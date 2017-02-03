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Evinizi bahara hazırlamak için mutlaka yapmanız gereken 6 şey

Meral Eser Meral Eser
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
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Bahar kapımızı çalmak üzere! Elbet kış bitecek ve cıvıl cıvıl bahar yüzünü gösterecek. Ev dekorasyonunda değişiklik yapmak ve yenilik katmak isteyenler için oldukça uygun bir zaman. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak, fazla masraf etmeden evin atmosferini değiştirmek mümkün. Sıcak ve canlı renkler, taze çiçekler ve bitkiler, muntazam alınan doğal ışıkla evinizde bahar havası estirebilirsiniz. Ev dekorasyonuna yeni bir soluk katmak ve bahar havası getirmek isteyenler için bazı pratik fikirler derledik, işte ilham veren bazı örnekler!

1. Teras ve balkonlarda renk ve ahenk

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Havalar ısındıkça balkon ve teraslar sıklıkla kullanıma açılır. Dolayısıyla baharı davet eden bir balkon ve teras dekorasyonu ile işe başlayabilirsiniz. Doğal bitki ve çiçeklerin tazeliği, saksı çiçekleri ve süs bitkilerinin canlılık kattığı bu teras dekorasyonunda, çiçek motifleri ayrıca dekoratif yastık tasarımlarına da yansıyor. Natürel dokular, çiçekler ve renklerle baharı taptaze karşılayın.

2. Süs bitkileri ve taptaze çiçekler

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Doğadan esintilerle tazelik ve canlılık yakalamanın en pratik yolu, dekoratif saksı bitkileri ile rengarenk çiçekler. İster balkon dekorasyonunda, ister salon dekorasyonunda; evin her alanında kullanabileceğiniz farklı ebatlarda saksı modelleri ile daha davetkar bir yaşam alanı dizayn edebilir, baharı canları renklerle ve natürel dokularla evinize davet edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

3. Doğadan ilham alın

Chambres, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Rengarenk
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Doğayı davet eden tasarımı ile rüya gibi bir çocuk odası. Özellikle çocukların ilgisini cezbedecek canlı renkler, doğadan dokular ve natürel malzemeler baharı çağırır. Yaşamının baharında sayılabilecek çocuklar için baharı davet eden dekorasyon fikirlerini bir araya getirebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere, ağaç gövdesi ve dalları ile büyüleyici ve masalsı bir oda dekorasyonu ön plana çıkıyor.

4. Küçük dokunuşlarla büyük fark yaratın

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design Klasik Balkon, Veranda & Teras
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

Şık ışıklandırma unsurları ile ev dekorasyonunda büyük fark yaratabilirsiniz. Bahçe ve teraslar için de enfes bir ışıklandırma ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Bu iş için uzmanların desteklerin faydalanabilir, ya da onların sağladığı gereçleri satın alabilir, ve ışıl ışıl bir atmosfer için eviniz ya da bahçenizi donatabilirsiniz. Daha sıcak bir atmosfer için doğru ve ölçülü ışıklandırma ile renklerin ahengini ön plana çıkarabilirsiniz.

5. Akılcı çözümlerle ışıklandırma unsurları

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Enfes bir çocuk odası dekorasyonu ile devam ediyoruz. Gökyüzü mavisi, gökkuşağı renkleri, güneş ve bulutlar arasında çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek rüya gibi bir oda. İstenilen tema belirlenerek, alçı paneller ve levhalarla duvar ve tavan dekorları oluşturabilir, gizli aydınlatmalarla evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz. Baharı davet eden tema ve projelerle daha davetkar ışıklandırma unsurlarına odaklanabilirsiniz.

6. Baharı Feng shui ile karşılayın

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Yemek Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mor rengin cazibesi Feng Shui ile buluştuğunda zihinsel motivasyon ve enerji açısından ölçülü kullanılıyor. Mor renk için şifa enerjisi yüksek olduğu göz önüne alınırsa ölçülü kullanımı tavsiye edilir. Yemek alanında özellikle baharı davet eden dekoratif çiçeklerle uyumlu ve ahenkli renkler tercih ediliyor. Natürel dokularla ahşabın sıcaklığı göze hitap eden huzurlu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bahar mevsiminde ev dekorasyonum nasıl olmalı?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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