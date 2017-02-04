Modern ve şık bir evden 6 şahane fikir

Evinizi güzelleştirmenin birçok yolu mevcuttur ve küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak sanıldığı kadar zor değildir. Estetik ve fonksiyonelliğin önceliğinde profesyonellerce tasarlanan projeler oldukça ilgi görüyor. Araçatuba'da (SP) Arch & Design Studio imzası taşıyan projede aydınlık ve ferah yaşam alanları dizayn etmek için pratik fikirler bulabilirsiniz. Bu yazımızda modern ve şık bir ev dizayn etmek isteyenlere ilham verebilecek şahane bir proje derledik, iç açan atmosferiyle ferah bir esintiye hazır olun.
Beyaz kapılar ve bej rengi cephesi ile sade ve zarif çizgilerle ana cephe bizi karşılıyor. Bünyesinde garaj barındıran projenin ana cephesinde renklerin uyumu hakim. Süs bitkileri ve ağaçlarla kontrast yaratan cephede, çatı örtüsü de renk ve doku uyumu yakalıyor. Ana cepheden sonra bahçeye adım atalım ve iç mekanları gözden geçirerek renk uyumu ve mimari özelliklerle ilişkileri gözden geçirelim.
Taptaze renkleri ile çim bahçe oldukça ferah bir atmosfere sahip. Açık renk tonlarındaki duvarlarla çevrili alanda bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak bir bahçe alanı mevcut. Doğal taş yollarla çim bahçe alanı kontrast oluşturarak renk ve dokuları ön plana çıkarıyor. Sadelik ve şıklığın bir arada olduğu bahçe alanı çocuklar için de güvenli bir alan sağlıyor.
Evin iç mekanlarını gözden geçirelim. Öncelikler renklerin ve dokuların ahengi göz okşuyor. Mutfak ve bar alanını bölücü duvara gerek kalmadan ayırma yöntemlerinden biri, duvar kaplamaları farkları kullanılıyor. Daha canlık ve sıcak bir atmosfere sahip mutfak alanında renklerin uyumu hakim. Kahverengi tonları ve altın sarısı renklerle şık bir aydınlatma uygulanmış. Parlak yüzeylerle ışığı yansıtan masa tablası zemini kullanılırken, iç mekana doğal ışık muntazam alınıyor.
8 kişilik yemek masasıyla ışıl ışıl aydınlatılan yemek odasında, zarif çizgilerle dekoratif duvar kağıtları kullanılmış. Cam masa tablası ile şeffaflık sağlanıyor ve derinlik katan unsurlar değerlendiriliyor. Açık renk duvar zeminleri ve şık ışıklandırma unsurlarıyla aydınlık ve ferah bir atmosfer sağlanıyor.
LED ışıklandırma ile zarif aydınlatma aksesuarlarının kullanıldığı oturma odası alanı açık plan dizayn edilmiş. yemek alanı ile bir arada sağlanan geçişte benzer parlak zemin devam ediyor. Parlak zemin kaplamaları ile derinlik unsuru yakalanırken, ışıl ışıl aydınlatma ile ferah bir atmosfer yakalanıyor.
Modern ve konforlu dizaynı ile yatak karyolası ve mobilyalar tercih ediliyor. Ayrıca evin diğer alanlarında olduğu gibi yatak odası dekorasyonunda da ışıl ışıl ferah bir atmosfer hakim ve dekoratif duvar kağıtları ile renk ahengi yakalanıyor.
Banyo dekorasyonunda da evin diğer alanları ile uyumlu açık renk tonları ile duvar ve döşeme zeminleri kaplanıyor. Modern çizgilerle banyo elemanları tercih ediliyor. Geniş ayna modeli ve cam duş kabini ile derinlik katan unsurlar yakalanıyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda banyo modeli bulabilirsiniz.
Son olarak evin cephesinden bir görünüm. Ortak yaşam alanları doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanılarak aydınlatılıyor. Geniş pencere açıklıkları bu iş için ideal çözüm olurken, kapı modellerinde de cam malzemeler kullanılıyor. İç mekanda ferah ve aydınlık bir atmosfer yakalamak için yoğunluklar açık renk tonları tercih ediliyor ve ışıklandırma unsurlarınıa özen gösteriliyor.
Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.