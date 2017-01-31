İçinizi sevgi dolduracak modern bir ev

Bu gün küçük, basit dokunuşların ve rötuşların bir evde bir yaşam alanında nasıl büyük farklılıklar oluşturduğunu yakından inceliyoruz. Keyifli bir aile evini ziyaret ederek küçük dokunuşlar ile dekorasyonun nasıl zenginleştirildiğini ve bir evin nasıl muhteşem bir ev haline getirildiğine şahit olacaksınız. Salonun bir yaşam alanı haline getirilmesi için mobilyalar ve duvarlarda yapılan değişiklikleri, avlu ve giriş alanında oluşturulan görsel zenginlik ile dış cephenin sevgi dolu bir cephe haline getirilişini inceleyerek evlerinizde yapacağınız küçük rötuşlar ile evinizi sevgi dolu bir ev haline getirebilirsiniz. Homify aile evleri sayfasında yer alan bu evi daha yakından inceleyelim.
Evinizin dış cephesinin şirin bir cephe olmasını istiyorsanız ve evinizin eski Türk filmlerinde gördüğümüz evler gibi sevgi dolu bir ev olmasını istiyorsanız resimdeki gibi küçük renkli bitkileri tek sıra halinde dış avluya ekip beyaz bir dış cephe dekorasyonu yaparak yeşil bitki alanının inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz.
Evin iç kısımları muhteşem bir dekorasyon ile hayran kalınacak bir güzelliğe sahip olmuş. Beyaz renk genel olarak ahşap rengi ile harmanlanarak kullanılmış ve iki renk keskin çizgiler iel ayrıldığı halde muhteşem bir uyuma sahip olmuş. Ayrıca koyu siyah renk koltuk takımları tercih edilerek zıt renklerin bir arada etkileyici bit kontrast oluşturması sağlanmış.
Salonu daha detaylı incelediğinizde doğal bir ışık ile aydınlatıldığını görebiliyorsunuz. Beyaz ve siyah renkler ile doğal ışık bir arada bir görsel oluşturmuş. Duvara yerleştirilen ahşap raflar beyaz iç ortamı daha zengin göstermiş. Sade bir dekorasyon uygulandığı halde evin salonu oldukça zengin bir dekorasyona sahip olmuş.
Salon içinde yer alan televizyon çok şık bir dekorasyon ile salonun bir parçası olarak şirin bir görüntü oluşturmuş. Duvar belirli ölçülerde ahşap ile kaplanmış, beyaz duvarlar ile ahşap kaplamalar arasına oldukça simetrik bir yerleşim yapılarak tv ünitesi ve konsolun muhteşem bir görsel oluşturması sağlanmış. Tüm yerleşim belirli ölçülere göre yapılarak profesyonel bir televizyon dekorasyonuna imza atılmış.
Evin içinde yer alan ve üst kat ulaşımını sağlayan merdiven cam bir panel ile sanal bir şekilde ayrılmış. Salon içinde zarif bir sınır oluşturularak görsel zenginlik oluşturulmuş ve salonun çok şirin bir salon olmasına katkı da bulunulmuş.
Evin bütün iç mekanları çağdaş ve modern bir stilde dekore edilmiş olsa da mutfak bölümünde futuristik bir yaratıcılık gösterilmiş ve berrak bir dekorasyon yapılmış. Bembeyaz sandalyeler, beyaz mobilyalar ve beyaz aydınlatma ile mutfak evin en zengin odası haline getirilmiş. Parlak bir aydınlatma tercih edilmiş, kulplar ve kapı kolları bir bütünlük oluşturarak dekorasyonun zarafeti en üst noktaya taşınmış.
Yatak odası beyaz dekorasyonun bir parçası olarak dekore edilerek rahat ve konforun en üst seviye de hayata geçirilmesi sağlanmış.Duvar boyunca uzanan dolaplar, beyaz yatak örtüsü yatak odasının ferah bir havaya sahip olmasını sağlamış.