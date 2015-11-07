Evim için en iyi oturma planını nasıl oluşturabilirim?

Yeni ev satın alırken ya da halihazırda oturduğumuz eve tadilat yaptırırken, evin kendimiz ve ailemiz için en kullanışlı şeklini hayat tarzımıza göre belirlemeliyiz. İlk bakışta çok beğendiğimiz bir proje bizim için uygun olmayabilir. Evde kaç kişinin yaşayacağı, hangi mekanların daha çok kullanılacağı, mekanların her birinin boyutu ve optimum kullanım şekli göz önünde bulundurularak önceden planların yapılması, sonraki yıllarda o evde mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için gereklidir. İster bir iç mimar ile çalışalım isterse de projeyi kendimiz yapalım, ihtiyaçlarımızı ve hayat tarzımızı göz önünde bulundurduğumuz vakit çok daha işlevsel bir ev oturma planı gerçekleştirebiliriz. Evin boyutu, oturma odası ve mutfağın açık ya da kapalı planlı oluşu, evin tek katlı ya da çok katlı olması, sık ve çok konuk ağırlıyor olmanız ya da olmamanız, tuvalet-banyo sayısı, evcil hayvanınızın olması, mekanın dışarısı ile ilişkisi, bulunduğunuz yerin mevsimsel özellikleri ve evi ısıtma-soğutma imkanı gibi türlü faktörler göz önünde bulundurulmalı ve proje ona göre oluşturulmalı.

Bu sayfamızda homify üzerinde çalışmalarını sergileyen iç mimar ve tasarımcıların, evin farklı noktalarında yer alan kısımları ne şekilde planlayıp dekore ettiklerini inceledik. Bu derlemede, sabit ya da hareketli paravanlar ile yapılan dekorlar, sürgülü kapılarla bölünen ya da birbiriyle birleşen mekanlar, ferah bir ortam yaratmak için ipuçları bulabilirsiniz.