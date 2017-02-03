Evinizi bahara hazırlamak için mutlaka yapmanız gereken 6 şey

Mor rengin cazibesi Feng Shui ile buluştuğunda zihinsel motivasyon ve enerji açısından ölçülü kullanılıyor. Mor renk için şifa enerjisi yüksek olduğu göz önüne alınırsa ölçülü kullanımı tavsiye edilir. Yemek alanında özellikle baharı davet eden dekoratif çiçeklerle uyumlu ve ahenkli renkler tercih ediliyor. Natürel dokularla ahşabın sıcaklığı göze hitap eden huzurlu bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor.

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