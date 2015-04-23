Griyle gelen zarafet

Sizlerle Türkiye'nin her yerinden her büyüklükte evler paylaşıyoruz. Bu evler kimi zaman hayalleri süsleyen villalar oluyor, kimi zaman küçük stüdyo daireler. Ancak bir gerçek var ki Türkiye'de pek çok aile apartman dairelerinde yaşıyor ve kocaman villalar hayal etsek de gücümüz ancak apartman dairelerine yetiyor. Bu noktada yazılarımıza konu olan birbirinden şık apartman daireleri de okurlarımızın büyük ilgisine mazhar oluyor. Daha önce de sayfalarımızda başarılı çalışmalarını konu ettiğimiz Bursalı iç mimar Niyazi Özçakar önderliğinde faaliyet gösteren Niyazi Özçakar İç Mimarlık gri rengi ustalıkla kullandığı dairelerle öne çıkıyor.

Niyazi Özçakar'ın gustosunu kullanarak gri renkle mucize yarattığı bir başka apartman dairesini daha sizin beğeninize sunuyoruz. Özçakar'ın çalışmalarını görünce filmin adında olduğu gibi grinin hiç de monoton bir renk olmadığını ve çok fazla sayıda tonu olabileceğini görüyoruz. Buyun bu şık apartman dairesini hep birlikte keşfe çıkalım.