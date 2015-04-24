Klasik bir başyapıt

Geniş ve aydınlık salonu tanımlamak için muhteşem sıfatını kullanmak yerinde olur. Helvacıoğlu'nun tasarımlarında görmeye alışık olduğumuz üzere farklı renklerde klasik mobilyalar bir arada kullanılmış. Kimilerine göre karmaşık gelebilecek bu kompozisyon bence zengin bir çeşitlilik yaratıyor. Koltuk ve kanepelerin her biri estetik çizgileriyle göze çarpan parçalar. Yerler üç farklı tonda masif ahşap parkeyle kaplanmış ve salona güçlü bir katkı sağlamış. Perdeler zeminle uyumlu olarak seçilmiş ve mükemmel bir birliktelik yakalanmış. Tavandaki alçı çalışması da başlı başına tasarım değeri taşıyor. Salonun dikkat çeken bir diğer unsuru da altın varaklı avize ve abajur. Salonun köşesinde bu sefer bir erkek büstü görüyoruz. Sanki bir sanat galerisinde geziyor gibi hissediyoruz.