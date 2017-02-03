Evinizi bahara hazırlamak için mutlaka yapmanız gereken 6 şey

Bahar kapımızı çalmak üzere! Elbet kış bitecek ve cıvıl cıvıl bahar yüzünü gösterecek. Ev dekorasyonunda değişiklik yapmak ve yenilik katmak isteyenler için oldukça uygun bir zaman. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak, fazla masraf etmeden evin atmosferini değiştirmek mümkün. Sıcak ve canlı renkler, taze çiçekler ve bitkiler, muntazam alınan doğal ışıkla evinizde bahar havası estirebilirsiniz. Ev dekorasyonuna yeni bir soluk katmak ve bahar havası getirmek isteyenler için bazı pratik fikirler derledik, işte ilham veren bazı örnekler!
Havalar ısındıkça balkon ve teraslar sıklıkla kullanıma açılır. Dolayısıyla baharı davet eden bir balkon ve teras dekorasyonu ile işe başlayabilirsiniz. Doğal bitki ve çiçeklerin tazeliği, saksı çiçekleri ve süs bitkilerinin canlılık kattığı bu teras dekorasyonunda, çiçek motifleri ayrıca dekoratif yastık tasarımlarına da yansıyor. Natürel dokular, çiçekler ve renklerle baharı taptaze karşılayın.
Doğadan esintilerle tazelik ve canlılık yakalamanın en pratik yolu, dekoratif saksı bitkileri ile rengarenk çiçekler. İster balkon dekorasyonunda, ister salon dekorasyonunda; evin her alanında kullanabileceğiniz farklı ebatlarda saksı modelleri ile daha davetkar bir yaşam alanı dizayn edebilir, baharı canları renklerle ve natürel dokularla evinize davet edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Doğayı davet eden tasarımı ile rüya gibi bir çocuk odası. Özellikle çocukların ilgisini cezbedecek canlı renkler, doğadan dokular ve natürel malzemeler baharı çağırır. Yaşamının baharında sayılabilecek çocuklar için baharı davet eden dekorasyon fikirlerini bir araya getirebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere, ağaç gövdesi ve dalları ile büyüleyici ve masalsı bir oda dekorasyonu ön plana çıkıyor.
Şık ışıklandırma unsurları ile ev dekorasyonunda büyük fark yaratabilirsiniz. Bahçe ve teraslar için de enfes bir ışıklandırma ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Bu iş için uzmanların desteklerin faydalanabilir, ya da onların sağladığı gereçleri satın alabilir, ve ışıl ışıl bir atmosfer için eviniz ya da bahçenizi donatabilirsiniz. Daha sıcak bir atmosfer için doğru ve ölçülü ışıklandırma ile renklerin ahengini ön plana çıkarabilirsiniz.
Enfes bir çocuk odası dekorasyonu ile devam ediyoruz. Gökyüzü mavisi, gökkuşağı renkleri, güneş ve bulutlar arasında çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek rüya gibi bir oda. İstenilen tema belirlenerek, alçı paneller ve levhalarla duvar ve tavan dekorları oluşturabilir, gizli aydınlatmalarla evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz. Baharı davet eden tema ve projelerle daha davetkar ışıklandırma unsurlarına odaklanabilirsiniz.
Mor rengin cazibesi Feng Shui ile buluştuğunda zihinsel motivasyon ve enerji açısından ölçülü kullanılıyor. Mor renk için şifa enerjisi yüksek olduğu göz önüne alınırsa ölçülü kullanımı tavsiye edilir. Yemek alanında özellikle baharı davet eden dekoratif çiçeklerle uyumlu ve ahenkli renkler tercih ediliyor. Natürel dokularla ahşabın sıcaklığı göze hitap eden huzurlu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor.
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