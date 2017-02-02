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Dünyanın dört bir yanında 8 ankastre mutfak fikri

Özlem K. Özlem K.
İLKO SİTESİ-ÖRNEK VİLLA, vanetta küchen vanetta küchen Modern Mutfak
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Mutfakların şık ve bir bütün halinde görünmesi için ankastre adı verilen ve dolapların içine gömülü olan beyaz eşya modelleri  sıklıkla kullanılmaya başladı. Mutfak, içinde uzun saatlerimizi geçirdiğimiz hem birer çalışma alanı, hem de depolama ve yemek yeme alanı olarak işlev görüyor. Bu nedenle, göze güzel görünmesi, sade ve şık olması ve aynı zamada da işlevsel olması çok önemli. Aktif olarak kullanılan bir mekan olduğu için, sade ve derli toplu görünüm ekstra önemli. Nitekim ankastre ürünlerin yaygınlaşmasının altındaki neden de bu: Sade bir görüntü. Bugünkü yazımızda ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından mutfak tasarımcılarının ankastre mutfak örneklerini bir araya getirdik. Farklı beyaz eşya modelleri için, farklı renklerde ve hatta stillerde olan bu mutfaklardan bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz…

1) Pastel bej renkli, dümdüz bir ünitenin içine gömülü fırınlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz Güney Amerika'dan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden geliyor. Pastel bir tondaki, mat cilalı bej rengi dolaplar keskin çizgilere sahip, üzerleri dümdüz ve kulp dahil hiçbir süs taşımıyorlar. Bu mutfak açık planlı olduğu için, ve oturma odasıyla arasında bir mutfak barı ya da benzeri bir seperatör dahi olmadığı için, sadelik son derece önemli. Bej dolapların içine gömülü bir fırın ve bir de mikrodalga fırın görüyoruz. İnoks ürünlere ankastre olmayan ancak bir nişin içine oturtılmuş inoks buzdolabı eşilk ediyor.

2) Tamamen gizli beyaz eşyalar

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Mutfak
MAG Tasarım Mimarlık

TrioParkKonut Çorlu – Örnek Daire

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Elbette fırınlar için değil, ama bulaşık makinesi ve bızdolabı için dolaplarla tamamen bir olma imkanı var. Özel olarak üretilen ve ön panelleri olmayan bu beyaz eşyalara mutfak dolaplarının kaplamasından özel panel yapılıyor.

3) Beyaz lake cilalı kapaklar ve inoks eşyalar

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Mutfak
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Mutfak dolaplarının parlak lake cilalı, beyaz renkli tercih edildiği bu tasarımda, elektronik eşyalar ise inoks, yani paslanmaz çelik.

4) Beyaz kapaklara siyah eşyalar

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Mutfak
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Siyah renkli elektronik eşyalar mat beyaz kapaklarla harika bir tezat oluşturarak şık bir görüntü sağlıyorlar. Fotoğraftaki örnekte, siyah mat tezgah ile güzel bir görünüm yakalanmış.

5) Standart dışı bir ocakla benzersiz bir tasarım

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

ANTRASIT MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Ocak modeli konusunda kendimizi kısıtlamamalı, ocağı yerleştirmek istediğimiz alan, örneğin fotoğraftaki gibi bir ada ünite,  dar ise, ona uygun ürünler seçmeliyiz. Günümüzde birçok marka standart dışı elektronik ürünler tasarlayıp üretiyor.

6) Farklı renk seçenekleri de harika bir görüntü oluşturuyor

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Mutfak dolapları konusunda daha cesur renkler seçmek isterseniz, siyah veya inoks ankastre elektronik eşyalar, bu renklerle de harika uyum sağlıyor. Türkiye'den renkli mutfak tasarımları başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

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7) Kırsal stil mutfağa retro gönünümlü elektronik aletler

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Ankastre ürünleri genelde modern stildeki mutfaklarda görüyoruz ancak kırsal ya da rustik stil, klasik bir mutfağı tercih ediyorsanız, retro tasarımlı ankastre ürünlerle dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

8) Su sebili bile ankastre yerleştirilebilir

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 Modern Mutfak
r79

r79
r79
r79

Eskiden su sebilleri damacanının sebil üzerine devrilmesiyle çalışıyordu. Günümüzde ise, bel ve sırt için sakıncalı olan bu yöntem yerine, sebilin alt tarafına düz olarak konulan damacalı modeller çıktı. Bu modeller, üst kısımları boş olduğu için ankastre olarak da yerleştirilebiliyor.

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