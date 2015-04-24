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Yazın keyfi çardakta çıkar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
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Bahar her ne kadar nazlansa da sonunda geldi. Ağaçlar çiçek açtı, kuşlar cıvıldamaya başladı, havalar ısındı. Baharın bu kadar geç kaldığına bakılırsa bahardan yaza geçişin hızlı olacağını söyleyebiliriz sanırım. Kışı seven insanlar olsa da yaz daha çok kişi tarafından özlemle bekleniyor. Yaz her şeyin doğallaştığı, doğaya dönülen bir mevsim. Isınmak için bir şeyler yakmamıza gerek kalmadan güneşin bizi cömertçe ısıttığı, ağırlık yapan giysilerden kurtulup, dünyaya geldiğimiz hale daha yakın giysilerle rahatça dolaşabildiğimiz, sera ve konserve yiyecekler yerine her şeyin doğalını bulabildiğimiz yaz mevsimi insanların kapalı alanlardan olabildiğince uzaklaştığı bir mevsim. 

Özellikle bahçeli evi olanlar bu konuda çok şanslı. Akşamüstü güneşinden ya da yaz yağmurlarından korunmak için bahçede sığınacak bir çatısı olanlar ise çok daha şanslı. Bahçenize kuracağınız çardaklar temiz havayla bütünleşmenizi sağlarken, istenmeyen şartlardan da sizi koruyacaktır. 

Bu yazımızda yerli üretici e tasarımcıların elinden çıkma çardaklardan bir seçki hazırladık. 

Sekizgen çardak

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Hızla tahrip edilen yeşil alanların ve tüketilen doğal kaynakların öneminin bilincinde olarak, yeşil alanları korumak ve çoğaltmak amacında olan İstanbul merkezli ASİS MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT A.Ş. profesyonel peyzaj mimarları ve bahçıvanlardan kurulu bir ekip. Her türlü bahçe düzenlemesi ve peyzaj konusunda hizmet veren firma yeşil ve ahşabın uyumuna da önem veriyor. Yaratılan mekanların tüm mevsimlerde korunması hizmeti de sağlayan firmanın geniş bahçeler için tasarladığı bir çardak modelini görüyorsunuz. Sekizgen ahşap iskeletin üstüne hazır çatı giydirilen çardakta çok sayıda kişinin bir arada vakit geçirmesi mümkün.

Kare çardak

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI

homify
homify
homify

Yeşeren Ahşap Dekorasyon başta ahşap ev olmak üzere kamelya, çardak, verannda, pergole , bungalov, tatil köyleri, çiftlikler, hotel , restaurant, gözetleme kulübeleri, ahşap oyun grupları, köpek kulübeleri, at çiftlikleri, çitler, güvenlik ve danışma ofisleri, ahşap ev ve iş yeri dekorasyonuyla Bursa ve çevresine 20 yıla yakın bir süredir hizmet veriyor. Firmanın Kurşunlu'da bulunan bir villa için yaptığı resimde gördüğümüz masif ahşap çardak görenleri büyülüyor. Bu çardağın altında Marmara Denizi manzarası karşısında ne içeceğiniz size kalmış. 

Uzak Doğu esintisi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Modern Bahçe
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin geçmiş yıllarda çöplük olarak kullanılan 20 dekarlık alanda yaptığı Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nı görüyorsunuz. Parkın yüzde seksenlik bölümünde belediye kaynak ve imalat imkanlarının kullanılmış. Parkta kullanılan çardaklar çift katlı çatılarıyla Uzak Doğu tapınaklarını andırıyor. Bu etki parka da bir Zen bahçesi etkisi kazandırmış. Hasır çatılı çardakların ahşabında emprenyeli malzeme kullanılmış. 

Ustasından bir çardak

Ahşap Kameriye homify Modern Bahçe
homify

Ahşap Kameriye

homify
homify
homify

Özellikle dış mekan donatısı olarak kullanılacak ahşap malzemeler üzerine yoğunlaşan GNC AHŞAP TASARIM ORMAN ÜRN. MİMARLIK VE PEYZAJ her türlü kameriye, pergola, veranda, ahşap ev, ahşap kulübe, saksı, dış mekan zemin döşemesi (deck), travers, bahçe mobilyası, banklar ve köprü üretimi yapıyor. Resimde gördüğünüz ithal çam ağacından yapılma çardak ta firmanın en çok sattığı modeller arasında. Kahverengi emprenye edilerek mantar ve böcek istilasından korunan çardak isteğe göre yeşil renkte de emprenye edilebiliyor. Dilediğiniz ebatlarda üretim yapabilen firma bahçede kurulumu da gerçekleştiriyor. Çardaklar istenen renklere boyanabiliyor, tercihe göre seperatör ve payanda gibi ekstra aksamlar eklenebiliyor. 

Büyük çardak

BURSA NİLÜFER / EDİBALİ CAMİİ FARFUN AHŞAP DEKORASYON Rustik Balkon, Veranda & Teras
FARFUN AHŞAP DEKORASYON

BURSA NİLÜFER / EDİBALİ CAMİİ

FARFUN AHŞAP DEKORASYON
FARFUN AHŞAP DEKORASYON
FARFUN AHŞAP DEKORASYON

Bursa merkezi Farfun Ahşap Dekorasyon tarafından yapılan bu büyük çardak Nilüfer ilçesindeki bir camide bulunuyor. Kalabalık cemaatin namaz öncesi ve sonralarında oturup hasbıhal etmelerine olanak tanıyan çardak masif ahşaptan yapılmış ve koyu renkle boyanmış. 

Beyazın ihtişamı

Victorian Gazebo, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSera & Çardaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Victorian Gazebo

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Victoria dönemi gazebolarını andıran bu harikulade altıgen çardak İstanbul'da Bir Ağaç Masalı sloganıyla faaliyet gösteren Ağaç Ev Mobilya Peyzaj firmasına ait. Firma farkını emprenyeleme işlemi sırasında kullandığı kimyasal malzemeyle ortaya koyuyor. Emprelenyeleme işlemi sırasında kanserojen madde içeren Taulen yerine ülkemizde üretilen Wolmanit CB kullanan firma bu sayede Taulenin ahşabın üzerindeki cam, alüminyum, bakır ve benzeri metaller üzerinde olumsuz etki yaratmasından kaçınıyor ve korozyon riskini ortadan kaldırıyor.  

Çardağa karar verdiyseniz, bahçe mobilyalarına da göz atmak isteyebilirsiniz.

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Siz bu çardaklardan hangisini bahçenizde görmek isterdiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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