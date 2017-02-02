Çamaşır yıkama, kurutma ve bakım işlemini kolaylaştıran 12 pratik ipucu

Çamaşır yıkama, kurutma ve bakımı için ihtiyaç duyacağınız en önemli şey iyi tasarlanmış ve kullanışlı bir çamaşır odası olabilir. Çamaşır alanını banyo dekorasyonu içerisine planlamak işleri biraz zorlaştırabiliyor çünkü çamaşır alanı yalnızca yıkama makinesi ile geçiştirilmemeli. İyi planlanmış bir çamaşır odasında; yıkama ve kurutma makineleri, depolama alanları, lavabo, ütü tezgahı veya masası, çamaşır sepetleri ile kurutma tel ve askıları bulunmalı. Böyle bir çamaşır odası oluşturmak hem çamaşır işlerinizi daha kolay halletmenizi sağlar hem de evinizin diğer alanlarını çamaşır kalabalığından kurtarır. Çamaşır odası dekorasyonu için evinize özel fikirlere ihtiyacınız varsa banyo tasarımcıları ya da dekoratörlerden destek alabilirsiniz.

Banyo dekorasyonu fikirleri veya çamaşır odasına ilham verecek dolap ve askılık fikirleri edinmek isterseniz ’Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.