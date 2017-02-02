Dünyanın dört bir yanında 8 ankastre mutfak fikri

Mutfakların şık ve bir bütün halinde görünmesi için ankastre adı verilen ve dolapların içine gömülü olan beyaz eşya modelleri sıklıkla kullanılmaya başladı. Mutfak, içinde uzun saatlerimizi geçirdiğimiz hem birer çalışma alanı, hem de depolama ve yemek yeme alanı olarak işlev görüyor. Bu nedenle, göze güzel görünmesi, sade ve şık olması ve aynı zamada da işlevsel olması çok önemli. Aktif olarak kullanılan bir mekan olduğu için, sade ve derli toplu görünüm ekstra önemli. Nitekim ankastre ürünlerin yaygınlaşmasının altındaki neden de bu: Sade bir görüntü. Bugünkü yazımızda ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından mutfak tasarımcılarının ankastre mutfak örneklerini bir araya getirdik. Farklı beyaz eşya modelleri için, farklı renklerde ve hatta stillerde olan bu mutfaklardan bakalım siz hangisini daha çok beğeneceksiniz…