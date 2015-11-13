Türkiye'den rüya gibi 10 mutfak

Evlerin kalbi olan, hatta kimi ailelerin salonlarından bile daha çok vakit geçirdiği mutfakların dekorasyonuna çok önem veririz. Kimi pratik ve işlevli, kimi ferah, kimi de estetik olarak büyüleyici mutfaklar istese de; herkesin birleştiği nokta mutfağın günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğudur. Bu doğrultuda mutfağını baştan oluşturma ya da yeniden düzenlemek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden 10 rüya gibi mutfak örneği derledik.
Kimileri için mutfak deyince akla gelen renk beyaztır ve kimi zaman klasik prensiplerden hiç şaşmamak gerekir. İzmir'deki bir evde bulunan beyaz ağırlıklı ve kutu gibi bu mutfak, sadelikle kullanışlılığı bir araya getirirken, ferahlığıyla da insanı kendine çekmeyi başarıyor.
Manisa'da bir firmanın çizdiği bu mutfakta ise daha Akdeniz tarzı bir yaklaşım görüyoruz. Desenli yer karolarıyla daha baştan insanın aklını çelen bu seçkin mutfak, ferahlığı, taş duvarları ve rustik ayrıntılarıyla adeta bir içim su.
Son zamanların trendine uygun olarak açık mutfak prensibinin uygulandığı bu mekânda ise çok daha modern ve bir o kadar şık ve göz alıcı bir tasarım dilinin izlerini görüyoruz. Özellikle aksesuar ilaveleri bu mutfak modelini zenginleştiriyor.
Kimileri içinse her şeyin el altında olduğu kompakt ve samimi bir mutfak tercih nedeni olabilir. İnsanın içini ısıtan mozaikleri ve mütevazı ama gayet işlevli tasarımıyla bu mutfak tam da böylelerine hitap edecek türden.
Şu ana kadar daha klasik modellerin üzerinde durmuştuk ama Derya Bilgen imzalı bu mutfak tasarımı da uçuk kaçık şeyleri seven ve çizginin dışına çıkmak isteyenler için ideal olabilir. Pastel renklerin uyumuyla canlanan bu mutfak modern görünümü ve keskin çizgileriyle dikkay çekiyor.
Beyaz mutfak elbette bir klasiktir ama tüm klasikler gibi bunun da monotonluğa düşme tehlikesi vardır. Oysa bu örnekteki gibi çok küçük ilavelerle hem bu tehlikeyi önleme, hem de mutfağınıza belli bir oyun ve eğlence havası katmak mümkün.
Özellikle bazı beyaz eşyaların soğuk bir hava kattığı mutfaklarda daha yumuşak bir hava için ahşap en iyi çözüm yoludur. Bu örnekte hem tezgâh arkasında, hem de yemek masasında uygulanan aynı renkteki ahşap mekânı sıcak bir hale getirirken, seçkin bir hava da katıyor.
Sıradışı bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi ilk anda akla gelmeyecek bir zemin alternatifini düşünebilirsiniz. Bu nostaljik karoların mekâna bambaşka bir hava kattığı açıkça ortada.
Bu özel tasarım mutfakta ise nostaljik bir görünümün günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yorumlandığını görüyoruz. Estetik kaygıların ön planda olduğu bu mutfağın, masa olarak da kullanılabilen ada tezgâhla pratiklik açısından bir eksiği bulunmuyor.
Burada ise L şeklindeki tezgâhıyla geniş bir çalışma alanı sunan, siyah-beyaz karolarıyla seçkin bir hava kazanan ama en çok da duvarda tercih edilen canlı kırmızıyla insanı heyecanlandıran bir mutfak görüyoruz.
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