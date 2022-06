Gerçekten temiz bir ev için bu 6 şeyi elden çıkarın!

Çatlamış tabaklar, kenarı kırık kupalar, dibi tutmuş tencereler, yağ lekesinden rengi görünmez hale gelmiş tavalar… Hem görüntü hem de hijyenik nedenlerden dolayı, bu eşyaların da bir an önce elden çıkarılması geliyor. Bazen bazı eşyalarımıza karşı gönül bağı duyar, onları bir türlü atamayız. Ancak bu yıpranmış eşyaların sürekli görümüzün önünde olması onlar için daha çok üzülmemize neden olabiliyor. Feng shui de bu konuda nettir: Tamir edilip tekrar kullanılacak haldeyse tamir et ve kullan, ya da at.