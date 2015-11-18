Evinizi güzelleştirmenin en doğal yolu: Dış mekanlarda ahşap kullanımı

Ahşap malzeme evlerin her yaşam alanında kullanılan ve bulunduğu her mekanda fark yaratan doğal ve şık görünümlü bir malzeme olarak son yıllarda tasarım dünyasında daha da öne çıkmaya başladı. Evlerin içinde bazen mobilya ya da aksesuar olarak, bazen yer döşemesi olarak kullanılan, mimaride de oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan ahşap malzemeler naturel ve samimi ortamlar yaratırken aynı zamanda da hem modern, hem klasik, hem rustik tarzlı tasarımlara uyum sağlayabiliyor. Ahşap tasarımlar evlerin içinde ve mimarisinde oldukları kadar bahçe ve teras dekorasyonlarında da göze çarpan şık tasarımlar yaratmayı başarıyorlar.