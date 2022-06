Evim için en iyi oturma planını nasıl oluşturabilirim?

Gelelim en basit ve pratik çözüme: Paravanlar. Son derece hafif yapıları ile kolaylıkla her yere taşınabilen, binbir çeşit desen ve model ile her zevke, her eve hitap edecek bir türünün bulunabileceği paravanların modası geri geldi! Paravanlar ile açık planlı mutfak ile oturma odasını bölebilir, yatak odanızda küçük bir home office yaratabilir, gözünüze hoş görünmeyen bir alanı örtebilir, normalde olmayan köşeler yaratabilir, paravanın kendi üzerinde yapabileceğiniz küçük müdahaleler ile sevimli bir ayna ya da notlarınızı asabileceğiniz bir pano yaratabilirsiniz. Üstelik paravanın evinize kazandıracağı retro görünüm de bonus.