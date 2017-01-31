İçinizi sevgi dolduracak modern bir ev

Bu gün küçük, basit dokunuşların ve rötuşların bir evde bir yaşam alanında nasıl büyük farklılıklar oluşturduğunu yakından inceliyoruz. Keyifli bir aile evini ziyaret ederek küçük dokunuşlar ile dekorasyonun nasıl zenginleştirildiğini ve bir evin nasıl muhteşem bir ev haline getirildiğine şahit olacaksınız. Salonun bir yaşam alanı haline getirilmesi için mobilyalar ve duvarlarda yapılan değişiklikleri, avlu ve giriş alanında oluşturulan görsel zenginlik ile dış cephenin sevgi dolu bir cephe haline getirilişini inceleyerek evlerinizde yapacağınız küçük rötuşlar ile evinizi sevgi dolu bir ev haline getirebilirsiniz. Homify aile evleri sayfasında yer alan bu evi daha yakından inceleyelim.