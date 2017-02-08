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Evinizi çirkin gösteren 10 şey ve daha şık hale getirme yolları

Meral Eser Meral Eser
homify Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Bahar gelmeden ev dekorasyonuna yenilik katmak istiyorsanız, öncelikle evinizi çirkin gösteren detayları gözden geçirmeye ne dersiniz? Dağınık mutfaklardan boş duvarlara, tozlanan aksesuarlardan kirlenen duvarlara birçok detay ve unsur gözden kaçabilir. Genel olarak evinizi daha çekici hale getirecek unsurları tespit edebilir ve işe koyulabilirsiniz. Evinizi çirkin gösteren 10 şey ve daha şık hale getirme yolları için alt başlıklarımızı mutlaka inceleyin.

1. Dağınık bir koridor

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

Evinizi gayet hoş mobilya ve aksesuarlarla dizayn etmiş olabilirsiniz. Ancak dağınık ve tertipsiz bir evde bunlar da yeterli olmayacaktır. O halde evinize çeki düzen vermenin vakti gelmiş demektir. Daha davetkar bir ev girişi için antre ve koridor düzenini gözden geçirin. Eğer gerekirse daha düzenli hale getirecek küçük işleri rutin hale getirebilir alışkanlık edinebilirsiniz.

2. Duvarlarda kirli lekeler

homify Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Duvarlarınızı ev dekorasyonu ve mobilyalarla uyumlu ya da malzemeleri ön plana çıkaracak renklere boyamış olabilirsiniz. Şu halde özellikle açık renk tonlarındaki duvar zeminleri zamanla kirlenebilir ve leke tutabilir. Belirli aralıklarla temizlik planı yapın ve mutlaka duvarları, kapı ve pencere yüzeylerindeki kirleri gözden geçirin.

3. Kötü kokular

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Eğer mutfağınızda ya da diğer yaşam alanlarında garip kokular alıyorsanız, kolları sıvamanın vakti gelmiş demektir. Mutfağınızı daha güzel kokutacak sirke, limon suyu ve kabartma tozu gibi gereçlerle pratik bir şekilde güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Tabii bunlardan önce kokunun kaynağı bulunmalı ve çürüyen sebze ya da gıdalar tespit edilip atılmalı. Oda spreylerinin zengin alternatifleri de iç mekanda güzel kokuların yayılmasını sağlayacaktır.

4. Tozlu aksesuarlar

Display, LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N MutfakYemek Takımı & Bardaklar
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N
LEE YEONG A C E R A M I C D E S I G N

Genel temizlik günleri belirlediğiniz temizlik planları dahilinde haftalık ya da iki haftalık düzenlerle uygulanabilir. Genel olarak kuytu ve köşelerde biriken tozlar birçok insanı rahatsız eder ve kullanışsız bir ortam oluşur. Ayrıca sağlığınız için düzeni toz alma işlemlerini ihmal etmemeli, aksesuar ve bibloların tozlarını mutlaka almalısınız.

5. Kirli banyo

Modern En Suite Design homify Modern Banyo
homify

Modern En Suite Design

homify
homify
homify

Temiz ve ferah bir banyo gibisi yoktur. Evinizi çirkin gösteren en önemli unsurlardan biri de, elbette ki banyo ve tuvaletlerin kirli olmasıdır. Dolayısıyla her kullanım sonrası kısa bir süre ayırıp rutin temizlik işlerini ihmal etmemelisiniz. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda banyo modeli bulabilirsiniz.

6. Modası geçen mutfaklar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eski moda mutfaklar tam donanımlı modern çözümlerle yenilendiğinde daha kullanışlı hale gelebilir. Artık modası geçen mobilya ve eşyaları gözden geçirin ve gerekirse yeniden dizayn edin, boyayın, kaplayın. Duvar dekorları için de yeni trendleri takip edebilir, evinizin dekorasyonu ile uyumlu renklerle ya da dekoratif duvar kağıtlarıyla ahenk yaratabilirsiniz.

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7. Kutu gibi küçük yatak odası

Bedroom, bed, headboard and bedsides muto Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
muto

Bedroom, bed, headboard and bedsides

muto
muto
muto

Yatak odaları daha kullanışlı hale gelecek şekilde kaliteli bir uyku çekmenizi önlemeyecek şekilde dekore edilmelidir. Örneğin pastel renkler, nötr renkler, beyaz, mavi ve natürel dokularla ahşap yüzeyler huzur dolu dingin bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır.

8. Çıplak duvarlar

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Oturma Odası
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Duvar dekorları ve ışıklandırma unsurları bir evin atmosferini tamamen değiştirebilir. Eğer evinize yenilik katmak ve daha davetkar bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, uygulanacak stil ve tarzla ilişkili dekoratif duvar kağıtları, duvar resimleri, posterler, sanat eserleri ve tablolar ve hatta üç boyutlu duvar kağıtları ile duvar dekorları oluşturabilirsiniz.

9. Dağınık yemek odaları

Mondrian Pixers Minimalist Yemek Odası Rengarenk mondrian,art,modern art,wall mural,wallpaper
Pixers

Mondrian

Pixers
Pixers
Pixers

Yemek masaları kullanım sonrası toparlanmalı ve dağınık bir halde tutulmamalıdır. İhtiyaca göre çok amaçlı kullanılabilen masalar, farklı görevler için kullanım sonrası eski haline getirilmeli ve dağınık, göz yoran bir karmaşa oluşması engellenmelidir. Yemek odaları için de benzer kurallar geçerlidir ve masa düzeni ihmal edilmemelidir.

10. Sıkıcı bir arka bahçe

Bespoke Western Red Cedar hairpin leg table and built in floating bench Tom Massey Landscape & Garden Design Modern Bahçe Beton garden furniture,concrete flooring,floating bench,planting,garden design
Tom Massey Landscape &amp; Garden Design

Bespoke Western Red Cedar hairpin leg table and built in floating bench

Tom Massey Landscape & Garden Design
Tom Massey Landscape &amp; Garden Design
Tom Massey Landscape & Garden Design

İç dekorasyona önem verirken bahçeyi ihmal etmemeli. Arka bahçe alanı daha kullanışlı hale getirilmeli ve gerekirse yeniden dizayn edilmeli. Bahara yaklaştığımız şu günlerde daha kullanışlı bir bahçe dekorasyonu için kolları sıvayabilirsiniz. İhtiyaca göre oturma alanları ya da oyun alanları dizayn edebilir, havadar alanları daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.

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