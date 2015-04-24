Klasik bir başyapıt

Hakan Helvacıoğlu homify'ın en başarılı uzmanlarından biri. Gusto sahibi iç mimar modern dokunuşlarla yorumladığı klasik tasarımlarla tüm okurlarımızın beğenisini topluyor. Mobilyalardan, perdelere, avizelerden, aksesuarlara kadar Helvacıoğlu'nun kullandığı tüm unsurlar
görkemli sıfatını sonuna kadar hak ediyor.
Bugün homify'da başarılı iç mimarın imzasını taşıyan nefes kesen bir evi keşfedeceğiz. Klasik çizgideki görkemli evler hoşunuza gidiyorsa bu yazıyı kaçırmayın deriz.
Bugün bir değişiklik yapıp yazıya ayrıntılarla başlamak istedik. Bu gördüğünüz evin salonunda bulunan azametli ahşap yemek masası. Yemek masasının üstündeki meyvelikten, çay setine tüm ayrıntıların nasıl ince bir zevkle seçildiğini rahatlıkla görüyoruz. Avize, duvardaki aplik, meyvelik ve çay setinde kullanılan varaklar dikkat çekiyor ve evin ihtişamını ikiye katlıyor. Hakan Bey'in tasarımlarında görmeye alışık olduğumuz üzere salonda sanata da yer verilmiş. Çok estetik görünen kadın büstü, üzerinde durduğu kaideyle de göz dolduruyor.
Geniş ve aydınlık salonu tanımlamak için muhteşem sıfatını kullanmak yerinde olur. Helvacıoğlu'nun tasarımlarında görmeye alışık olduğumuz üzere farklı renklerde klasik mobilyalar bir arada kullanılmış. Kimilerine göre karmaşık gelebilecek bu kompozisyon bence zengin bir çeşitlilik yaratıyor. Koltuk ve kanepelerin her biri estetik çizgileriyle göze çarpan parçalar. Yerler üç farklı tonda masif ahşap parkeyle kaplanmış ve salona güçlü bir katkı sağlamış. Perdeler zeminle uyumlu olarak seçilmiş ve mükemmel bir birliktelik yakalanmış. Tavandaki alçı çalışması da başlı başına tasarım değeri taşıyor. Salonun dikkat çeken bir diğer unsuru da altın varaklı avize ve abajur. Salonun köşesinde bu sefer bir erkek büstü görüyoruz. Sanki bir sanat galerisinde geziyor gibi hissediyoruz.
İlk resimde bir parçasını gördüğümüz yemek masasının tamamını görüyoruz. Parlak bir yüzeye sahip masa salonun bir köşesinde azametle duruyor. Çizgileriyle antika esintileri taşıyan masa ithal ahşaptan yapılmış. Sandalyelerin de klasik çizgiye sahip olduğunu görüyoruz. Sandalyelerde masanın aksine açık renk tercih edilerek bir kontrast yaratılmış. Masayı aydınlatan kristal avizeler de çok şık görünüyor.
Evin en ince ayrıntısına kadar özenle tasarlandığını bu resimde görmek mümkün. Evde kullanılmak üzere seçilen likör takımı bile evin genel konseptine uygun. Altın varaklı süslemelerle zenginleştirilen sürahiler ev yapımı likörlerle dolmayı bekliyorlar. Likör bardakları da aynı şekilde varaklı süslemelerle çok şık duruyor. Gümüş tepsini kenarındaki varaklı kenarlık da kompozisyonu tamamlıyor.
Evde yürürken adeta bir sanat galerisinde dolaştığımız hissine kapılıyoruz. Altın varaklı duvar şamdanları elinde meşale tutan kadın heykelciği olarak tasarlanmış. Şamdanlar rönesans tablolarından çıkmış gibi görünüyor. Muhteşem eve çok yakışmışlar.
Böyle bir evin yatak odasının da sıradan olması beklenemezdi. Kullanılan her parçada klaisk çizgilerin hakim olduğu yatak odası geniş pencereler sayesinde aydınlık ve havadar bir ortam olmuş. Zeminde masif ahşap kaplamanın kullanıldığı yatak odasının en dikkat çeken parçası ise Topkapı Sarayı'ndan çıkmış gibi görünen ince işçilikli yatak örtüsü takımı. Bordu rengiyle odaya oturaklı bir hava kazandıran takım duvarlarında ve mobilyalarında açık renk tercih edilen odayı dengeleyen bir unsur olmuş.
Bu açıdan evin giriş kapısından uzanan ve sola salona açılan koridoru görüyoruz. Koridorun sonunda bulunan ince el işçiliği konsol evin her bölümündeki başarıyla kullanılan ahşap parçalardan biri. Yerde kullanılan iki tonlu masif ahşap kaplama ve kapı çerçeveleri renk itibariyle birbirini dengeliyor. Fiskos masasının üstündeki harika çini saksıda duran orkide ise ortama canlılık katıyor.
Son olarak daha önce başka homify yazılarında da işlediğimiz evin lüks lavabosunu göstermek istiyoruz. Estetik işlemeleri olan aynası, altın varaklı şamdanlar ve armatürler, dolap kolları ve havlu askısıyla lüks duygusu uyandıran lavabonun en dikkat çeken unsuru özgün bir tasarım harikası olan lavabo teknesi.
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