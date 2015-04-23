Çeşme'de modern bir apart otel

İzmir kuzeyinden güneyine uzanan birbirinden güzel ve farklı kitlelere hitap eden turizm ilçe ve beldelerine sahip. Bu ilçelerin lüks tatil segmentinde hizmet sunanı ise hiç kuşku yok ki Çeşme. Çeşme son derece lüks butik oteller, ihtişamlı tatil köyleri ve resortların yanı sıra lüks duygusunun doruğa ulaştığı apart otellerle de konuklarına en iyi hizmeti sunan turizm merkezlerinden biri. Hatta Çeşme'nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla Türkiye'nin nam yapmış diğer turizm bölgelerini geride bıraktığını söylemek mümkün.
Çeşme'de yapılan mimari çalışmalarda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve özellikle de İstanbul'dan mimarlık firmalarını görsek de, ilçeye özgün duruşunu kazandıran firmalar genellikle İzmir'den çıkıyor. Fargo Designs da bu firmalardan biri. İnşaat, mimarlık, iç mimarlık, proje geliştirme ve mimari danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren firma, tatilcilere ev konforunu lüks duygusuyla birleştiren bir apart otel projesine imza atmış. Siz de kısıtlı imkanları olan otel odalarında tatil yapmak yerine apart tercih edenlerdenseniz, lüksün doruklarına ulaşan bu apartı çok seveceksiniz.
Resimde gördüğünüz alan açık mutfak ve oturma odasından oluşan bölümün oturma odası kısmı. Gri ve beyazın mükemmel uyumuna açık ahşap rengiyle hareket kazandırılan ortam ilk bakışta bile insanın içinde lüks duygusunu uyandırıyor. Yemyeşil bahçeye bakan geniş pencerelerle aydınlık ve ferah bir yaşam alanına dönüşen salonda çok fazla eşya kullanımından kaçınılmış. Bu da küçük yaşam alanını olabildiğince geniş göstermiş. Oturma grubu ve yemek masasının sandalyeleri aynı kumaşla kaplanmış ve konsept bütünlüğü sağlamış. TV ünitesi işlevi de gören etajer ve yemek masası da aynı dokuya sahip ve bütünlüğe hizmet ediyor. Odaya canlı çiçeklerle doğanın tazeliği de katılmış.
Kullanılan aksesuarlara da ayrıca değinmek gerekiyor. Yemek masasının üstünde gördüğünüz kahvaltı takımı son derece estetik çizgilere sahip. Etajerin üstündeki dekoratif eşyalar da ortama sıcak bir hava katmış.
Çeşme'ye tatile gidip de hummalı bir şekilde yemek yapacağınızı düşünmek çok da gerçekçi olmaz sanırım. Bu nedenle kalacağınız apartta temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz pratik bir mutfak yeterli olur. Tasarımcılarımız da böyle düşünmüş olacak ki, mekanın mutfağını kompakt ve işlevsel olarak dekore etmişler. Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta mutfak tezgahı ve raflar lake mdfden yapılmış. Evye, ocak ve bir mikro dalga fırının olduğu mutfakta rahatlıkla kahvaltı hazırlayıp, pratik yemekle pişirilebilir. Bu açıdan oturma grubunu da görmek mümkün. Oturma grubu ortamın genel dokusuna uygun olarak gri renkte tercih edilmiş ve son derece rahat görünüyor.
Zemin kaplaması için ise doğal taş karolar kullanılmış. Karolar dokusu itibariyle bize Ege'de olduğumuzu hatırlatıyor.
Apartın yatak odası çok sade ve şık biçimde tasarlanmış. Apartın genel konseptine uygun olarak gri ve beyaz renkleri yatak odasında da görüyoruz. Açık ahşap renkli karyola gövdesine komodinler ve yatak başı eşlik ediyor. Ancak yatak basında hoş bir ayrıntı olarak gri döşemeyle kaplanmış sünger parçalar kullanılmış. Bu parçalar apartın karakteristiği olan kumaş kullanılarak hazırlanmış yatak örtüsüyle kombinlenmiş. Beyaz çarşaf ve yastıklar bu kombinasyonla uyum sağlıyor. Odada bulunan tekli koltuk da oldukça şık. Yatağın arkasındaki duvar kumaş dokulu bir kaplama malzemesiyle kaplanmış ve tablo yatak odasına sanatsal bir estetik kazandırmış.
Küçük apartın küçük banyosu ve tuvaleti beyaz renk kullanımıyla olabildiğince geniş görünüyor. Cam duş bölmesiyle çok şık bir görünüm kazanan banyoda lavabo tezgahı işlevsel kullanılmış ve altındaki çekmece ve raflar depolama alanı olarak hizmet görüyor. Duvarların doğal taşla kaplandığı banyo, estetik vitrifiye ürünleriyle de göz dolduruyor.
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