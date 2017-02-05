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Kış depresyonundan kurtulmanın yolları

Meral Eser Meral Eser
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Kara kış geldi çattı! Kış depresyonuna esir olmayın! Mevsimsel değişiklikler ve soğuk hava koşullarının insan enerjisi düzeyi ve ruh hali üzerine etkileri, birçok kez araştırma konusu olmuştur. Mevsimsel afektif bozukluk olarak da bilinen kış depresyonu, genellikle kış ve sonbahar aylarında görülen depresyon belirtilerini içeriyor. Soğuk aylarda, melatonin ve serotonin düzeyleri değişebilir. Kısalan gündüzler, uzun geceler, yataktan çıkmama isteği derken çoğu insanda depresif ruh hali belirtileri gözlemleniyor.

Bitkinlik ve yataktan çıkmama isteği, genel keyifsizlik, atıştırma ihtiyacı ve kilo artışı, enerji düşüklüğü, stres gibi belirtiler içeren kış depresyonu yaşam kalitenizi düşürmesin. Kış depresyonu etkilerinden kurtulmak için mevsimsel değişikliklere göre önlem almanızı sağlayacak bazı yöntemler derledik. İşte kış depresyonundan kurtulmak için yapılması gerekenler! 

1. Sıcak bir atmosfer sağlayın

LE FIOUX - BIONNASSAY, Decalaage Decalaage
Decalaage

Decalaage
Decalaage
Decalaage

Kışın soğuk hava koşulları ve değişen sıcaklık ruh halinizi etkileyebilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu sıcaklık oranını sağlamanın yanı sıra, gündüz saatlerinin kısalmasıyla doğal ışıktan daha az faydalanırız. Sıcak renkler giyinin. Renk ve dokuların sıcak bir atmosfer oluşturmada önemli etkileri bulunuyor. 360 derece ısıtma olanağı ile örnek projedeki şömine keyfi kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olabilir.

2. Güneş ışığından maksimum seviyede faydalanın

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove Direct Stoves Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Direct Stoves

Hunter Herald 8 Multi Fuel Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

Gündüzlerin kısalması ve gecelerin uzaması insan ruh hali ve enerji düzeyini de etkiler. Soğuk hava koşullarında havadar alanlardan kapalı alanlara yönelmek, güneş ışığı ihtiyacını arttırır. Doğal ışıktan muntazam faydalanmak için güneş ışığına maruz kalmanızı sağlayacak ortamlar oluşturun. Havadar alanlarda günün belli saatlerinde güneş ışığı ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

3. Stresi azaltın ve motive olun

analisi illuminotecnica, dellaschiava dellaschiava Modern Oturma Odası
dellaschiava

dellaschiava
dellaschiava
dellaschiava

Kış aylarında önemli bir unsur hava koşullarının artık değişmesi ve bunun ruh haline yansımasıdır. Stresi azaltmak için daha iyi hissettiren bir ev atmosferi oluşturmakla işe başlayabilirsiniz. Doğal ışığını muntazam alan yaşam alanları dizayn edin. Sıcak renk ve desenlerle dekoratif yastıklarla ev dekorasyonuna sıcak bir atmosfer katın. Yoga ve meditasyon gibi aktiviteler de stresi azaltmanın etkili yollarıdır.

4. Uyku alışkanlıklarınızı değiştirmeyin

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars İskandinav Oturma Odası
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

Çok uykunuz olduğu halde uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, kış depresyonu belirtilerinden olabilir. Enerji düşüklüğü ve moralsizlik de takip ediyorsa, artık çeki düzen vermenin vakti gelmiş demektir. Kaliteli bir uyku için göz yormayan renklerle dingin bir atmosfer dizayn edin. Kısalan gündüzler ve uzayan gecelere rağmen uyku saatlerinizi değiştirmemeye özen gösterin.

5. Doğal ışığa yakın tonları tercih edin

Dog Sofa - Sandringham small in Natural Italian Leather Scott's of london MutfakMasa & Oturma Grupları Deri dog bed
Scott&#39;s of london

Dog Sofa – Sandringham small in Natural Italian Leather

Scott's of london
Scott&#39;s of london
Scott's of london

Doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanmak önemli. Gündüzler kısalıyor ve geceler uzuyor. O halde ortak yaşam alanlarında doğal ışığa en yakın ışık tonu ideal bir tercih olacaktır. Salon ve yatak odaları gibi ortak kullanım alanlarında dingin ve sıcak bir atmosfer oluşturmak için sarı ışık tercih edin.

6. Beslenmenize dikkat edin: Bol sıvı ve meyve tüketin

Parkside II, JHR Interiors JHR Interiors Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
JHR Interiors

Parkside II

JHR Interiors
JHR Interiors
JHR Interiors

Taze sebzeler ve meyveler dinç kalmanız ve sağlıklı bir yaşam için tüketmeniz gerekenler arasında yer alıyor. D vitamini açısından zengin olan balık etini haftada en az 2 kez tüketmeye özen gösterin. Bol sıvı tüketin. Mevsimsel meyveleri tüketmenin yanı sıra meyve suyu ile alternatiflerinizi çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek fikir bulabilirsiniz.

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7. Haftada 3-4 gün egzersiz yapın

Edofocus 850 Wall Mounted Fire homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

Edofocus 850 Wall Mounted Fire

homify
homify
homify

Hem kendinizi daha dinç hissetmek, hem de gece uykusuzluklarına son vermek istiyorsanız; egzersizlere odaklanın. Kış depresyonu gibi yaz aylarında da benzer ruh hali değişimleri gözlemlenir. Düzenli olarak her hafta 3-4 gün egzersize yer açın ve sağlıklı yaşam farkını hissedin. Egzersiz beyindeki serotonin hormonu seviyesini artırır. Bu da üzüntü, keder gibi duyguları azaltır.

8. Sevdiklerinize vakit ayırın

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors Eklektik Oturma Odası Gri log side table,cat
Lauren Gilberthorpe Interiors

Open Plan Space

Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors
Lauren Gilberthorpe Interiors

Depresif duygulardan kurtulmak için uzun süre yalnız başınıza kalmak yerine, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmenin yollarını bulabilirsiniz. Eğer çocuk sahibiyseniz, çocuklarınızla keyifli aktivitelere katılabilirsiniz. Sevimli dostlarımızdan birini sahiplenebilir, stres faktörünü azaltabilirsiniz. Özellikle sinirli ve depresif ruh halinde olanlara doktorlar kedi tüyü okşamanın stresi azalttığını söylüyor.

9. Sosyal aktiviteleri ertelemeyin

★ poster ★ no place for sadness ★, Digo Digo SanatResim & Tablolar Kâğıt
Digo

Digo
Digo
Digo

Koşu, yürüyüş, bisiklet binme gibi egzersizler kış depresyonuna oldukça iyi gelir. Depresif ruh hali ile gündelik aktiviteleri ertelemek, sosyal aktivitelerden uzaklaşmak fayda sağlamayacaktır. Mümkün olabildiğince kendinizi yakın hissettiğiniz sosyal aktivitelere, yakın arkadaşlarınızla sosyalleşmeye çaba sarfedin.

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