Ahşap giydirme cephe uygulamasıyla şahane bir ev

Ev dekorasyonu kadar cephe estetiği ve mimari de davetkar bir karşılama için oldukça etkilidir. Giydirme cephe sistemlerinde birçok malzeme, cephe mimarisinde davetkar bir görünüm oluşturmak için kullanılır. Cam giydirme cephelerden doğal taş ya da ahşaba varan birçok malzeme, doku ve renkleri ile ahenk katar. Ahşapla beyazı buluşturan şık bir giydirme cephe projesi görmeye hazır olun. PHU Bortnowski imzası taşıyan proje, beyazın sadeliğiyle ahşabın sıcaklığını buluşturuyor. Natürel dokularla giydirme cephe sistemlerini uygulamak isteyenler için ahşap cephe kaplaması uygulanan bu projenin uygulama aşamalarını birlikte inceleyelim.
Cepheye hareketlilik katan natürel dokularla ahşap giydirme cephe uygulamasının yanı sıra, geometrik formlarla pencere sistemleri öne çıkıyor. Kolonlar dahil olmak üzere cephede beyazın sadeliğiyle ahşap yüzeylerin natürelliği ve sıcaklığı öne çıkıyor. Natürel öğelerle giydirme cepheleri ile ilgilenenler için şık bir cephe çözümü sunan evler arasında yer alıyor.
Hava koşullarına göre cephede izolasyon önem arz ediyor. Yalıtkan niteliklerle malzemeler kullanılıyor. Köpükler ve yalıtım malzemeleriyle gerektiğinde çift tabaka materyal kullanılarak, etkili izolasyon sağlanıyor. Isı yalıtımı için de gerekli malzemeler kullanılarak soğuk hava koşullarına karşı alınması gereken önlemler, giydirme cephe uygulamasında ihmal edilmiyor.
Giydirme cephede kullanılan ahşap kaplamalar farklı sistemlerle uygulanabiliyor. Vidalı sistemlerden yapıştırmalı ve taşıyıcı üzerine monte edilerek tasarlanan giydirme cephe sistemleri çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca göre kutu metal profiller ya da L biçimindeki profiller taşıyıcı iskelette kullanılarak, ahşap kaplamalar giydiriliyor. Köşelerde iç kısımlarda kullanılan materyaller ihtiyaca göre 45 derece kesiliyor ve sabitleniyor.
Pürüzsüz ve sağlam bir giydirme cephe uygulaması için ustaların elinden çıkmış örnek bir proje. Betonarme yapılarda tuğla duvar üzeri sıva ve yalıtımlarla giydirme cephe malzemelerinin taşınacağı taşıyıcı iskelet dizayn ediliyor. Son görünümü sağlayan ahşap kaplama malzemeleri giydirilmeden gerekli izolasyon ihtiyacı karşılanarak ısı yalıtımı sağlanıyor. Burada taşıyıcı iskelet kiriş ve kolonlara monte edilerek sağlamlaştırılıyor.
Zemin kat cephesi ve kolonların ahşap kaplamalar giydirildiği örnek projede inşa aşamasından bir görünüm. Beyaz cephe ile muntazam uyum sağlayan ahşabın sıcak renkleri ve dokusu göz okşuyor. Dirençli yapı malzemeleri ile uygulanacak ahşap döşeme zemin kaplamaları ile de uyum ve ahenk sağlıyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Bitirme aşamasına gelinen bu karede evin iki cephesini gözlemleyebilirsiniz. Zemin kat alanında geniş pencere ve kapı açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alacak yaşam alanları dizayn edilecek. Teras alanları için ahşap döşeme zemini uygulanacak ve cephe tasarımı ile muhteşem uyum sağlayacak. Ahşabın hem döşeme zemininde hem de giydirme cephe uygulamalarında şekil alabilirliği ve zengin doku alternatifleri ile ideal bir doğal malzeme olduğu aşikar.
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