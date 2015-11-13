Türkiye'den rüya gibi 10 mutfak

Burada ise L şeklindeki tezgâhıyla geniş bir çalışma alanı sunan, siyah-beyaz karolarıyla seçkin bir hava kazanan ama en çok da duvarda tercih edilen canlı kırmızıyla insanı heyecanlandıran bir mutfak görüyoruz.

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