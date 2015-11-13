Türkiye'den rüya gibi 10 giyinme odası

Burada ise bir cep şeklinde olmasa da giyinme kısmının ayrı bir alan olarak planlandığı ve odanın bir duvarını tamamen kaplayan açık elbise dolaplarıyla bu vurgunun güçlü kılındığını görüyoruz.

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