev hanımının hayal gücünün yer aldığı şık ve etkileyici açık mutfaklara evrilmiştir. Dünya üzerinde birbirinden güzel açık mutfak örnekleri vardır ve bu mutfaklar birbirinin sentezi şeklinde hayata geçirilmiştir. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan ve birbirinden güzel açık mutfakların salon ile birleşiminden oluşan muhteşem dekorasyonları inceleyerek evlerinizde yapacağınız dekorasyonlar için fikir edinebilir, açık mutfak dekorasyonunda nelere dikkat edeceğinizi öğrenmiş olursunuz.