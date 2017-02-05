Kış depresyonundan kurtulmanın yolları

Kara kış geldi çattı! Kış depresyonuna esir olmayın! Mevsimsel değişiklikler ve soğuk hava koşullarının insan enerjisi düzeyi ve ruh hali üzerine etkileri, birçok kez araştırma konusu olmuştur. Mevsimsel afektif bozukluk olarak da bilinen kış depresyonu, genellikle kış ve sonbahar aylarında görülen depresyon belirtilerini içeriyor. Soğuk aylarda, melatonin ve serotonin düzeyleri değişebilir. Kısalan gündüzler, uzun geceler, yataktan çıkmama isteği derken çoğu insanda depresif ruh hali belirtileri gözlemleniyor.

Bitkinlik ve yataktan çıkmama isteği, genel keyifsizlik, atıştırma ihtiyacı ve kilo artışı, enerji düşüklüğü, stres gibi belirtiler içeren kış depresyonu yaşam kalitenizi düşürmesin. Kış depresyonu etkilerinden kurtulmak için mevsimsel değişikliklere göre önlem almanızı sağlayacak bazı yöntemler derledik. İşte kış depresyonundan kurtulmak için yapılması gerekenler!