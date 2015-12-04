Türkiye'ye özgü 8 alaturka salon tasarımı

Artık eskisi kadar kullanılmıyor olsa da bu tarz bir salona sahip olmanın yöntemlerinden biri de tarza uygun düşecek duvar kağıdı kullanmaktır. Bu örnekteki kaplama, gerek pırıltısı, gerek deseni, gerek de rengiyle bulunabilecek en iyi örneklerden biri.

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