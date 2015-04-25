Sandima: Yeniden doğan köy

ATELYE 70 PLANNERS & ARCHİTECTS Türkiye'de çok da alışık olunmayan bir konuda uzmanlaşmış bir firma. Daha önce Galata'da bulunan, İtalyan bir mimara ait bir evin renovasyon çalışmasını yayınladığımız firma 1970 yılında kurulmuş ve o günden beri kırsal bölgelerin kentleşmesi, şehir ve bölge planları ve konservasyon planları üstüne çalışmalar yürütmüş. 1982 yılından beri firmanın liderliğini yürüten Prof. Dr. Hüseyin Kaptan bu alanlarda dünya çapında tanınan bir akademisyen. Firma 2004 yılında, mimarlık eğitimini İtalya'da tamamlayan Kaptan'ın oğlu Doğu Kaptan ve iç mimar Yonca Temikzan'ın ekibe katılmasıyla güçlenmiş ve konut ve iç mimari konularında da hatırı sayılır bir firma haline gelmiş.
Ancak bugün size homify'da tanıtacağımız proje firmanın en eski uzmanlık konusuyla ilgili. Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Sandima köyünün dönüşüm projesini sizin için mercek altına alacağız. Daha önce bir köyün baştan aşağı nasıl yenilenebileceğini görmeyenler için bu yazı farklı bir deneyim olabilir.
Sandima Köyü Yalıkavak'taki Partinapas Kayası'nın güney eteklerinde kurulmuş bir Türkmen köyü. Daha kırk yıl öncesine kadar yaşamın var olduğu köy şu anda terk edilmiş durumda. Resimde tanık olduğumuz gibi tamamen terk edilen köy bir harabe gibi görünüyor.
Bir zamanlar köylülere mesken olan yapılar tamamen yıkılsa da kalıntılardan köyün yapısal karakteri hakkında fikir edinebiliyoruz. Binaların yığma taşla geleneksel yöntemlerle yapıldığı köyde, alçak taş duvarlarla çevrili bahçe ve avlular, birbirinin önünü kesmeyen yapı kümeleri, insan ve hayvan geçişine ancak yetecek genişlikte yaya yolları olduğunu görmek mümkün.
Resimde dönüşüm projesi sonrasında köyün meydanının nasıl görüneceğini görüyorsunuz. Asırlık zeytin ağaçlarının arasından Ege Denizi'nin masmavi sularının görülebileceği meydan Antik Yunan kentlerinde agoraların gördüğü kentlilerin sosyalleşmesi işlevini de yerine getirecek.
Meydanın devamını görüyorsunuz. Meydan çevresinde çeşitli ağaçlar gözümüze çarpıyor. şüphesiz bunların en dikkat çekici olanı zeytin ağacı. Kırk yıl önce Sandimalıların önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçları proje sonrasında meydanı gölgelendirecek.
Dönüşüm projesinden sonra köyde inşa edilecek evlerin hemen hemen tümünde ahşap pergoleler yer alıyor. Pergolelerin gölgesindeki verandaların zemini de ahşap deck olarak tasarlanmış. Doğayla iç içe olan köyün inşaatında doğal malzemeye ağırlık verilmiş. Verandadaki oturma grupları için ise doğal rattan tercih edilmiş. Bu doğayla iç içe mekanda limonatanızı yudumlayarak Ege Denizi manzarasının keyfini çıkarmak mümkün.
Dönüşüm projesinde ahşap, malzeme olarak önemli bir yer teşkil ediyor. Burada da komple ahşap decke sahip ve ahşap pergoleyle kapatılmış vreandayı dışardan görüyorsunuz. Verandanın uzantısında binanın kapalı mekanlarının bir kısmının da ahşapla kaplandığını görüyoruz. Masif ahşap estetik açıdan hoş bir etki yarattığı gibi doğal bir malzeme olmasıyla da ortamla uyum sağlıyor.
Bodrum'un karakteristik tek katlı beyaz evlerinden esinlenen evlerin arasında yüzme havuzları da yapılmış. Tümüyle doğal taştan yapılan havuzlar köyün yeni sakinlerini sıcak yaz günlerinde serinletecek gibi görünüyor. Havuzda olduğu gibi etrafında da doğal taş kullanılmış ve köyün eski halindeki yığma taş yapılara bir gönderme yapılmış.
Burada evlerden birinin içini görüyoruz. Bodrum'da olduğumuzu unutmamız mümkün değil. Evin her tarafına beyaz renk hakim. Yapı malzemesi özelliği gereği yazın serin olacak evlerde tavan ahşapla kaplanmış ve otantik bir etki sağlanmış. Patchwork halı, oturma grubu, kitaplık ve orta sehpa da tasarımcı işi olduklarını ilk bakışta fark ettiriyor.
Gerçekten bir köy evi gibi görünmüyor mu? Beki gözleme yapmak için kullanılmayacak ama odaya bir ocak bile konulmuş. Kış gecelerinde şömine çıtırtısında uyumak keyfili olsa gerek. Yatak odası zemininde emprenyeli ham ahşap kullanılarak köy havası güçlendirilmiş. Gardırop ve tekli koltuk da uzak doğu ağaçlarından yapılmış.
Bir başka kentsel dönüşüm projesi için tıklayın.