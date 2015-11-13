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Türkiye'den rüya gibi 10 giyinme odası

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levent tekin iç mimarlık, levent tekin iç mimarlık levent tekin iç mimarlık Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
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60'lı ya da 70'li yılların filmlerindeki evlere baktığımızda dönemin ev dekorasyon anlayışının ve trendlerinin günümüzden ne kadar farklı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Zira insanların zevklerinin biçimlendirdiği her konuda olduğu gibi bu alanda da tarzlar ve modalar sürekli olarak bir değişim içinde. Sözgelimi çok değil belki bundan 10-15 yıl önce giyinme odası dendiğinde bir çoğumuzun aklına lisedeki beden eğitimi dersinden önce üstümüzü değiştirdiğimiz o nemli ve basık odalar gelirdi. Ama şimdi, özellikle yeni yapılan ve metrekare açısından müsait olan evlerde giyinme odası aranan bir ekstra unsur haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda, sizin için Türkiye'deki farklı daire ve ev projelerinden seçtiğimiz hoş giyinme odalarından bir derleme hazırladık.

1. Ahşap sıcaklığı

SAHİLEVLERİ PROJE, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
As Tasarım – Mimarlık

SAHİLEVLERİ PROJE

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Yatak odasına eklemlenen bir cep gibi değil de ayrı bir oda olarak tasarlanan bu odaya damga vuran unsur mekânın tamamını sararak ona sıcaklık katan ahşap malzeme olmuş. Açık tutulan askılar sayesinde seçim yapmak ve giysileri alıp-koymak da kolaylaşıyor.

2. Kütüphane gibi

S.C Evi Kağıthane, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Giyinme Odası
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

S.C Evi Kağıthane

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Giyinme odası için ayıracak bir odanız yoksa bile, bu örnekteki gibi dari bir koridoru bu amaç için kullanabilirsiniz. Eşyaların toplu ve düzenli durmasını sağlayan ve kütüphaneyi andıran raf sistemi buraya gerçekten tam uyum sağlıyor.

3. Bir butik gibi

Apartment, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Giyinme OdasıAynalar Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Apartment

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Giyinme odası olarak tasarladığınız alan bu örnekteki gibi yeterince büyükse, mekânı küçük bir giysi butiği mantığıyla da tasarlayabilirsiniz. Beyaz rengiyle insanın içini açan bu giyinme odasında her tür giysi ve aksesuar için uygun bir depolama alanı düşünülmüş.

4. Sade ve şık

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks Modern Giyinme Odası
BWorks

CHILDREN ROOM DESIGNS

BWorks
BWorks
BWorks

Bworks tarafından tasarlanan bu giyinme odası projesinde ise daha modern bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Giysi sayısının daha az tutulması sayesinde tıkış tıkış bir görüntü vermeyen mekân, spot lambalarıyla sağlanan kendine has ışıklandırmasıyla da dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş oluyor.

5. Beyaz bir rüya

Başkent Premium Örnek Daire, Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti. Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Başkent Premium Örnek Daire

Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.
Hayal Mimarlık Mühendislik Proje İnş.San. Tic. Ltd.Şti.

Burada ise dağınıklıktan hoşlanmayan ve düzen konusunda saplantı derecesinde hassas olanlara hitap eden, beyaz rengi sayesinde insana kendini bir rüyadaymış gibi hissettiren bir giyinme odası ile karşı karşıyayız. Özellikle üst raflardaki kutularla sağlanan estetik ve pratik etki görmeye değer.

6. İnce uzun bir giyinme odası

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Burada ise geometrik şekil anlamında diğerlerinden çok farklı olmasa da, şıklık bakımından onları hiç aratmayan bir örnek var karşımızda. İnce uzun bir alanın bir tarafını boydan boya kaplayan dolaplarla oluşturulan bu giyinme odasının asıl ilgi çekici tarafı ise asil bir görünüm sağlayan iç ışıklandırma sistemi.

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7. Cep şeklinde giyinme odası

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

 Burada ise ayrı bir oda olarak değil ama mevcut bir odanın içinde ayrı bir cep olarak tasarlanan ve ilk bakışta insanı etkileyen bir giyinme odası tasarımı söz konusu. Ahşap zeminle ısınan mekân, beyaz rengin hakimiyeti ve giysi sayısının sınırlı tutulması sayesinde çok da ferah bir görünüm sunuyor.

8. Klasik tarz

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Hatay'daki bir villadan alınan bu örnekte ise daha klasik bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Taşlı avizeyle vurgulanan bu yaklaşım, dolapların desenli kapakları, parlak lake uygulaması ve ortada bir kontrast unsuru olarak dikkat çeken siyah puf koltukla ete kemiğe büründürülmüş.

9. Lüks bir hava

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Beyaz rengin egemen olduğu bu giyinme odasında ise nostaljik unsurları da içinde barındıran lüks bir tarzın izleri görülmekte. Sadece seçilen renk, malzeme ve aksesuarlar değil, odada sergilenen giysiler de bu izlenimi güçlendiriyor.

10. Bir duvarda giyinme odası

RÖNESANS KONUTLARI levent tekin iç mimarlık Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
levent tekin iç mimarlık

RÖNESANS KONUTLARI

levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık

Burada ise bir cep şeklinde olmasa da giyinme kısmının ayrı bir alan olarak planlandığı ve odanın bir duvarını tamamen kaplayan açık elbise dolaplarıyla bu vurgunun güçlü kılındığını görüyoruz. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Kullanılmayan bir odayı giyinme odasına nası dönüştürebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

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