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Evinizi güzelleştirmenin en doğal yolu: Dış mekanlarda ahşap kullanımı

Homify TR Homify TR
Deck WPC libre de mantenimiento, Grupo Boes Grupo Boes Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
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Ahşap malzeme evlerin her yaşam alanında kullanılan ve bulunduğu her mekanda fark yaratan doğal ve şık görünümlü bir malzeme olarak son yıllarda tasarım dünyasında daha da öne çıkmaya başladı. Evlerin içinde bazen mobilya ya da aksesuar olarak, bazen yer döşemesi olarak kullanılan, mimaride de oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan ahşap malzemeler naturel ve samimi ortamlar yaratırken aynı zamanda da hem modern, hem klasik, hem rustik tarzlı tasarımlara uyum sağlayabiliyor. Ahşap tasarımlar evlerin içinde ve mimarisinde oldukları kadar bahçe ve teras dekorasyonlarında da göze çarpan şık tasarımlar yaratmayı başarıyorlar.

Kapı ve pencerelerde ahşap şıklığı

Mar Studio, MAR STUDIO MAR STUDIO BahçeMobilyalar
MAR STUDIO

MAR STUDIO
MAR STUDIO
MAR STUDIO

Evlerin dış görünüşünü en karakteristik ve belirgin hale getiren tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki pencere ve kapılardır. Özellikle evin giriş kapısı şıklığı ve dokusuyla evin karakterini belirleyen ana unsur sayılabilir. Ahşap kapı ve pencereler de evlerin dış görünüme her zaman doğal ve elegan bir katkı sağlayarak fark yaratıyorlar. Mar Studio isimli firma tarafından dizayn edilen bu özgün tasarımlı ev de bunun bir kanıtı niteliğinde.

Sıcak ve doğal zeminler

CASA AAB, STAHLBETON DESIGN STAHLBETON DESIGN Modern Balkon, Veranda & Teras
STAHLBETON DESIGN

STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN

Son yıllarda inşa edilen ve modern tasarımlı mimarilere sahip olan evlerde genellikle mutlaka açık alanlar bulunuyor. Bahçeli bir ev değilse de teras ya da balkon alanları ev sakinlerinin rahatlaması ve dış dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan mekanlar olarak evlerimizin oldukça önemli birer parçası. Eğer siz de balkon ya da teraslarınızı daha doğal ve sıcak birer yaşam alanına dönüştürmek istiyorsanız dış mekanlar için üretilen ahşap döşemeler tam size göre!

Konforlu ve şık mobilyalar

TAPICERIA, Arquiindeco Arquiindeco Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Arquiindeco

Arquiindeco
Arquiindeco
Arquiindeco

Eğer evinize ait dış mekanda tavan yoksa ve üstü açık bir alana sahipseniz o halde gölgelik alanlar yaratmak için dış mekan şemsiyeleri en iyi seçeneklerden biri. Ahşap aksamlı şemsiyeler ise dış mekanlarda elegan bir doku ve sıcak bir atmosfer yaratmak için birebir.

Basit, ekonomik ve pratik Kendin Yap aksesuarları

ARQUITECTURA SOBRECICLADA, Punto Libre Arquitectura Punto Libre Arquitectura SanatSanat Eserleri
Punto Libre Arquitectura

Punto Libre Arquitectura
Punto Libre Arquitectura
Punto Libre Arquitectura

Ahşap malzemenin en önemli özelliklerinden biri de Kendin Yap projeleri oluşturmak için en ideal malzeme olmasıdır elbette. Üstelik bu tür ürünler yaratmak için evinizdeki artık ya da eski mobilyalardan kalan ahşabı kullanabilirsiniz. Örneğin neredeyse hiç maliyeti olmayan ve kolaylıkla yapabileceğiniz bu saksılık bahçe ya da balkonları samimi ve şık yaşam alanlarına dönüştürmeye yeter.

Teras ve veranda çatıları

homify Klasik Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Bahçeli evlerde teras ve veranda alanlarının bir kısmı güneş ve yağmurdan korunması için uygun malzemeli bir çatıyla kaplanıyor. Ahşap malzeme bu tür örneklerde de yine kendini gösteren ve harika bir estetik yaratan bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Havuz çevresi

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Eğer havuzlu bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız, o halde havuzunuzun çevresini ahşap döşemelerle kaplamayı da mutlaka düşünmelisiniz. Havuzlu evlerin en büyük özelliklerinden biri havuz çevresindeki estetik ve konforlu dekorasyondur. Çünkü evin tüm lüks karakteri o alanda yoğunlaşır. Havuzun mavi tonlarıyla ahşabın birlikteliği ise keyifli ve şık bir ortam yaratmak için ideal seçeneklerden biri.

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Sebze kasalarıyla duvar dekorasyonu

Clientes Satisfechos, Sand And Garden SA de CV Sand And Garden SA de CV Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Hasır
Sand And Garden SA de CV

Sand And Garden SA de CV
Sand And Garden SA de CV
Sand And Garden SA de CV

Ahşap malzeme söz konusu olduğunda, özellikle de ileri dönüşüm adı verilen kendinizin de üretebileceğiniz tarzdaki mobilya ve aksesuarları seviyorsanız yaratıcılığın ve yenilikçiliğin sınırı da olmuyor. Mesela bu harika örnekte, sebze ve meyve kasaları kullanılarak evin avlusunda göz alıcı ve sıra dışı bir duvar dekorasyonu yaratılmış.

İçeriyi dışarıyla birleştiren verandalar

Casa de descanso San Antonio, Tx, Helio interiores Tehuacan Helio interiores Tehuacan Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Helio interiores Tehuacan

Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan
Helio interiores Tehuacan

Verandalar evlerimizin iç mekanlarının dışarıya yumuşak bir geçiş yaptığı dış mekanlar olarak öne çıkıyorlar ve dekoratif açıdan da bu yumuşak geçiş bölgesini yaratabilmek için hem iç mekanlar kadar konforlu hem de dışarısı kadar doğal bir ortam yaratmak gerekiyor. Ahşap masa ve sandalyeler de işte tam burada devreye giriyor.

Dış cephe kaplaması

Deck WPC libre de mantenimiento, Grupo Boes Grupo Boes Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Grupo Boes

Grupo Boes
Grupo Boes
Grupo Boes

Evinizin huzur verici, konforlu ve ahenkli görünmesini istiyorsanız mutlaka ahşap dış cephe kaplamaları kullanmalısınız. Özellikle birden fazla katlı evlerin zemin katında ahşap kaplama kullanmak eve sıra dışı, özgün ve estetik bir karakteristik kazandırıyor.

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