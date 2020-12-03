Küçük bir giyinme odası yapmak için harika ipuçları

Giyinme odaları artık her evde yer alan ve dekorasyonları ile yatak odalarının daha şık olmasına katkı sağlayan yaşam alanlarıdır. Yatak odalarından bağımsız olarak da tasarlanan giyinme odası tasarımları oda büyüklüğüne göre değişmektedir. Küçük giyinme odası dekore edilirken hem işlevsel olması hem de estetik açıdan bir bütün olması çok önemlidir. Giyinme odalı yatak odası modelleri bu konuda size avantaj sağlar. Yapılacak dekorasyon yatak odası ile bir bütün oluşturacağı için daha kolay bir şekilde dekore edebilirsiniz. Giyinme odası fikirleri konusunda alternatiflere sahip olduğunuz gibi yaşam tarzınıza uygun dekorasyonlarda yapabilirsiniz. Özel bir tasarım yapmak isterseniz profesyonel marangozlar ile iletişime geçebilir, dilediğiniz dolap ve raf tasarımlarını yaptırabilirsiniz.

Günümüzde, kültürel ve ekonomik yapı nedeniyle giyime verilen önem arttı. Birçoğumuz her sezon yeni giysiler alıyor, hatta sezonda yalnızca bir ya da iki parça aldık mı, kendimizi o sezon pek alış veriş yapmamış gibi hissediyoruz. Birkaç yıl boyunca aynı giysileri giymek, bazıları için yadırganacak bir şey haline geldi. Elbette bu tavrı doğru bulmuyoruz ancak ister istemez, günümüz ekonomisinin ve kültürünün bize dayattığı son moda, sürekli yeni giysiler edinme alışkanlığı yaratıyor. İş hayatında her gün farklı giysiler giymezsek, ara ara koleksiyonumuza yeni parçalar eklemezsek bundan rahatsızlık duyuyor ve kendimizi eksik hissediyoruz. Üstelik, bu durumu hoş karşılamasak bile buna kapılmış gidiyoruz.

Türkiye'nin bir tekstil ülkesi olması ve dahası, doğu Asya ülkelerinden ithal, ucuza imal edilen, uygun fiyatlı giysilerin birçok marka tarafında üretilip satılması da giysi sayımızı arttıran faktörlerden biri. Nihayetinde, sistemi hoş görsek de görmesek de onun birer parçasıyız, ve gelişmelerden ve trendlerden etkileniyoruz. Bu durum da, kollateral bir etki ile evimizin dekorasyon anlayışını etkiliyor: Daha büyük giysi dolaplarına ihtiyaç duyuyoruz, hatta giysi dolapları yetersiz kalıyor, giyinme odaları yaratıyoruz. Şu noktada bir de tavsiye vermek isteriz. Eğer bir giysinizi bir yıl boyunca asla giymediyseniz, o giysiyi elden çıkartın. Çünkü her geçen yıl giyme olasılığınız daha da düşecektir. Kırk yılın başı, nadiren giyeceğiniz bir giysiyi de elinizde tutup giyinme odalarınızda ya da giysi dolaplarınızda yer işgal etmesine izin vermeyin. Birçok hayır kurumunun giysi bankaları bulunmakta, eğer çevrenizde giysilerinizi verebileceğiniz birileri yoksa, bu hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz.

Bu sayfamızda konumuz giyinme dolapları. Küçük bir alanı optimum şekilde değerlendirmek için yapmamız gerekenler, türlü giyinme odaları modelleri, giyinme odalarının işlevselliği için gerekli malzeme ve dekorlar… hepsi bu yazıda. Siz de evinizde bir giyinme odası yaratmak istiyorsanız, elinizdeki alanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda bu yazıdan ipuçları alabilir ve bu doğrultuda sahip olduğunuz alanı optimum şekilde düzenleyebilirsiniz. homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların giyinme odası çalışmalarından derlediğimiz bu yazı umarız size ilham kaynağı olur.