Çeşme'de modern bir apart otel

İzmir kuzeyinden güneyine uzanan birbirinden güzel ve farklı kitlelere hitap eden turizm ilçe ve beldelerine sahip. Bu ilçelerin lüks tatil segmentinde hizmet sunanı ise hiç kuşku yok ki Çeşme. Çeşme son derece lüks butik oteller, ihtişamlı tatil köyleri ve resortların yanı sıra lüks duygusunun doruğa ulaştığı apart otellerle de konuklarına en iyi hizmeti sunan turizm merkezlerinden biri. Hatta Çeşme'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla Türkiye'nin nam yapmış diğer turizm bölgelerini geride bıraktığını söylemek mümkün.

Çeşme'de yapılan mimari çalışmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve özellikle de İstanbul'dan mimarlık firmalarını görsek de, ilçeye özgün duruşunu kazandıran firmalar genellikle İzmir'den çıkıyor. Fargo Designs da bu firmalardan biri. İnşaat, mimarlık, iç mimarlık, proje geliştirme ve mimari danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren firma, tatilcilere ev konforunu lüks duygusuyla birleştiren bir apart otel projesine imza atmış. Siz de kısıtlı imkanları olan otel odalarında tatil yapmak yerine apart tercih edenlerdenseniz, lüksün doruklarına ulaşan bu apartı çok seveceksiniz.