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Türkiye'den rüya gibi 10 mutfak

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G.TURGUTLU BORNOVA EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
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Evlerin kalbi olan, hatta kimi ailelerin salonlarından bile daha çok vakit geçirdiği mutfakların dekorasyonuna çok önem veririz. Kimi pratik ve işlevli, kimi ferah, kimi de estetik olarak büyüleyici mutfaklar istese de; herkesin birleştiği nokta mutfağın günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğudur. Bu doğrultuda mutfağını baştan oluşturma ya da yeniden düzenlemek isteyen okurlarımız için Türkiye'deki evlerden 10 rüya gibi mutfak örneği derledik.

1. Beyaz mucize

G.TURGUTLU BORNOVA EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
As Tasarım – Mimarlık

G.TURGUTLU BORNOVA EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Kimileri için mutfak deyince akla gelen renk beyaztır ve kimi zaman klasik prensiplerden hiç şaşmamak gerekir. İzmir'deki bir evde bulunan beyaz ağırlıklı ve kutu gibi bu mutfak, sadelikle kullanışlılığı bir araya getirirken, ferahlığıyla da insanı kendine çekmeyi başarıyor.

2. Akdeniz tarzı

Open Kitchen ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Open Kitchen

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Manisa'da bir firmanın çizdiği bu mutfakta ise daha Akdeniz tarzı bir yaklaşım görüyoruz. Desenli yer karolarıyla daha baştan insanın aklını çelen bu seçkin mutfak, ferahlığı, taş duvarları ve rustik ayrıntılarıyla adeta bir içim su.

3. Mutfak-salon beraber

CCT 156 Project in Yenibosna, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

CCT 156 Project in Yenibosna

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Son zamanların trendine uygun olarak açık mutfak prensibinin uygulandığı bu mekânda ise çok daha modern ve bir o kadar şık ve göz alıcı bir tasarım dilinin izlerini görüyoruz. Özellikle aksesuar ilaveleri bu mutfak modelini zenginleştiriyor.

4. Renkli bir aile mutfağı

D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Mutfak
DAFNI MİMARLIK

D2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Kimileri içinse her şeyin el altında olduğu kompakt ve samimi bir mutfak tercih nedeni olabilir. İnsanın içini ısıtan mozaikleri ve mütevazı ama gayet işlevli tasarımıyla bu mutfak tam da böylelerine hitap edecek türden.

5. Başka türlü bir mutfak mümkün

​Kitchen Derya Bilgen MutfakMutfak Malzemeleri
Derya Bilgen

​Kitchen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

Şu ana kadar daha klasik modellerin üzerinde durmuştuk ama Derya Bilgen imzalı bu mutfak tasarımı da uçuk kaçık şeyleri seven ve çizginin dışına çıkmak isteyenler için ideal olabilir. Pastel renklerin uyumuyla canlanan bu mutfak modern görünümü ve keskin çizgileriyle dikkay çekiyor.

6. Zevkler ve renkler

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Beyaz mutfak elbette bir klasiktir ama tüm klasikler gibi bunun da monotonluğa düşme tehlikesi vardır. Oysa bu örnekteki gibi çok küçük ilavelerle hem bu tehlikeyi önleme, hem de mutfağınıza belli bir oyun ve eğlence havası katmak mümkün.

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7. Ahşap sıcaklığı

Mutfak Projesi, Blue Home Blue Home MutfakMasa & Oturma Grupları Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
Blue Home

Mutfak Projesi

Blue Home
Blue Home
Blue Home

Özellikle bazı beyaz eşyaların soğuk bir hava kattığı mutfaklarda daha yumuşak bir hava için ahşap en iyi çözüm yoludur. Bu örnekte hem tezgâh arkasında, hem de yemek masasında uygulanan aynı renkteki ahşap mekânı sıcak bir hale getirirken, seçkin bir hava da katıyor.

8. Farklı bir zemin

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Sıradışı bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız bu örnekte olduğu gibi ilk anda akla gelmeyecek bir zemin alternatifini düşünebilirsiniz. Bu nostaljik karoların mekâna bambaşka bir hava kattığı açıkça ortada.

9. Hem modern, hem nostaljik

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Bu özel tasarım mutfakta ise nostaljik bir görünümün günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yorumlandığını görüyoruz. Estetik kaygıların ön planda olduğu bu mutfağın, masa olarak da kullanılabilen ada tezgâhla pratiklik açısından bir eksiği bulunmuyor.

10. Kırmızı canlılığı

Mutfak Tasarımları Tadilat Şirketleri MutfakDolap & Raflar Ahşap
Tadilat Şirketleri

Mutfak Tasarımları

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Burada ise L şeklindeki tezgâhıyla geniş bir çalışma alanı sunan, siyah-beyaz karolarıyla seçkin bir hava kazanan ama en çok da duvarda tercih edilen canlı kırmızıyla insanı heyecanlandıran bir mutfak görüyoruz.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Yenilikçi, pratik, modern ve stil sahibi bir mutfak’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

30 metrekarelik mucize dönüşüm

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