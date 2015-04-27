Sakarya'da Amerikan tarzı

Konut sektöründeki gelişmenin tüm Türkiye'ye yansıması ve homify uzmanlarının birkaç şehirle sınırlı kalmayıp, ülke geneline yayılması bizi mutlu ediyor. homify ailesine yeni katılan uzmanlardan biri de İstanbul'da bulunan NUUN MİMARLIK. 2012'den beri faaliyet gösteren firmanın kurucusu yüksek mimar İsmail Çakmak'ın profesyonel kariyeri 2006 yılına kadar uzanıyor.

Mimari ve iç mimari geliştirmenin yanı sıra uygulama ve kontrol hizmetleri de veren firma herkes için rahat yaşanacak evler üretiyor. Bugün homify'da Nuun Mimarlık imzasını taşıyan, Sakarya'daki çok klas bir villaya ayrıntılı bir şekilde göz atacağız. Çakmak'ın projelendirdiği ev, ev sahibinin isteği üzerinde sakin ve yalın hatları olan sakin bir mekan olarak tasarlanmış.