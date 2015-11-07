Evim için en iyi oturma planını nasıl oluşturabilirim?

Yeni ev satın alırken ya da halihazırda oturduğumuz eve tadilat yaptırırken, evin kendimiz ve ailemiz için en kullanışlı şeklini hayat tarzımıza göre belirlemeliyiz. İlk bakışta çok beğendiğimiz bir proje bizim için uygun olmayabilir. Evde kaç kişinin yaşayacağı, hangi mekanların daha çok kullanılacağı, mekanların her birinin boyutu ve optimum kullanım şekli göz önünde bulundurularak önceden planların yapılması, sonraki yıllarda o evde mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için gereklidir. İster bir iç mimar ile çalışalım isterse de projeyi kendimiz yapalım, ihtiyaçlarımızı ve hayat tarzımızı göz önünde bulundurduğumuz vakit çok daha işlevsel bir ev oturma planı gerçekleştirebiliriz. Evin boyutu, oturma odası ve mutfağın açık ya da kapalı planlı oluşu, evin tek katlı ya da çok katlı olması, sık ve çok konuk ağırlıyor olmanız ya da olmamanız, tuvalet-banyo sayısı, evcil hayvanınızın olması, mekanın dışarısı ile ilişkisi, bulunduğunuz yerin mevsimsel özellikleri ve evi ısıtma-soğutma imkanı gibi türlü faktörler göz önünde bulundurulmalı ve proje ona göre oluşturulmalı.
Bu sayfamızda homify üzerinde çalışmalarını sergileyen iç mimar ve tasarımcıların, evin farklı noktalarında yer alan kısımları ne şekilde planlayıp dekore ettiklerini inceledik. Bu derlemede, sabit ya da hareketli paravanlar ile yapılan dekorlar, sürgülü kapılarla bölünen ya da birbiriyle birleşen mekanlar, ferah bir ortam yaratmak için ipuçları bulabilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte bir İngiliz kapı firmasının çalışmasını görüyoruz. Açıldığında iki mekanı tamamen birleştiren bu hareketli parçalar tıpkı sürgülü kapılar gibi iki yana hareket ettirilebiliyor. Özellikle geleneksel Japon evlerinde sıklıkla kullanılan, Türkiye dahi tüm dünyada da yaygınlaşmaya başlayan bu hareketli seperasyonları tıpkı fotoğraftaki örnekte olduğu üzere yatak odası ve giyinme odası arasında, katlanır cam versiyonlarını veranda ile bahçe arasında veya balkon ile dış mekan arasında ya da salonu oluşturan oturma odası ile yemek odası arasında kullanabilirsiniz. Ofis ortamları ve iş yerleri için de oldukça kullanışlı olan hareketli seperasyon üniteleri bütün mekanları geçici olarak bölüp daha ufak odaları yaratmak için ideal, zira açıldıklarından çok az yer kaplıyor ve ciddi bir blokaja neden olmuyorlar.
Sürgülü geniş kapılar, tıpkı hareketli parçalardan oluşan bölümler gibi iki mekan arasındaki bağlantıyı oluşturur. Aradaki fark ise, sürgülü kapılar bir ya da iki kanattan oluşur ve açıldıklarında duvar içine gömülerek ya da duvara paralel olarak tamamen açılarak ortadan tamamen yok olurlar. Hareketli parçalar bazen sürgülü kapıya benzer şeklinde açılır, bazense de katlanır kapı ya da cam şeklinde olabilir. Nihayetinde oldukça benzer ve aynı işlevi gören yapılardır.
Geleneksel Japon mimarisinde sıkça yer alan ve Japonca
Dojo olarak adlandırılan bu geniş ve sürgülü kapılar tüm Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşmaya başladı. Fotoğraftaki örnekte olduğu üzere, iki kanatlı olabileceği gibi, tüm duvar boyunca uzanan çok geniş versiyonları da bulunmaktadır.
Dar ve doğal gün ışığı almayan alanları mümkün olduğunca ferah hale getirmek için bu alanlarda en az sayıda eşya kullanmak gerekir. Bu prensip merdivenler için de geçerlidir. Sahanlık kısmı açık olan merdivenler mekanı boğucu bir şekilde daraltmadığı için tercih edilmelidir. İster düz ister yuvarlak, ister ahşap ister metal, hangi tür olursa olsun, boşlukta yükseliyormuş gibi görünen ve minimal hacme sahip merdivenler holü hem şık hem de ferah gösterecektir. Üstelik, bu demek değil ki bu alan boş ve ölü kalacak. Merdiven boşluğunuzu türlü fonksiyonlarla işlevsel hale ya da arzu ederseniz, güzel aksesuarlarla süsleyerek evin dekorunun bir parçası haline getirebilirsiniz.
’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?’ balıklı yazımızdan merdiven boşluğu ile ilgili dekorasyon önerileri alabilirsiniz.
Geniş mekanları bölmenin bir başka yolu ise, Voltaj Tasarım'a ait bu çalışmada gördüğünüz üzere, transparan özelliğine sahip yapılar ile parçalara ayırmaktır. Sabit bir paravan olarak adlandırabileceğimiz bu tür yapılar hem arda duvar olmayan ancak ayrı işlevlere sahip mekanları ikiye bölecek hem de bu işi yaparken mekanı küçültüp boğucu hale getirmeyecektir. Fotoğraftaki örnekte Bodrum'da konumlanan bir evin açık planlı oturma odasını görüyoruz. Amerikan mutfak ile oturma odası arasında yer alan ve tabandan tavana uzanan dikey parçalar sayesinde iki mekan bölünmüş, ancak yapının blok şeklinde olmaması sayesinde, ortam dar, sıkıcı ve karanlık bir hale gelmemiştir.
Açık planlı mutfak ve oturma odası ferahlık ve sosyallik sağlayan bir yapı türü, ve oldukça da tercih ediliyor. Ancak açık bir mutfakta karar kılmadan önce, böyle bir mekanın sizin için doğru olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Tüm eve yayılabilecek yemek kokuları, rahatsızlık verebilecek mutfak gürültüsü, mutfağı sürekli derli toplu tutma mecburiyeti ya da en azından o his ve sorumluluk duygusu, söz dinlemeyen evcil hayvanların sürekli olarak tezgahlara çıkması gibi türlü türlü problemler kesin olmamakla birlikte oluşabilir. Açık planlı mutfak ve oturma odasının tüm artı ve eskilerini değerlendirip kararınızı ona göre vermelisiniz.
Oturma odanızı bahçeyle birleştiren ve iç mekan – dış mekan ayrımını neredeyse yok eden geniş cam pencere ve kapılar doğaseverler için son derece cazip unsurlar. Sürgülü ya da katlanır cam çeşitleri ile oturma odanızı bahçeye tamamen açabilir ve bahçenin o güzelim havası ile oturma odanızı doldurabilirsiniz, ya da camlar tamamen kapalıyken bile bahçede oturuyormuş kadar keyifli bir ortam yaratabilirsiniz, hele ki bir de fotoğraftaki örnekte olduğu üzere cazibeli bir şömineniz varsa.
Katlanır ya da sürgülü, birçok cam kapı ve pencere modeli çeşitli firmalar tarafından üretiliyor. Ancak böyle bir tasarıma okey vermeden önce göz önünde bulundurulması gereken bazı unsurlar var. Örneğin havalar soğuduğunda iç mekanınızı yeteri kadar ısıtabilecek misiniz? cevap evet ise, bunun size maliyeti ne olacak? Bunun üstesinden gelebilecek misiniz? Son teknoloji ürünleri sayesinde cam pencere ve kapılarda yalıtım her ne kadar iyi olsa da elbette kalın bir duvara benzemiyor. Dolayısıyla, özellikle soğuk iklimde yaşayan okuyucularımızın böylece bir projeyi uygulamadan önce çok iyi karar vermesi gerekmektedir.
Gelelim en basit ve pratik çözüme: Paravanlar. Son derece hafif yapıları ile kolaylıkla her yere taşınabilen, binbir çeşit desen ve model ile her zevke, her eve hitap edecek bir türünün bulunabileceği paravanların modası geri geldi! Paravanlar ile açık planlı mutfak ile oturma odasını bölebilir, yatak odanızda küçük bir home office yaratabilir, gözünüze hoş görünmeyen bir alanı örtebilir, normalde olmayan köşeler yaratabilir, paravanın kendi üzerinde yapabileceğiniz küçük müdahaleler ile sevimli bir ayna ya da notlarınızı asabileceğiniz bir pano yaratabilirsiniz. Üstelik paravanın evinize kazandıracağı retro görünüm de bonus.