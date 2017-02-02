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Mutfakla salonu birbirinden ayırmayın: Açık evlerin 8 avantajı

umit atdağ umit atdağ
ul. Siedmiogrodzka, Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Modern Mutfak
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Açık mutfaklar günümüzün en modern ve en moda mutfak türleri olarak hayatımıza girmiş ve yer edinmiştir. Ev hanımları bağımsız mutfaklarını dekore ederek açık mutfak haline getirip salon ve mutfağın huzur veren görüntüsüne sahip olmak istediklerinden günümüzde açık mutfak konsepti amerikan mutfak konseptinden çıkmış ve her ev hanımının hayal gücünün yer aldığı şık ve etkileyici açık mutfaklara evrilmiştir. Dünya üzerinde birbirinden güzel açık mutfak örnekleri vardır ve bu mutfaklar birbirinin sentezi şeklinde hayata geçirilmiştir. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan ve birbirinden güzel açık mutfakların salon ile birleşiminden oluşan muhteşem dekorasyonları inceleyerek evlerinizde yapacağınız dekorasyonlar için fikir edinebilir, açık mutfak dekorasyonunda nelere dikkat edeceğinizi öğrenmiş olursunuz.

Zarafet ve uyum

Residence "La Darsena" Riccione, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. Modern Mutfak
POLISTUDIO A.E.S.

POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.

açık mutfaklar ile salonlar birleştirilirken dikkat edilmediğinde uyum sağlanamaz ve dekorasyonun zarafetine gölge düşürmüş olursunuz. Bu nedenle çok dikkatli bir uygulama yapmalı ve zarafeti ile görenleri büyüleyen örnek açık mutfak dekorasyonu kadar etkileyici bir dekorasyon yapmalısınız.

Şık ve etkilleyici

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evlerinizde dekorasyon yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta etkileyici bir güzelliğe sahip olmasıdır. Örnek açık mutfak dekorasyonu gerek renkleri gerek aydınlatması ve gerekse düzeni ile insanları büyüleyen bir görselliğe sahip. açık tonların kullanılmış olmasına bağlı aydınlık ve ferah ortam aydınlatma ile desteklenerek muhteşem hale getirilmiş.

Doğal uyum

Open Kitchen ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Open Kitchen

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

eğer bütün bir mahali açık mutfak ve salon olarak dekore edecekseniz resimdeki gibi düz bir mutfak alanı ayırmalı ve şık bir mutfak oluşturmalısınız. Basit mobilyaları dekorasyon içinde etkileyici bir şekilde kullanarak tüm mahali bir bütün gibi dekore edebilir ve mutfağın salonun bir parçası olmasını sağlayabilirsiniz.

Zarif ve renkli

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture Modern Mutfak
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Açık mutfakların salonun bir parçası olmasını sağlamak ve bütünün bir parçası gibi göstermek için farklı renkleri bir arada kullanabilirsiniz. farklı renkler mutfak ile salonun birleşiminde yer alan mobilyaları iki alanında ortak mobilyaları gibi gösterecek ve uyumu ile mutlu olacağınız bir açık mutfak sahibi olacaksınız.

Beyazı tercih edin

ul. Siedmiogrodzka, Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz Modern Mutfak
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz

Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz
Patryk Kowalski Architektura i projektowanie wnętrz

Açık mutfak alanları genellikle salonun bir köşesinde yer alan ve az ışık alan alanlar olduğu için doğal aydınlık oluşmasını sağlamalısınız. açık tonları ve özellikle beyaz rengi tercih ederek mutfak bölümünün şık ve aydınlık olmasını sağlayabilir, salonun bu köşesinin inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz.

Ahşap masalar kullanın

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evlerinizde yer alan yemek masalarını ahşap masalar olacak şekilde tercih edin. Bu tercihiniz mutfak ve salonun  dekoratif güzelliğini artıracağı gibi bu alanlara fonksiyonel kullanım özelliği de sağlayacaktır.

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Geleneksel mutfaklar

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Evinizde geleneksel bir mutfak olsun aynı zamanda mutfağım açık mutfak olsun diyorsanız entegre mutfak tezgahlarını yemek masası ve mutfak tezgahı şeklinde kullanabileceğiniz gibi basit bir sınır olarak da kullanabilir  hem geleneksel bir mutfağa hem de açık bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Niş mutfaklar

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Açık mutfak konsepti moda akımı niş açık mutfaklar haline gelmiştir. Niş mutfaklar salonun arkasında yer alan bir mutfak gibi görünen ve salonun mutfakla birlikte dekore edilmesini sağlayan mutfaklardır. Ev hanımlarını yoğun olarak tercih ettiği bu mutfak modeli günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

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