Sandima: Yeniden doğan köy

ATELYE 70 PLANNERS & ARCHİTECTS Türkiye'de çok da alışık olunmayan bir konuda uzmanlaşmış bir firma. Daha önce Galata'da bulunan, İtalyan bir mimara ait bir evin renovasyon çalışmasını yayınladığımız firma 1970 yılında kurulmuş ve o günden beri kırsal bölgelerin kentleşmesi, şehir ve bölge planları ve konservasyon planları üstüne çalışmalar yürütmüş. 1982 yılından beri firmanın liderliğini yürüten Prof. Dr. Hüseyin Kaptan bu alanlarda dünya çapında tanınan bir akademisyen. Firma 2004 yılında, mimarlık eğitimini İtalya'da tamamlayan Kaptan'ın oğlu Doğu Kaptan ve iç mimar Yonca Temikzan'ın ekibe katılmasıyla güçlenmiş ve konut ve iç mimari konularında da hatırı sayılır bir firma haline gelmiş.

Ancak bugün size homify'da tanıtacağımız proje firmanın en eski uzmanlık konusuyla ilgili. Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Sandima köyünün dönüşüm projesini sizin için mercek altına alacağız. Daha önce bir köyün baştan aşağı nasıl yenilenebileceğini görmeyenler için bu yazı farklı bir deneyim olabilir.