Gerçekten temiz bir ev için bu 6 şeyi elden çıkarın!

Kim tertemiz ve derli toplu bir ev istemez ki? Ama bazen ne kadar uğraşırsak uğraşalım, evimiz bir türlü tam olarak temiz görünmez. Hepimizde eski eşyalarımızı elden çıkarmadan yenilerini alma eğilimi vardır. Bu da evlerimizin tıklım tepiş eşya ile dolmasına, kullanılmayan, eskimiş, hatta belki yıpranmış parçaları bir türlü elden çıkaramamamıza ama bir yandan da evi yeni eşyalarla doldurmamız demek. Bu konuyla ilgili, daha önce ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı bir makale yayınlamıştık. Bu makaleye bir göz atmanızı tavisye ederiz. Bugünkü yazımızda ise, bu makaleye ek olarak neler yapabileceğimizi ve evimizin nasıl tertemiz ve derli toplu görüneceğini irdeledik.