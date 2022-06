Temiz ve düzenli bir ev için gereken 7 alışkanlık

Banyo her zaman temiz, hijyenik ve derli toplu olmalı. Bu yüzden her gün dikkat etmek oldukça önemlidir. Lavabo temizliği yapılmalı ve muslukları yıkanmalı ve ihtiyaca göre silinmelidir. Zemini paspaslayın ya da yıkayın ve fayansları gözden geçirin. Her gün bu gibi birkaç görevi yerine getirerek daha cazip bir banyo atmosferi oluşturabilir, fonksiyonelliği ön plana çıkarabilirsiniz.