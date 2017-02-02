Eviniz için 8 farklı zemin kaplaması fikri

Evimizin her bir odası için seçtiğimiz zemin kaplaması, evin genel dekorasyonunun başrol oyuncudur desek yanlış olmaz. Evin dekorasyon stilini belirleyen, kalitesini gösteren, ev sahibinin zevklerini ortaya koyan bu devasa unsurun seçimi, bu nedenlerle çok önemlidir. Zemin kaplaması seçimini evin genel olarak mimari stiline ve sonra da içine yapmayı düşündüğünüz dekorasyona uygun seçmelisiniz.

Bugün sayfamızda 8 farklı örnek dekorasyonla birlikte farklı zemin kaplaması seçeneklerini bir araya getirdik. Seramikten ahşap, laminattan brüt betona, birbirinden oldukça farklı seçenekler içinde, bakalım sizlere en çok hangileri hitap edecek.