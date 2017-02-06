Ahşap giydirme cephe uygulamasıyla şahane bir ev

Bitirme aşamasına gelinen bu karede evin iki cephesini gözlemleyebilirsiniz. Zemin kat alanında geniş pencere ve kapı açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alacak yaşam alanları dizayn edilecek. Teras alanları için ahşap döşeme zemini uygulanacak ve cephe tasarımı ile muhteşem uyum sağlayacak. Ahşabın hem döşeme zemininde hem de giydirme cephe uygulamalarında şekil alabilirliği ve zengin doku alternatifleri ile ideal bir doğal malzeme olduğu aşikar.

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