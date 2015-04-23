Griyle gelen zarafet

Sizlerle Türkiye'nin her yerinden her büyüklükte evler paylaşıyoruz. Bu evler kimi zaman hayalleri süsleyen villalar oluyor, kimi zaman küçük stüdyo daireler. Ancak bir gerçek var ki Türkiye'de pek çok aile apartman dairelerinde yaşıyor ve kocaman villalar hayal etsek de gücümüz ancak apartman dairelerine yetiyor. Bu noktada yazılarımıza konu olan birbirinden şık apartman daireleri de okurlarımızın büyük ilgisine mazhar oluyor. Daha önce de sayfalarımızda başarılı çalışmalarını konu ettiğimiz Bursalı iç mimar Niyazi Özçakar önderliğinde faaliyet gösteren Niyazi Özçakar İç Mimarlık gri rengi ustalıkla kullandığı dairelerle öne çıkıyor.
Niyazi Özçakar'ın gustosunu kullanarak gri renkle mucize yarattığı bir başka apartman dairesini daha sizin beğeninize sunuyoruz. Özçakar'ın çalışmalarını görünce filmin adında olduğu gibi grinin hiç de monoton bir renk olmadığını ve çok fazla sayıda tonu olabileceğini görüyoruz. Buyun bu şık apartman dairesini hep birlikte keşfe çıkalım.
Evin salonu metrekare olarak çok büyük olmasa da renk ve akılcı mobilya kullanımıyla son derece ferah görünüyor. Duvarların gri ve beyazla harmanlandığı salonda dekoratif aynalar dikkat çekiyor. Biliyorsunuz ayna kullanımı mekanları geniş göstermek için her zaman işe yarıyor. Bu örnekte de öyle olmuş. Salonun bir diğer dikkat çeken özelliği ise televizyonun bulunduğu duvarın farklı bir dokuyla bir televizyon ünitesine dönüştürülmesi olmuş. Biliyorsunuz son dönemlerde ahşap panel TV üniteleri yerine televizyonun monte edildiği duvarların farklı bir dokuda tasarlanması yükselen trend. Bu salonda da bu trende uyulmuş ve çok da başarılı olmuş. Salonun aydınlatması alçı pan gizlenmiş florasan ışıkların yanı sıra tavana gömülü spotlarla sağlanmış. Salonun girişindeki beyaz duvarlardaki alçı çalışması da salonun göz dolduran bir başka özelliği.
Zemin döşemesinde tercih edilen ahşabın rengiyle gri ve beyazın tekdüzeliğine canlı bir dokunuş kazandırılan salonda gri köşe takımı ve ve buna uygun olarak seçilen modern halı atmosferi tamamlayan unsurlar olmuş.
Salon küçük olmasına rağmen salonun bir kısmının yemek masasına ayrılması ortamı daraltmamış. Bunda grinin yanında salona hakim olan beyaz renk kadar, gün ışığını içeri davet eden geniş pencerenin de etkisi var. Yemek masasında beyaz tercih edilmiş. lake boyalı mdfden yapılan masa çok modern duruyor. Yukarıda da değindiğimiz gibi girişteki estetik alçı çalışmasını buradan daha net görebiliyoruz. Bu açıdan gördüğümüz bir diğer şey ise fütürüstik çizgilere sahip lamba oluyor. Odaya uzak doğu bitkileriyle doğal bir etki de kazandırılmış.
Dikdörtgen şeklindeki mutfağın iki tarafı da tezgah ve dolapla donatılmış. Bir taraftaki tezgahta evye ve ocak bulunurken, diğer taraf çalışma alanı olarak kullanılabiliyor. Beyaz rengin tercih edildiği lake mutfak dolaplarında tezgah evin genel konseptine uygun olarak gri tercih edilmiş. Üst dolaplar ise gri renkte aventos dolap olarak tercih edilmiş. Mutfağın yer döşemesi mermer dokulu karolarla yapılmış ve bu tercih mutfağa ışıltı katmış. Ankastre ürünlerde de griden vazgeçilmemiş ve inoks cihazlar kullanılmış. Mutfağın ışıklandırmasının spotlar yanmadan bile çok başarılı olduğunu söylemek güç değil.
Yatak odasında beyazın hakimiyeti daha yoğun hissediliyor. Bu da odayı aydınlık hale getiriyor ve sabah daha zinde uyanılmasına olanak veriyor. Yatak üç tarafı beyaz bir dolapla çevrilmiş ve ekstra depolama alanı yaratılmış. Göremediğimiz duvarda da yine beyaz bir gardırop bulunuyor. Karşı duvardaki ayna sayesinde daha banyoya gitmeden güne kendimizi görerek başlayabiliriz. Odanın en ilginç yanı ise karyola başında kullanılan mavi muflonlar olmuş.
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