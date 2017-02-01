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Gerçekten temiz bir ev için bu 6 şeyi elden çıkarın!

Özlem K. Özlem K.
ほんとのいえ, スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office Modern Oturma Odası Ahşap
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Kim tertemiz ve derli toplu bir ev istemez ki? Ama bazen ne kadar uğraşırsak uğraşalım, evimiz bir türlü tam olarak temiz görünmez. Hepimizde eski eşyalarımızı elden çıkarmadan yenilerini alma eğilimi vardır. Bu da evlerimizin tıklım tepiş eşya ile dolmasına, kullanılmayan, eskimiş, hatta belki yıpranmış parçaları bir türlü elden çıkaramamamıza ama bir yandan da evi yeni eşyalarla doldurmamız demek. Bu konuyla ilgili, daha önce ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı bir makale yayınlamıştık. Bu makaleye bir göz atmanızı tavisye ederiz. Bugünkü yazımızda ise, bu makaleye ek olarak neler yapabileceğimizi ve evimizin nasıl tertemiz ve derli toplu görüneceğini irdeledik. 

1) Lekeli, delik deşik mutfak süngeri ve bezler

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Mutfak
MAG Tasarım Mimarlık

TrioParkKonut Çorlu – Örnek Daire

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Eminim göründüğü kadar kirli olmadığını siz kendiniz biliyorsunuzdur… Sünger ve mutfak bezlerini ara sıra çamaşır suyunda bekletiyor, ya da mikrodalga fırında temizliyor, bazen de çamaşırlarla yıkıyorsunuzdur. Ama işte, o kahve lekesi bir türlü çıkmıyordur… İşte bunlar o süngeri, o bezleri atmanın zamanının geldiğinin göstergesi! Pırıl pırıl bir mutfağa lekeli, delikli, yıpranmış sünger ve bezler yakışmaz!

2) Eski ayakkabıları elden çıkarmanın zamanı gelmedi mi?

Closet Space homify Modern Giyinme Odası
homify

Closet Space

homify
homify
homify

Mutlaka zamanında çok sevmişsinizdir, belki çok para verip almışsınızdır, belki şimdi modası geçmiştir ama bir gün mutlaka yeniden gelecektir… Birkaç yıldır giymiyorsunuzdur ama belki bir gün giymek istersiniz? Kocaman bir hayır! Eskimiş (yıpranmış ya da giyilmeyen, modası geçmiş) ayakkabılarınızı elden çıkardığınızda kendinizi o kadar hafiflemiş hissedeceksiniz ki!

3) Eski dergilerden oluşan dağlar tepeler

ほんとのいえ, スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office Modern Oturma Odası Ahşap
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office

スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office
スズケン一級建築士事務所/Suzuken Architectural Design Office

Eski dergilerinizi vermeye kıyamıyor olabilirsiniz ama artık mantıklı davranmanın zamanı gelmedi mi? Evdeki onca depolama alanını artık toz tutucu olmaktan başka bir işe yaramayan ve büyük olasılıkla bir daha asla bakmayacağınız eski dergilere ayırmak ne kadar doğru? Sadece soruyorum. ;) Üstelik günümüzde hemen her derginin arşivine online olarak ulaşmak mümkün.

4) Yıpranmış mutfak eşyaları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Çatlamış tabaklar, kenarı kırık kupalar, dibi tutmuş tencereler, yağ lekesinden rengi görünmez hale gelmiş tavalar… Hem görüntü hem de hijyenik nedenlerden dolayı, bu eşyaların da bir an önce elden çıkarılması geliyor. Bazen bazı eşyalarımıza karşı gönül bağı duyar, onları bir türlü atamayız. Ancak bu yıpranmış eşyaların sürekli görümüzün önünde olması onlar için daha çok üzülmemize neden olabiliyor. Feng shui de bu konuda nettir: Tamir edilip tekrar kullanılacak haldeyse tamir et ve kullan, ya da at.

5) Bozulmuş yiyecekler

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Tarihi geçmiş gıdaları sezon başlarında kontrol ederek içinde (ve dışında) kurtçuklar, kelebekler oluşmadan atma konusunda kimsenin itirazı olmayacaktır. Hepimizin doğrusunu bildiği halde hep de iyi bir şekilde uygulamadığı bu maddeyi de eklemeden edemedik.

6) Eski çarşaflar, nevresimler, havlular vs.

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Geldik son maddemize. Eskimiş ve yıpranmış, renkleri kaçmış, delinmiş, şekli şemali bozulmuş çarşafları, yastık kılıflarını, nevresimleri, battaniyeleri ve havluları da elden çıkarmalıyız. Bir süre temizlik bezi olarak da kullanılabilecek bu parçaları uzun süre elde tutmamak temiz ve şık bir ev için en doğru adım olacaktır. 

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