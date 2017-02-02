Dünyanın dört bir yanında 8 ankastre mutfak fikri

Mutfakların şık ve bir bütün halinde görünmesi için ankastre adı verilen ve dolapların içine gömülü olan beyaz eşya modelleri sıklıkla kullanılmaya başladı. Mutfak, içinde uzun saatlerimizi geçirdiğimiz hem birer çalışma alanı, hem de depolama ve yemek yeme alanı olarak işlev görüyor. Bu nedenle, göze güzel görünmesi, sade ve şık olması ve aynı zamada da işlevsel olması çok önemli. Aktif olarak kullanılan bir mekan olduğu için, sade ve derli toplu görünüm ekstra önemli. Nitekim ankastre ürünlerin yaygınlaşmasının altındaki neden de bu: Sade bir görüntü. Bugünkü yazımızda ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından mutfak tasarımcılarının ankastre mutfak örneklerini bir araya getirdik. Farklı beyaz eşya modelleri için, farklı renklerde ve hatta stillerde olan bu mutfaklardan bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz…
İlk örneğimiz Güney Amerika'dan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden geliyor. Pastel bir tondaki, mat cilalı bej rengi dolaplar keskin çizgilere sahip, üzerleri dümdüz ve kulp dahil hiçbir süs taşımıyorlar. Bu mutfak açık planlı olduğu için, ve oturma odasıyla arasında bir mutfak barı ya da benzeri bir seperatör dahi olmadığı için, sadelik son derece önemli. Bej dolapların içine gömülü bir fırın ve bir de mikrodalga fırın görüyoruz. İnoks ürünlere ankastre olmayan ancak bir nişin içine oturtılmuş inoks buzdolabı eşilk ediyor.
Elbette fırınlar için değil, ama bulaşık makinesi ve bızdolabı için dolaplarla tamamen bir olma imkanı var. Özel olarak üretilen ve ön panelleri olmayan bu beyaz eşyalara mutfak dolaplarının kaplamasından özel panel yapılıyor.
Mutfak dolaplarının parlak lake cilalı, beyaz renkli tercih edildiği bu tasarımda, elektronik eşyalar ise inoks, yani paslanmaz çelik.
Siyah renkli elektronik eşyalar mat beyaz kapaklarla harika bir tezat oluşturarak şık bir görüntü sağlıyorlar. Fotoğraftaki örnekte, siyah mat tezgah ile güzel bir görünüm yakalanmış.
Ocak modeli konusunda kendimizi kısıtlamamalı, ocağı yerleştirmek istediğimiz alan, örneğin fotoğraftaki gibi bir ada ünite, dar ise, ona uygun ürünler seçmeliyiz. Günümüzde birçok marka standart dışı elektronik ürünler tasarlayıp üretiyor.
Mutfak dolapları konusunda daha cesur renkler seçmek isterseniz, siyah veya inoks ankastre elektronik eşyalar, bu renklerle de harika uyum sağlıyor. Türkiye'den renkli mutfak tasarımları başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Ankastre ürünleri genelde modern stildeki mutfaklarda görüyoruz ancak kırsal ya da rustik stil, klasik bir mutfağı tercih ediyorsanız, retro tasarımlı ankastre ürünlerle dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Eskiden su sebilleri damacanının sebil üzerine devrilmesiyle çalışıyordu. Günümüzde ise, bel ve sırt için sakıncalı olan bu yöntem yerine, sebilin alt tarafına düz olarak konulan damacalı modeller çıktı. Bu modeller, üst kısımları boş olduğu için ankastre olarak da yerleştirilebiliyor.