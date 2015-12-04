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Türkiye'ye özgü 8 alaturka salon tasarımı

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Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Oturma Odası
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Bazen bir evin resmini görürsünüz ve bu ev sadece Türkiye'de olabilir dersiniz. Elbette dünyadaki ev dekorasyonu ve tasarım trendleri de Türkiye'de yankı buluyor ama özellikle geleneksel tarzı sevenler bazı karakteristik dekorasyon biçimlerini nesilden nesile taşıyorlar. Osmanlı esintili bu eklektik Türkiye tarzı, kimi zaman renklerde, kimi zaman mobilya ve aksesuar seçiminde, kimi zaman da mekânın genel yerleşimi içinde dikkat çekiyor. Biz de bu yazıda, bu tarzı sevenler için Türkiye'den görkemli ve alaturkasalonu derledik.

1. Klasiğin görkemi

​Salon Sinar İç mimarlık Klasik Oturma Odası
Sinar İç mimarlık

​Salon

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Belli bir tarzın farklı yorumlarını yansıtan bu derlemeye, Türkiye'de artık galat-ı meşhur haline gelmiş olan avangart tarzına modern bir yorum getiren bu salonla başlamak istedik. Niğde'de bir tasarımcının elinden çıkan bu salon tasarımında açık renk skalası ve alaturka esintili mobilyalar, modern duvar nişleriyle birleşerek sıradışı bir görüntü oluşturuyor.

2. Bir klasik

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle belli bir gelir grubunda olan birçok ailenin tercih ettiği bu tarzın en iyi uygulamalarından birini bu evde görüyoruz. Tüm mobilya ve aksesuarlarda gördüğümüz kavisli hatlar, varaklar, renkler ve oryantal esintili aksesuar seçimiyle birçoklarının bayılacağı bir salon.

3. Özel televizyon ünitesi

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Oturma Odası
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Alaturka olarak adlandırdığımız bu eklektik salon düzenleme tarzının ayırt edici özelliklerinden biri de genellikle televizyon ünitelerine verilen önemdir. Bu örnekte olduğu gibi televizyon genellikle özel olarak tasarlanan ve kişiye özel olmasına dikkat edilen bir tablonun ortasına sanki değerli inciymişçesine yerleştirilir. Bu yazıdaki diğer salonlarda da benzer bir yaklaşımın izlerini görebilirsiniz.

4. Saray gibi

A.Ç. EVİ RUBA Tasarım Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
RUBA Tasarım

A.Ç. EVİ

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Ruba Tasarım imzalı bu salonda gördüğümüz gibi alaturka salonların bir başka özelliği de yoğun Osmanlı esintisi taşımaları ve filmlerden ya da müzelerden bildiğimiz saray görkemini yansıtmaya çalışmalarıdır. Bu muhteşem salon söz konusu yaklaşımın en yetkin örneklerinden biri.

5. Renkli ve görkemli

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Oturma OdasıIşıklandırma
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

PRIVATE ALMATY VILLA

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

Eklektik tarzıyla onları andırsa da şimdiye kadarki salon örneklerinden biraz daha farklı görünen bu salonda ise lüks ve zenginlik çağrışımı yapan renk ve desenlerin daha orijinal bir yorumla ve canlı renk ilaveleriyle bir araya getirildiğini görüyoruz. Son etki yine son derece olumlu.

6. Siyah-beyaz

CCT 109 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 109 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Alaturka salonlarda genellikle krem ve beyaz gibi açık renk tonları tercih edilse de buradaki siyah-beyaz uygulamasının mekâna yakışmadığını kimse söyleyemez. Bu salonun dikkat çekici özelliklerinden biri de oturma alanı ile yemek alanı arasındaki keskin kontrast ve tabii ki karşı duvarda yapılan ilgi çekici kaplama uygulaması.

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7. Modern alaturka

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Renk skalası ve genel tarz bakımından geleneksel Türk salonundan izler taşımasına rağmen, Tokat'ta bir şirketin tasarladığı bu salonun kendine has orijinal fikirleri de var. Özellikle tavanda yer verilen ilginç uygulama ve ön plandaki şömine ayrıntısı bu mekânı özel kılan etkenlerden sadece birkaçı.

8. Duvar kağıdı

Duvar Kağıtları, akademikyapı gayrimenkul akademikyapı gayrimenkul Modern Oturma Odası
akademikyapı gayrimenkul

Duvar Kağıtları

akademikyapı gayrimenkul
akademikyapı gayrimenkul
akademikyapı gayrimenkul

Artık eskisi kadar kullanılmıyor olsa da bu tarz bir salona sahip olmanın yöntemlerinden biri de tarza uygun düşecek duvar kağıdı kullanmaktır. Bu örnekteki kaplama, gerek pırıltısı, gerek deseni, gerek de rengiyle bulunabilecek en iyi örneklerden biri. 

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Gerçek bir lüks dekorasyon örneği’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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