Modern ve şık bir evden 6 şahane fikir

Son olarak evin cephesinden bir görünüm. Ortak yaşam alanları doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanılarak aydınlatılıyor. Geniş pencere açıklıkları bu iş için ideal çözüm olurken, kapı modellerinde de cam malzemeler kullanılıyor. İç mekanda ferah ve aydınlık bir atmosfer yakalamak için yoğunluklar açık renk tonları tercih ediliyor ve ışıklandırma unsurlarınıa özen gösteriliyor.

Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.