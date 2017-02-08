Evinizi çirkin gösteren 10 şey ve daha şık hale getirme yolları

İç dekorasyona önem verirken bahçeyi ihmal etmemeli. Arka bahçe alanı daha kullanışlı hale getirilmeli ve gerekirse yeniden dizayn edilmeli. Bahara yaklaştığımız şu günlerde daha kullanışlı bir bahçe dekorasyonu için kolları sıvayabilirsiniz. İhtiyaca göre oturma alanları ya da oyun alanları dizayn edebilir, havadar alanları daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.