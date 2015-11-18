Evinizi güzelleştirmenin en doğal yolu: Dış mekanlarda ahşap kullanımı

Ahşap malzeme evlerin her yaşam alanında kullanılan ve bulunduğu her mekanda fark yaratan doğal ve şık görünümlü bir malzeme olarak son yıllarda tasarım dünyasında daha da öne çıkmaya başladı. Evlerin içinde bazen mobilya ya da aksesuar olarak, bazen yer döşemesi olarak kullanılan, mimaride de oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan ahşap malzemeler naturel ve samimi ortamlar yaratırken aynı zamanda da hem modern, hem klasik, hem rustik tarzlı tasarımlara uyum sağlayabiliyor. Ahşap tasarımlar evlerin içinde ve mimarisinde oldukları kadar bahçe ve teras dekorasyonlarında da göze çarpan şık tasarımlar yaratmayı başarıyorlar.
Evlerin dış görünüşünü en karakteristik ve belirgin hale getiren tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki pencere ve kapılardır. Özellikle evin giriş kapısı şıklığı ve dokusuyla evin karakterini belirleyen ana unsur sayılabilir. Ahşap kapı ve pencereler de evlerin dış görünüme her zaman doğal ve elegan bir katkı sağlayarak fark yaratıyorlar. Mar Studio isimli firma tarafından dizayn edilen bu özgün tasarımlı ev de bunun bir kanıtı niteliğinde.
Son yıllarda inşa edilen ve modern tasarımlı mimarilere sahip olan evlerde genellikle mutlaka açık alanlar bulunuyor. Bahçeli bir ev değilse de teras ya da balkon alanları ev sakinlerinin rahatlaması ve dış dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan mekanlar olarak evlerimizin oldukça önemli birer parçası. Eğer siz de balkon ya da teraslarınızı daha doğal ve sıcak birer yaşam alanına dönüştürmek istiyorsanız dış mekanlar için üretilen ahşap döşemeler tam size göre!
Eğer evinize ait dış mekanda tavan yoksa ve üstü açık bir alana sahipseniz o halde gölgelik alanlar yaratmak için dış mekan şemsiyeleri en iyi seçeneklerden biri. Ahşap aksamlı şemsiyeler ise dış mekanlarda elegan bir doku ve sıcak bir atmosfer yaratmak için birebir.
Ahşap malzemenin en önemli özelliklerinden biri de Kendin Yap projeleri oluşturmak için en ideal malzeme olmasıdır elbette. Üstelik bu tür ürünler yaratmak için evinizdeki artık ya da eski mobilyalardan kalan ahşabı kullanabilirsiniz. Örneğin neredeyse hiç maliyeti olmayan ve kolaylıkla yapabileceğiniz bu saksılık bahçe ya da balkonları samimi ve şık yaşam alanlarına dönüştürmeye yeter.
Bahçeli evlerde teras ve veranda alanlarının bir kısmı güneş ve yağmurdan korunması için uygun malzemeli bir çatıyla kaplanıyor. Ahşap malzeme bu tür örneklerde de yine kendini gösteren ve harika bir estetik yaratan bir malzeme olarak öne çıkıyor.
Eğer havuzlu bir eve sahip olacak kadar şanslıysanız, o halde havuzunuzun çevresini ahşap döşemelerle kaplamayı da mutlaka düşünmelisiniz. Havuzlu evlerin en büyük özelliklerinden biri havuz çevresindeki estetik ve konforlu dekorasyondur. Çünkü evin tüm lüks karakteri o alanda yoğunlaşır. Havuzun mavi tonlarıyla ahşabın birlikteliği ise keyifli ve şık bir ortam yaratmak için ideal seçeneklerden biri.
Ahşap malzeme söz konusu olduğunda, özellikle de ileri dönüşüm adı verilen kendinizin de üretebileceğiniz tarzdaki mobilya ve aksesuarları seviyorsanız yaratıcılığın ve yenilikçiliğin sınırı da olmuyor. Mesela bu harika örnekte, sebze ve meyve kasaları kullanılarak evin avlusunda göz alıcı ve sıra dışı bir duvar dekorasyonu yaratılmış.
Verandalar evlerimizin iç mekanlarının dışarıya yumuşak bir geçiş yaptığı dış mekanlar olarak öne çıkıyorlar ve dekoratif açıdan da bu yumuşak geçiş bölgesini yaratabilmek için hem iç mekanlar kadar konforlu hem de dışarısı kadar doğal bir ortam yaratmak gerekiyor. Ahşap masa ve sandalyeler de işte tam burada devreye giriyor.
Evinizin huzur verici, konforlu ve ahenkli görünmesini istiyorsanız mutlaka ahşap dış cephe kaplamaları kullanmalısınız. Özellikle birden fazla katlı evlerin zemin katında ahşap kaplama kullanmak eve sıra dışı, özgün ve estetik bir karakteristik kazandırıyor.