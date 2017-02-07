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Temiz ve düzenli bir ev için gereken 7 alışkanlık

Meral Eser Meral Eser
Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 , Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Eklektik Yatak Odası Rengarenk
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Modern zamanlarda her şeye yetişmek güç. Kimi zaman ihmal edilen küçük işler, birikerek uzun vadede büyük bir iş yükü haline geliyor. Düzenli ve tertipli yaşam alanları dizayn etmek istiyorsanız temizliği ihmal etmemeli ve rutin işleri gündelik gözden geçirebilirsiniz. Kısa süreli rutin işlerle alışkanlıklar kazandığınızda temizlik ve düzen işleri kolaylaşacaktır. Zamanı daha verimli kullanarak yaşam alanlarına çeki düzen vermek istiyorsanız, sizler için hazırladığımız alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin. İşte evinizi temiz ve düzenli tutmak için 7 alışkanlık önerisi!

1. Kirlileri odalarda bırakmayın, çamaşır sepetine koyun

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Kirlileri mümkün olabildiğince yatak odalarında muhafaza etmeyin. Artık yıkanmaya gitmesi gereken kıyafetlerinizi banyoda kirli sepetine yollayın. Yatak odasındaki zeminleri temiz tutmanın yanı sıra, koku oluşumunu önleyecektir. Çok fazla beklemeden yıkamak için çamaşır makinesine giysilerinizi atabilirsiniz. Daha fazla koku oluşmasını istemezsiniz. Örnek banyoda görselinde görüldüğü gibi hasır çamaşır sepetleri  bu iş için oldukça işlevsel ve şık tasarımlara sahip.

2. Depolama sistemleri için çözümler üretin, her şeyi yerli yerine koyun

MUJIの家具で最初から計画する 子どもを見守る間取りと自然素材の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorlarını kullanabilirsiniz. Özellikle eşya ve ıvır zıvır yükünü ortadan kaldıracak depolama sistemleri ile açık dekoratif raflar ya da dolaplar dizayn edebilirsiniz. Muhafaza edilecek eşya ve gereçler için tahsis edilen çekmece, dolap ya da raflar olmalı. Böylelikle çanta veya anahtarlarınızı sehpanın üzerine bırakmak yerine, onlara tahsis edilen yerlere koymayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

3. Yarına ertelemeyin

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Oturma Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Erteleme, adeta sonradan oluşacak büyük sorunların tohumu gibidir. Temizlik ihtiyaçları giderilmediğinde, işler birikir ve bununla kalmaz. Giderek daha da dağınık bir ortam oluşur ve biriken işler gözünüzde büyüyebilir. Buna engel olmak için kısa sürede bitebilecek işleri ertelemeyin. Daha fazla gecikmeden kısa egzersizlerle rutin işleri yapabilir ve ortalığa hızlıca çeki düzen verebilirsiniz.

4. Günlük banyo temizliğini ihmal etmeyin

Ванная комната "Black & white" vol. 2, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Modern Banyo Rengarenk
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Banyo her zaman temiz, hijyenik ve derli toplu olmalı. Bu yüzden her gün dikkat etmek oldukça önemlidir. Lavabo temizliği yapılmalı ve muslukları yıkanmalı ve ihtiyaca göre silinmelidir. Zemini paspaslayın ya da yıkayın ve fayansları gözden geçirin. Her gün bu gibi birkaç görevi yerine getirerek daha cazip bir banyo atmosferi oluşturabilir, fonksiyonelliği ön plana çıkarabilirsiniz.

5. Yatak odasını iyi havalandırın

Спальня "Le vol de l'air" vol. 3 , Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Eklektik Yatak Odası Rengarenk
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Uyandığınızda yatak odasını havalandırmayı ihmal etmeyin. Pencereleri açın, temiz hava ve doğal ışık ihtiyacınızı muntazam alın. Günde belli aralıklarla havalandırmayı ihmal etmemeye özen gösterin ve bunu alışkanlık haline getirin. Pencereleri açmak, odalarınızdaki havayı pratik bir şekilde temizlemenizi sağlar. Kış aylarında dahi odaları havalandırmak son derece önemli bir detaydır ve ihmal edilmemesi gereken bir alışkanlık sayılmalıdır.

6. Her yemekten sonra ortalığı toplayın

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores Modern Yemek Odası
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

Yemeğiniz bitti mi? O halde sofranızı toplarken bulaşıkları makineye kısa sürede atmayı ihmal etmeyin ve bu egzersizleri günlük rutinler haline getirin. Yiyecekleri muhafaza edin ve gerekenleri saklama kabı ile buzdolabına koyun. Kullanım sonrası her şeyi yerli yerine koyduğunuzda daha derli toplu bir mutfağa sahip olacaksınız. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

7. Temizlik planı edinin ve buna uyun

Гостиная "Centro", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Klasik Oturma Odası Rengarenk
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Evinizi temiz ve düzenli tutacak bir temizlik planı edinin. Günlük rutin işler belirlenebilir. İki haftalık temizlik planları yapılabilir ve bu planlara mutlaka uyun. Örneğin:

Günlük: Güne başlarken ve belirli aralıklarla odaları havalandırın ve her obje kullanıldıktan sonra yerine konulmalı.

Haftalık: Döşeme zemini süpürülmeli ve silinmeli, banyo ve tuvaletler temizlenmeli.

İki haftalık: Yatak çarşaflarını ve yastık kılıflarını değiştirin, banyo havlularını değişin.

Aylık: Perdeleri yıkayın, genel temizlik yapılmalı, dolap ve raflar temizlenmeli.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Günde birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlayabileceğiniz 10 rutin iş’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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