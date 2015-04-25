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Sandima: Yeniden doğan köy

Aydin Sanli Aydin Sanli
Sandima Village Renovation Project, Atelye 70 Planners & Architects Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Evler
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ATELYE 70 PLANNERS & ARCHİTECTS Türkiye'de çok da alışık olunmayan bir konuda uzmanlaşmış bir firma. Daha önce Galata'da bulunan, İtalyan bir mimara ait  bir evin renovasyon çalışmasını yayınladığımız firma 1970 yılında kurulmuş ve o günden beri kırsal bölgelerin kentleşmesi, şehir ve bölge planları ve konservasyon planları üstüne çalışmalar yürütmüş. 1982 yılından beri firmanın liderliğini yürüten Prof. Dr. Hüseyin Kaptan bu alanlarda dünya çapında tanınan bir akademisyen. Firma 2004 yılında, mimarlık eğitimini İtalya'da tamamlayan Kaptan'ın oğlu Doğu Kaptan ve iç mimar Yonca Temikzan'ın ekibe katılmasıyla güçlenmiş ve konut ve iç mimari konularında da hatırı sayılır bir firma haline gelmiş. 

Ancak bugün size homify'da tanıtacağımız proje firmanın en eski uzmanlık konusuyla ilgili. Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Sandima köyünün dönüşüm projesini sizin için mercek altına alacağız. Daha önce bir köyün baştan aşağı nasıl yenilenebileceğini görmeyenler için bu yazı farklı bir deneyim olabilir. 

Harabeye dönen köy

The existing buildings and project area Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Evler
Atelye 70 Planners &amp; Architects

The existing buildings and project area

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Sandima Köyü Yalıkavak'taki Partinapas Kayası'nın güney eteklerinde kurulmuş bir Türkmen köyü. Daha kırk yıl öncesine kadar yaşamın var olduğu köy şu anda terk edilmiş durumda. Resimde tanık olduğumuz gibi tamamen terk edilen köy bir harabe gibi görünüyor. 

Yığma taş yapılar

The existing buildings and project area Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Evler
Atelye 70 Planners &amp; Architects

The existing buildings and project area

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Bir zamanlar köylülere mesken olan yapılar tamamen yıkılsa da kalıntılardan köyün yapısal karakteri hakkında fikir edinebiliyoruz. Binaların yığma taşla geleneksel yöntemlerle yapıldığı köyde, alçak taş duvarlarla çevrili bahçe ve avlular, birbirinin önünü kesmeyen yapı kümeleri, insan ve hayvan geçişine ancak yetecek genişlikte yaya yolları olduğunu görmek mümkün. 

Deniz manzaralı meydan

Sandima Village Square Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Bahçe
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Sandima Village Square

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Resimde dönüşüm projesi sonrasında köyün meydanının nasıl görüneceğini görüyorsunuz. Asırlık zeytin ağaçlarının arasından Ege Denizi'nin masmavi sularının görülebileceği meydan Antik Yunan kentlerinde agoraların gördüğü kentlilerin sosyalleşmesi işlevini de yerine getirecek.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde

Sandima Village Square Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Bahçe
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Sandima Village Square

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Meydanın devamını görüyorsunuz. Meydan çevresinde çeşitli ağaçlar gözümüze çarpıyor. şüphesiz bunların en dikkat çekici olanı zeytin ağacı. Kırk yıl önce Sandimalıların önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçları proje sonrasında meydanı gölgelendirecek. 

Pergolelerin serinliği

Restorated House 1 - Side View Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Evler
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Restorated House 1 – Side View

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Dönüşüm projesinden sonra köyde inşa edilecek evlerin hemen hemen tümünde ahşap pergoleler yer alıyor. Pergolelerin gölgesindeki verandaların zemini de ahşap deck olarak tasarlanmış. Doğayla iç içe olan köyün inşaatında doğal malzemeye ağırlık verilmiş. Verandadaki oturma grupları için ise doğal rattan tercih edilmiş. Bu doğayla iç içe mekanda limonatanızı yudumlayarak Ege Denizi manzarasının keyfini çıkarmak mümkün. 

Ahşabın doğallığı

Restorated House 1 - Back View Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Evler
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Restorated House 1 – Back View

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Dönüşüm projesinde ahşap, malzeme olarak önemli bir yer teşkil ediyor. Burada da komple ahşap decke sahip ve ahşap pergoleyle kapatılmış vreandayı dışardan görüyorsunuz. Verandanın uzantısında binanın kapalı mekanlarının bir kısmının da ahşapla kaplandığını görüyoruz. Masif ahşap estetik açıdan hoş bir etki yarattığı gibi doğal bir malzeme olmasıyla da ortamla uyum sağlıyor. 

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Havuz keyfi

Restorated House 3 - Back View Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Restorated House 3 – Back View

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Bodrum'un karakteristik tek katlı beyaz evlerinden esinlenen evlerin arasında yüzme havuzları da yapılmış. Tümüyle doğal taştan yapılan havuzlar köyün yeni sakinlerini sıcak yaz günlerinde serinletecek gibi görünüyor. Havuzda olduğu gibi etrafında da doğal taş kullanılmış ve köyün eski halindeki yığma taş yapılara bir gönderme yapılmış. 

İç mekan

Restorated House 2 Living Room Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Oturma Odası
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Restorated House 2 Living Room

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Burada evlerden birinin içini görüyoruz. Bodrum'da olduğumuzu unutmamız mümkün değil. Evin her tarafına beyaz renk hakim. Yapı malzemesi özelliği gereği yazın serin olacak evlerde tavan ahşapla kaplanmış ve otantik bir etki sağlanmış. Patchwork halı, oturma grubu, kitaplık ve orta sehpa da tasarımcı işi olduklarını ilk bakışta fark ettiriyor.

Yatak odası

Restorated House 2 Bedroom Atelye 70 Planners & Architects Akdeniz Yatak Odası
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Restorated House 2 Bedroom

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Gerçekten bir köy evi gibi görünmüyor mu? Beki gözleme yapmak için kullanılmayacak ama odaya bir ocak bile konulmuş. Kış gecelerinde şömine çıtırtısında uyumak keyfili olsa gerek. Yatak odası zemininde emprenyeli ham ahşap kullanılarak köy havası güçlendirilmiş. Gardırop ve tekli koltuk da uzak doğu ağaçlarından yapılmış. 

Bir başka kentsel dönüşüm projesi için tıklayın.

Hem lüks hem fonksiyonel bir ev tasarımı
Sandima köyünün  dönüşüm projesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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