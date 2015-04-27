Sakarya'da Amerikan tarzı

Konut sektöründeki gelişmenin tüm Türkiye'ye yansıması ve homify uzmanlarının birkaç şehirle sınırlı kalmayıp, ülke geneline yayılması bizi mutlu ediyor. homify ailesine yeni katılan uzmanlardan biri de İstanbul'da bulunan NUUN MİMARLIK. 2012'den beri faaliyet gösteren firmanın kurucusu yüksek mimar İsmail Çakmak'ın profesyonel kariyeri 2006 yılına kadar uzanıyor.
Mimari ve iç mimari geliştirmenin yanı sıra uygulama ve kontrol hizmetleri de veren firma herkes için rahat yaşanacak evler üretiyor. Bugün homify'da Nuun Mimarlık imzasını taşıyan, Sakarya'daki çok klas bir villaya ayrıntılı bir şekilde göz atacağız. Çakmak'ın projelendirdiği ev, ev sahibinin isteği üzerinde sakin ve yalın hatları olan sakin bir mekan olarak tasarlanmış.
Bu evin Sakarya'da olduğunu bilmesek bu fotoğrafa bakarak buranın Amerika'nın her hangi bir kentinde varlıklı bir suburb'te bulunduğunu düşünebilirdik. Hem mimari çizgileri hem de peyzajıyla Amerikan filmlerinden çıkmış gibi görünen villa son teknolojik imkanlar kullanılarak yapılmış. Buradan bakıldığında, evin kendine ait bir garajı, tavan arası odaları olduğunu görmek mümkün. Tam otomatik garaj kapısının yanı sıra villada kullanılan çatı sistemi de son teknoloji ürünü. Garaj girişinde ve evin girişine uzanan yürüme yolunda da doğal taşlar kullanılmış. Bu görüntünün evin içi konusunda merakınızı arttırdığına eminiz. O zaman, daha fazla uzatmadan içeri geçelim.
Türkiye'de rustik mimari örneklere çok sık rastlamıyoruz ama Çakmak evin içinde rustik esintilerden faydalamış. Doğal malzeme kullanımının yanı sıra açıkta bırakılan kolon ve kirişler ve sıvasız, ham halleriyle bırakılan duvarlarla karakterize olan rustik tarz şehirlere kırsal estetiği getiriyor. Burada da televizyon ünitesinin olduğu duvar sıvasız gibi görünen doğal taş bir dokuda yapılmış. Tavan destekleri açıkta bırakılmış.
Ev çok fazla eşyaya boğulmayarak ferahlığını kaybetmesinin önüne geçilmiş. Çok şık tasarım ürünü oturma grubu ve koltukların dışında bir sehpanın bulunduğu salonda geniş bir alan boş bırakılmış. Açık mutfakla bağlantılı olan salonun en dikkat çeken unsuru ise soğuk kış gecelerini ısıtacak olan şömine.
Salonu başka bir açıdan bakıp mor ve yeşil renkte tasarlanan oturma gruplarını görmenizi istedik. Salona renk getiren bu tasarımlar son derece şık görünüyor. Tekli koltuk ve pufta ise canlı renkler değil, gri tercih edilmiş. Verandaya açılan geniş kapı salonun doğal ışık kaynağı. Ayrıca radyatörlerin ince tasarımıyla konsepte uyum sağladığına dikkat çekmek istiyoruz.
Mutfak ve salon arasındaki geçiş yemek odası olarak değerlendirilmiş. Koyu kahverengi venge kaplama masa oldukça azametli görünüyor. Masanın azameti sıcak renkleriyle son derece sevimli görünen sandalyeler ve benç ile dengelenmiş. Masanın aydınlatmasında kullanılan lambalar çok zarif görünüyor. Bölümün duvarındaki aynenın çerçevesi ve konsol için beyaz lake malzeme tercih edilmiş.
Mutfak evin en aydınlık bölümlerinden. Bu yüzden ferah bir havası var. Yemek odasındaki masada kullanılan venge kaplama mutfakta da kullanılsa, açık renkli ahşap malzemenin de kompozisyona katılması mutfağın ferahlığından ödün verilmemesini sağlamış. Mutfak tezgahı için de açık rengin tercih edildiği mutfakta yerler açık renk karoyla kaplanmış.
İlk resimde bahsettiğimiz tavan arası odalarından biri yatak odası olarak kullanılıyor. Kahverengi venge ve grinin uyumunu gördüğümüz yatak odası tavan arası penceresiyle aydınlanıyor. Sabah gözlerini açtığınızda gün ışığıyla karşılaşmak güzel bir duygu olsa gerek.
Bir villa sahibi olmayı hayal ediyorsanız, Çubuklu'daki bu villa da size ilham verebilir.