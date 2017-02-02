Eviniz için 8 farklı zemin kaplaması fikri

Evimizin her bir odası için seçtiğimiz zemin kaplaması, evin genel dekorasyonunun başrol oyuncudur desek yanlış olmaz. Evin dekorasyon stilini belirleyen, kalitesini gösteren, ev sahibinin zevklerini ortaya koyan bu devasa unsurun seçimi, bu nedenlerle çok önemlidir. Zemin kaplaması seçimini evin genel olarak mimari stiline ve sonra da içine yapmayı düşündüğünüz dekorasyona uygun seçmelisiniz.
Bugün sayfamızda 8 farklı örnek dekorasyonla birlikte farklı zemin kaplaması seçeneklerini bir araya getirdik. Seramikten ahşap, laminattan brüt betona, birbirinden oldukça farklı seçenekler içinde, bakalım sizlere en çok hangileri hitap edecek.
Eve ışıltılı bir hava katmak için bire bir! Marbonite seramik olarak bilinen üst yüzeyi parlak cilalı seramik parolar oluşturdukları yansımadan dolayı pırıl pırıl bir yüzey görünümü sergiliyor. Genelde büyük karolar halinde olan ve geniş mekanlara daha çok yakışan bu parlak yüzeyli cilalı seramikler, kolay kolay kir ve leke tutmaması açısından işyerlerinde de sıklıkla tercih ediliyor. Kaygan olmaları nedeniyle merdiven gibi alanlara uygun değiller.
Düzgün karolar halinde kesilmiş ancak yüzeyleri doğal bir görünüme olan doğal taş karolar kırsal stilden rustiğe, modernden eklektiğe, birçok dekorasyon stili ile kusursuz uyum sağlıyor. Parçaların düzgün geometrik şekillerre sahip olması ancak yüzeylerin doğal görünümü ile oluşan tezat özellikle ilgi çekici ve şık.
Tıpkı sentetik lamineler gibi kolaylıkla döşenen, anca gerçek ahşaptan imal edildiği için çok daha şık ve dağol görünen ahşap lamine parkeler, kullanılan ağaca göre farklı renk ve kaliteye sahip. Maliyet olarak laminanttan daha yğksek olan ancak görüntüsü ve dokusu ile bu maliyete değer bir fark yaratan ahşap lamineler de en güzel zemin kaplaması seçenekleri arasında.
Vazgeçilmez bir güzellik mermer! Mekana karakter ve zarafet katan mermer ev için en şık seçeneklerden biri. Asla modası geçmeyen ve eve kendi başına tarz getirebilecek güce sahip olan mermeri maliyeti bir hayli yüksek ancak bu asil görüntünün ucuza mal olması zaten beklenemez.
İster düz rabırta görünümüzde olsun, isterse de çeşitli şekillerde parke, bir eve sıcak ve davetkar bir hava katmanın en güzel yolu ahşap zeminler. Kullanımı nispeten zor olan, düzenli olarak bakım gerektiren, ancak eşsiz güzeliğiyle birçoklarımız tercihi olan ahşap zeminler klasikten moderne, hemen her türlü mimari stil ve dekorasyonda kullanılıyor.
Sağlam ve dayanıklı granit malzeme, yalnızca mutfak ve banyo tezgahlarında değil, zemin kaplamalarında da kullanılıyor. Özellikle koyu renklerin tercih edildiği granit zeminler mekana elit ve lüks bir hava katıyor.
Brüt beton zeminler endüstriyel stil mimari ve dekorasyonla anılsa da, demir oksit pigmentleriyle renklendirilerek sıcak ve canlı bir hava katılan beton zeminler yüzyıllardır Hindistan'da kullanılıyor, ve günümüzde modern stildeki evlerin de zeminlerinde kendini göstermeye başladı. Bu zemin çeşidini önümüzdeki yıllarda daha çok çok göreceğimizden emin olabilirsiniz!
Akdeniz mimarisinde gelenesek oalrak karşımıza sıklıkla çıkan, ayrıca Meksika'da da İspanyol geleneği olarak devam eden el yapımı seramik karoların mekana verdiği özel ve benzersiz havayı sanıyorum başka hiçbir malzeme veremez. İç mekanlarda da , dış mekanlarda da kullanılan ve cotto adı verilen el yapımı pişmiş toprak karolarla mükemmel bir kombinasyon oluşturan seramik karolar da en güzel zemin kaplaması seçenekleri arasında ve iç mimarlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
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