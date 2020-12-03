Küçük bir giyinme odası yapmak için harika ipuçları

Giyinme odaları artık her evde yer alan ve dekorasyonları ile yatak odalarının daha şık olmasına katkı sağlayan yaşam alanlarıdır. Yatak odalarından bağımsız olarak da tasarlanan giyinme odası tasarımları oda büyüklüğüne göre değişmektedir. Küçük giyinme odası dekore edilirken hem işlevsel olması hem de estetik açıdan bir bütün olması çok önemlidir. Giyinme odalı yatak odası modelleri bu konuda size avantaj sağlar. Yapılacak dekorasyon yatak odası ile bir bütün oluşturacağı için daha kolay bir şekilde dekore edebilirsiniz. Giyinme odası fikirleri konusunda alternatiflere sahip olduğunuz gibi yaşam tarzınıza uygun dekorasyonlarda yapabilirsiniz. Özel bir tasarım yapmak isterseniz profesyonel marangozlar ile iletişime geçebilir, dilediğiniz dolap ve raf tasarımlarını yaptırabilirsiniz.
Günümüzde, kültürel ve ekonomik yapı nedeniyle giyime verilen önem arttı. Birçoğumuz her sezon yeni giysiler alıyor, hatta sezonda yalnızca bir ya da iki parça aldık mı, kendimizi o sezon pek alış veriş yapmamış gibi hissediyoruz. Birkaç yıl boyunca aynı giysileri giymek, bazıları için yadırganacak bir şey haline geldi. Elbette bu tavrı doğru bulmuyoruz ancak ister istemez, günümüz ekonomisinin ve kültürünün bize dayattığı son moda, sürekli yeni giysiler edinme alışkanlığı yaratıyor. İş hayatında her gün farklı giysiler giymezsek, ara ara koleksiyonumuza yeni parçalar eklemezsek bundan rahatsızlık duyuyor ve kendimizi eksik hissediyoruz. Üstelik, bu durumu hoş karşılamasak bile buna kapılmış gidiyoruz.
Türkiye'nin bir tekstil ülkesi olması ve dahası, doğu Asya ülkelerinden ithal, ucuza imal edilen, uygun fiyatlı giysilerin birçok marka tarafında üretilip satılması da giysi sayımızı arttıran faktörlerden biri. Nihayetinde, sistemi hoş görsek de görmesek de onun birer parçasıyız, ve gelişmelerden ve trendlerden etkileniyoruz. Bu durum da, kollateral bir etki ile evimizin dekorasyon anlayışını etkiliyor: Daha büyük giysi dolaplarına ihtiyaç duyuyoruz, hatta giysi dolapları yetersiz kalıyor, giyinme odaları yaratıyoruz. Şu noktada bir de tavsiye vermek isteriz. Eğer bir giysinizi bir yıl boyunca asla giymediyseniz, o giysiyi elden çıkartın. Çünkü her geçen yıl giyme olasılığınız daha da düşecektir. Kırk yılın başı, nadiren giyeceğiniz bir giysiyi de elinizde tutup giyinme odalarınızda ya da giysi dolaplarınızda yer işgal etmesine izin vermeyin. Birçok hayır kurumunun giysi bankaları bulunmakta, eğer çevrenizde giysilerinizi verebileceğiniz birileri yoksa, bu hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz.
Bu sayfamızda konumuz giyinme dolapları. Küçük bir alanı optimum şekilde değerlendirmek için yapmamız gerekenler, türlü giyinme odaları modelleri, giyinme odalarının işlevselliği için gerekli malzeme ve dekorlar… hepsi bu yazıda. Siz de evinizde bir giyinme odası yaratmak istiyorsanız, elinizdeki alanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda bu yazıdan ipuçları alabilir ve bu doğrultuda sahip olduğunuz alanı optimum şekilde düzenleyebilirsiniz. homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların giyinme odası çalışmalarından derlediğimiz bu yazı umarız size ilham kaynağı olur.
Küçük giyinme odalarında çekmeceleri mutlaka kullanmalısınız. Çekmeceler hem az yer kaplayan hem de sizlere daha fazla alan yaratan mobilyalar olduğu için dekorasyon içinde mutlaka kullanmalısınız.
Küçük giyinme odalarında daha fazla alan kazanmak için dolap yerine raf sistemlerini de tercih edebilirsiniz. Tek renkli veya rengarenk raf sistemleri göz kamaştıran, küçük ama insanı mutlu eden bir giyinme odası yapabilirsiniz.
Küçük giyinme odası dekorasyonlarında özel dolap tasarımları yapmalısınız. Bu sayede odanın kullanılmayan boş alanlarını dolap olarak kullanabilir ve odaya fonksiyonellik kazandırmış olursunuz. Dolap tasarımı yaparken '' Dolap yaptırmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 21 fotoğraf '' yazımıza göz atmalı ve farklı dolap modellerini incelemelisiniz.
Giyinme odası için aslında çok büyük alanlardan ziyade iyi planlanmış alanlara ihtiyacımız vardır. Oldukça küçük bir alana bile, iyi bir tasarımla birçok eşyamızı sığdırabilir, sığdırma işlemini de alt alta üst üste değil, gayet düzenli ve tüm eşyalara kolayca ulaşılabilir bir şekilde yapabiliriz. Aynı set içerinde çekmece, askı ve raftan oluşan bir kombinasyon ile en fonksiyonel dolabı yaratmak mümkün. Bu düzenlemeyi yaparken özellikle köşelere önem vermeli ve ölü alan yaratmaktan kaçınmalıyız. Yazının devamında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Giyinme odası yaparken birkaç alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi yatak odası ile bağlantılı, açık bir giyinme odası. Tıpkı açık planlı mutfak ve oturma odası gibi, aynı oda içerisinde iki mekan yaratarak elde edebileceğiniz bu tür açık bir giyinme odası için genişçe bir yatak odasına ihtiyaç duyacaksınız. Mekanı bölmek için paravanlardan yaralanabilir ya da dolap ünitesini yatağa sırtı dönük olacak şekilde tasarlayıp imal ettirebilirsiniz. Yatak odasıyla iç içe olan böyle bir giyinme odasına koltuk ya da puf türü bir oturak da eklemenizi tavsiye ederiz. Bu oturma alanı hem giyinirken size kolaylık sağlayabilir hem de eşyalarınızı yerlerine yerleştirmeye fırsat bulamadığınız acil durumlarda, onları koymak için bir alan oluşturabilir.
Kapalı giyinme odaları da tıpkı açık giyinme odaları gibi iyi bir düzen isteyen alanlardır. Bu mekan ayrı bir oda olabileceği gibi yatak odasından bölünme, kapılı bir iç oda da olabilir. Evinizde fazla bir yatak odanız varsa, en iyi çözüm bu odayı giyinme odası olarak tasarlanıp ona göre dekore etmekte. Arzu ederseniz, yatak odanızla arasında bir kapı açtırtıp odalar arası kısa bağlantı sağlayabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmasanız bile koridora ya da hole açılan, kullanmadığınız bir yatak odasını giyinme odasına çevirebilir ve kendi yatak odanızı devasa giysi dolaplarının boğucu havasından kurtarabilirsiniz. Kimi insanlar giysi odalarını yatak odaları yerine ebeveyn banyosuna bağlamayı tercih ederler. Bu da işinize yarayabilecek bir fikir olabilir.
Giyinme odasında ihtiyacınız olan temel parçalar; giysileri asmak için raylar, katlanarak kaldırılan giysiler için çekmeceler ve raflardan oluşuyor. Halkımızın açık raflara karşı duruşu pek yakın değildir zira raflara yerleştirilen eşyaların kısa sürede tozlanacağını düşünürler. Doğruluk payı olmakla birlikte, giyinme odasında yer alan açık raflarda tozlanma çok kısa sürelerde olmayacaktır. Giyinme-soyunma dışında kullanılmayan giyinme odaları genelde evin en az kullanılan ve bu nedenle de en az kirlenen yerlerinin başında geliyor. Özellikle kapılı bir giyinme odasına sahipseniz, ayda bir kere yapacağınız hafif bir toz alma işi dahi yeterli olacaktır.
Klasik düzende, bir giyinme odası dolap sisteminde en alt kısımda raflar ve çekmeceler, ortada ray, en üstte ise açık raflar bulunur. Üst raflara çanta gibi aksesuarlarınızı koyabileceğiniz gibi, kutular içinde eşya da depolayabilirsiniz. Kazak, kot pantolon gibi askıda durması gerekmeyen parçalar için de üst raflar son derece uygundur. En sık kullanılan giysilerinizi bir araya, ada az kullanılan özel giysilerinizi de ayrı bir noktada bir arada tutabilirsiniz. İmkanınız varsa ayakkabılar için bir kısım ayırmakta da fayda var. Birçok yerde satılan şeffaf ayakkabı kutuları son derece kullanışlı.
Eğimli bir çatı katına sahipseniz, tavanın alçaldığı ve kullanılması zor olan kısımlar da giyinme odası/mekanı yaratmak için ideal olabilir. Başka bir işlevle kullanılması son derece kısıtlı olan bu alanlar, yerine özel yaptırılacak bir dolap sistemi ile muhteşem bir giyinme alanına dönüşebilir.
Alanınız çok geniş değilse, dolaplara sürgülü kapı yaptırmak en iyi çözüm olacaktır. Böylece ortada kalan alanı da bir koltuk ya da puf koyarak değerlendirebilirsiniz. Açık bir giyinme odası efekti yaratmak için, Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından tasarlanmış olan bu dolap gibi, transparan kapıları tercih edebilirsiniz.
Ülkemizden daha fazla giyinme odası tasarımı görmek isterseniz, Türkiye’den giyinme odası modelleri başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Giysi odasının olmazsa olmazlarından biri de elbette boy aynalarıdır. Giyindiğinizde kendinizi baştan aşağıya görebilmek için boy aynasından başka bir seçenek düşünülemez. Tek seferde tüm vücudunuzu görebileceğiniz bu aynalar evden çıkmadan önce son halinizi görmek için zaruri bir önem taşıyor. Üstelik, aynanın mekanda sağlayacağı genişlik ve ferahlık hissi de bonus!
Ve geldik son maddeye, ancak en az diğer maddeler kadar dikkat edilmesi gereken bir nokta. Aydınlatma evin her noktasında olduğu üzere, giyinme odalarında da son derece önemlidir. Mağazaların kabinlerinde giysi denerken dikkat etmişsinizdir, bazılarının o kadar kötü bir ışıklandırması vardır ki, üzerinizde çok iyi duracağını düşündüğünüz bir giysiyi bir an önce çıkarıp atmak istersiniz. Üstelik bu durum vücudunuzla ilgili kötü hislere kapılmanıza da neden olur. Böyle bir hatayı evinizdeki giyinme odasında yapmamak için çok dikkatli olmalısınız. Gün ışığı etkisi yaratan sarı tonlarında ampuller, doğru noktalardan spotlar, gereksiz yere gölge düşürmeyecek bir aydınlatma tasarımı bu nedenle son derece önemli.