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Çamaşır yıkama, kurutma ve bakım işlemini kolaylaştıran 12 pratik ipucu

Homify Homify
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
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Çamaşır yıkama, kurutma ve bakımı için ihtiyaç duyacağınız en önemli şey iyi tasarlanmış ve kullanışlı bir çamaşır odası olabilir. Çamaşır alanını banyo dekorasyonu içerisine planlamak işleri biraz zorlaştırabiliyor çünkü çamaşır alanı yalnızca yıkama makinesi ile geçiştirilmemeli. İyi planlanmış bir çamaşır odasında; yıkama ve kurutma makineleri, depolama alanları, lavabo, ütü tezgahı veya masası, çamaşır sepetleri ile kurutma tel ve askıları bulunmalı. Böyle bir çamaşır odası oluşturmak hem çamaşır işlerinizi daha kolay halletmenizi sağlar hem de evinizin diğer alanlarını çamaşır kalabalığından kurtarır. Çamaşır odası dekorasyonu için evinize özel fikirlere ihtiyacınız varsa banyo tasarımcıları ya da dekoratörlerden destek alabilirsiniz. 

Banyo dekorasyonu fikirleri veya çamaşır odasına ilham verecek dolap ve askılık fikirleri edinmek isterseniz ’Daha kullanışlı bir banyo için 10 pratik fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.      

1. Çorap ve iç çamaşırlar için çamaşır torbası kullanın.

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Çoraplarınız ve iç çamaşırlarınız zarar görmeden yıkansın, kaybolmasın ve karışmasın istiyorsanız file yıkama torbalarıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Çorap ve iç çamaşırlarını ayrı ayrı filelere koyup ağzını sıkıca bağlayın ve makineye atın. Kurutma makinesine atarken de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Yıkama torbalarını ise, artık tüllerden kendiniz bile dikebilirsiniz. 

2. Yıkama sırasına önem verin.

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Mutfak
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Eğer arka arkaya birkaç yıkama yapacaksınız en düşük sıcaklıkta yıkanması gereken hassas çamaşırları ilk önce atın. Böylece makine içi sıcak olmadığından hassas giysileriniz için yüksek sıcaklık riski oluşmaz. Yıkama sırasını sıcaklık derecesine göre belirlemek en doğrusudur. 

3. Sertleşen havlular için doğal bir çözüm; beyaz sirke.

homify Endüstriyel Banyo
homify

homify
homify
homify

Havlularınız giderek sertleşiyorsa ve yumuşatıcı gibi kimyasalları kullanmak istemiyorsanız makineniz su alırken bir miktar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirke, havlular ve pamuklular için en doğal ve etkili yumuşatıcıdır. Ayrıca havluları yıkadıktan sonra tüylerin tersi yönünde fırçalayarak da yumuşatabilirsiniz. 

Sirkeyi yalnızca yumuşatıcı olarak değil başka birçok amaçla da kullanmanız mümkün. Örneğin tabanı yanmış ve lekelenmiş bir ütüyü sirkeli bezle kolayca temizleyebilirsiniz.

4. Emiciliğini kaybeden havluların sorunu yumuşatıcılar ve kurutma kağıtları olabilir.

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Banyo
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Kurutma kağıtları ve yumuşatıcılar zamanla havluların üzerinde su itici bir kimyasal yüzey oluşturur, bu durum havluların emiciliğini yok eder. Eğer havlularınız eskisi kadar emici değilse bir süre yumuşatıcı ve kurutma kağıdı kullanmayın. Bunun yerine beyaz sirkeden faydalanabilirsiniz.

5. Hassas kıyafetleri yıkarken ve kuruturken dikkat etmeniz gerekenler;

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept Rustik Banyo
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

Düğme ilikleri yıkanırken gevşiyorsa iliklemeden makineye atmayın, atmadan önce mutlaka tersini çevirin. İpekli ve hassas kumaşları kuruturken iz oluşmasını önlemek için askıda kurutabilirsiniz. Askı izi dahi oluşmasını istemiyorsanız, askılarınızın üzerini köpükle kaplayıp kalınlaştırabilir ve yumuşak yüzeyli kurutma askıları elde edebilirsiniz.

6. Yanlış yıkama sonucu büzülmüş polarlar ve çekmiş kazaklar için çözüm;

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited Ev İçiBüyük Ev Aletleri
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited

Ilık su ve bebe şampuanı bu konuda size yardımcı olabilir. Küçülmüş kazağı birkaç saat bebe şampuanlı ılık suda beklettikten sonra elinizle çekiştirerek eski formuna getirip düz bir yüzeye serin, üzerine tülbent kapatıp düşük ısıda ütüleyin ve askıda kurutun. Çok kötü durumda olanları değil ama ufak bir deformasyon geçirenleri bu yöntemle kurtarabilirsiniz.

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7. Yıkadığınız spor ve bez ayakkabıların kurumasını beklemek istemiyorsanız;

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Kurutma makinelerinin kapağının iç yüzüne file bezden bir askılık yapıp, ayakkabılarınızı bu filenin içine asabilirsiniz. Böylece diğer çamaşırlar kururken sıcak ve kuru hava sayesinde ayakkabılar da kuruyacaktır. 

8. Eğer yıkama sırasında bir çamaşırın boyası çıkmışsa, boyanan çamaşırları asla kurutucuya atmayın, bu renkleri sabitleyecektir.

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Eklektik Mutfak Beyaz
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Boyanmış kıyafetleri kurtarmak için karbonatlı suda bekletebilir ya da çeşitli ağartıcılarla yıkamayı deneyebilirsiniz. Bu işlemler yüzde yüz sonuç vermese de zaman zaman işe yarayabiliyor. Ancak boyanmış çamaşırlar için yapmamanız gereken en önemli şey kurutma makinesine atmaktır. Çünkü kurutma makinesine giren boyanmış eşyayı eski haline döndürmek imkansız. 

9. Yeni aldığınız koyu renkli bir çamaşırın renklerini sabitlemek ve korumak için kullanmadan önce birkaç saat beyaz sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design Modern Evler
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

Yeni aldığınız koyu renkli bir çamaşırın renklerini sabitlemek ve korumak için kullanmadan önce birkaç saat beyaz sirkeli suda bekletebilirsiniz. Sirkeli su boyayı kumaşa kilitleyecektir. Sirkeli suda beklemiş renklileri durulamadan önce kurutup, sonra sirke kokusundan arındırmak için yıkayabilirsiniz. Bu işlemden sonra uzun yıllar renkleri solmadan kullanılabilir. 

10. Kurutma makinesi kullanıyorsanız mucizevi kurutma toplarını keşfedin hatta kendiniz yapın!

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Kurutma makinesine havlu ve çarşaf gibi büyük ve tek parça çamaşırlar attığınızda, makine içerisinde hepsi birbirine yapışır ve kurumaları daha zor olur. Büyük çamaşırların kurutma makinesinden nemli çıkmasından şikayetçiyseniz kurutma topları ile tanışmalısınız. Kurutma topları çamaşırların aralarına girerek daha kolay kurumalarını ve sertleşmemelerini sağlar. Özetle kurutucu toplar, sıcak havanın daha eşit ve verimli bir şekilde dolaşabilmesi için kurutucudaki çamaşırları ayırarak çalışır. Ne kadar işe yaradığını görünce şaşıracaksınız.

Hazır olarak satın alabileceğiniz kurutma toplarını alüminyum folyo ile siz de yapabilirsiniz. Alüminyum folyoyu sıkıca yuvarlayarak orta büyüklükte toplar yapın ve çamaşırlarınızla birlikte kurutma makinesine atın. Kurutma toplarının plastik ve keçeden yapılmış olanlarını da bulabilirsiniz.

11. Renkliler ve beyazlar için ayrı kirli sepeti kullanın.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO DE LES CORTS, Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin Modern Mutfak
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Çamaşırları yıkamadan önce kirli sepetine atarken de ayırabilirsiniz. Renkliler ve beyazlar için iki ayrı kirli sepeti tutmak işinizi kolaylaştırır. Hatta çorap gibi kötü kokan kirliler için ayrı bir sepet bile tutmanız mümkün. Bunun için birkaç ekonomik sepet edinmeniz kafi.

12. Perde ütülemekle uğraşmak istemiyorsanız, son durulama suyuna yarım bardak tuz ekleyin ve kurutmadan takın.

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Klasik Mutfak Beyaz
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Perdeleri ütülemek çamaşır işinin en sıkıcı kısmı olabilir. Saatlerinizi bu işe harcamak istemiyorsanız son durulama suyuna yarım su bardağı kadar tuz ekleyin ve çıkan perdeleri kurutma makinesine atmadan, ıslak olarak yerlerine takın. Yerinde kuruyan perdeler hem daha güzel kokar hem de kırışmaz. 

Basit, sofistike ve çağdaş bir konut
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