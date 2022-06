Yazın keyfi çardakta çıkar

Bahar her ne kadar nazlansa da sonunda geldi. Ağaçlar çiçek açtı, kuşlar cıvıldamaya başladı, havalar ısındı. Baharın bu kadar geç kaldığına bakılırsa bahardan yaza geçişin hızlı olacağını söyleyebiliriz sanırım. Kışı seven insanlar olsa da yaz daha çok kişi tarafından özlemle bekleniyor. Yaz her şeyin doğallaştığı, doğaya dönülen bir mevsim. Isınmak için bir şeyler yakmamıza gerek kalmadan güneşin bizi cömertçe ısıttığı, ağırlık yapan giysilerden kurtulup, dünyaya geldiğimiz hale daha yakın giysilerle rahatça dolaşabildiğimiz, sera ve konserve yiyecekler yerine her şeyin doğalını bulabildiğimiz yaz mevsimi insanların kapalı alanlardan olabildiğince uzaklaştığı bir mevsim.

Özellikle bahçeli evi olanlar bu konuda çok şanslı. Akşamüstü güneşinden ya da yaz yağmurlarından korunmak için bahçede sığınacak bir çatısı olanlar ise çok daha şanslı. Bahçenize kuracağınız çardaklar temiz havayla bütünleşmenizi sağlarken, istenmeyen şartlardan da sizi koruyacaktır.

Bu yazımızda yerli üretici e tasarımcıların elinden çıkma çardaklardan bir seçki hazırladık.