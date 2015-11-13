Türkiye'den rüya gibi 10 giyinme odası

60'lı ya da 70'li yılların filmlerindeki evlere baktığımızda dönemin ev dekorasyon anlayışının ve trendlerinin günümüzden ne kadar farklı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Zira insanların zevklerinin biçimlendirdiği her konuda olduğu gibi bu alanda da tarzlar ve modalar sürekli olarak bir değişim içinde. Sözgelimi çok değil belki bundan 10-15 yıl önce giyinme odası dendiğinde bir çoğumuzun aklına lisedeki beden eğitimi dersinden önce üstümüzü değiştirdiğimiz o nemli ve basık odalar gelirdi. Ama şimdi, özellikle yeni yapılan ve metrekare açısından müsait olan evlerde giyinme odası aranan bir ekstra unsur haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda, sizin için Türkiye'deki farklı daire ve ev projelerinden seçtiğimiz hoş giyinme odalarından bir derleme hazırladık.
Yatak odasına eklemlenen bir cep gibi değil de ayrı bir oda olarak tasarlanan bu odaya damga vuran unsur mekânın tamamını sararak ona sıcaklık katan ahşap malzeme olmuş. Açık tutulan askılar sayesinde seçim yapmak ve giysileri alıp-koymak da kolaylaşıyor.
Giyinme odası için ayıracak bir odanız yoksa bile, bu örnekteki gibi dari bir koridoru bu amaç için kullanabilirsiniz. Eşyaların toplu ve düzenli durmasını sağlayan ve kütüphaneyi andıran raf sistemi buraya gerçekten tam uyum sağlıyor.
Giyinme odası olarak tasarladığınız alan bu örnekteki gibi yeterince büyükse, mekânı küçük bir giysi butiği mantığıyla da tasarlayabilirsiniz. Beyaz rengiyle insanın içini açan bu giyinme odasında her tür giysi ve aksesuar için uygun bir depolama alanı düşünülmüş.
Bworks tarafından tasarlanan bu giyinme odası projesinde ise daha modern bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Giysi sayısının daha az tutulması sayesinde tıkış tıkış bir görüntü vermeyen mekân, spot lambalarıyla sağlanan kendine has ışıklandırmasıyla da dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş oluyor.
Burada ise dağınıklıktan hoşlanmayan ve düzen konusunda saplantı derecesinde hassas olanlara hitap eden, beyaz rengi sayesinde insana kendini bir rüyadaymış gibi hissettiren bir giyinme odası ile karşı karşıyayız. Özellikle üst raflardaki kutularla sağlanan estetik ve pratik etki görmeye değer.
Burada ise geometrik şekil anlamında diğerlerinden çok farklı olmasa da, şıklık bakımından onları hiç aratmayan bir örnek var karşımızda. İnce uzun bir alanın bir tarafını boydan boya kaplayan dolaplarla oluşturulan bu giyinme odasının asıl ilgi çekici tarafı ise asil bir görünüm sağlayan iç ışıklandırma sistemi.
Burada ise ayrı bir oda olarak değil ama mevcut bir odanın içinde ayrı bir cep olarak tasarlanan ve ilk bakışta insanı etkileyen bir giyinme odası tasarımı söz konusu. Ahşap zeminle ısınan mekân, beyaz rengin hakimiyeti ve giysi sayısının sınırlı tutulması sayesinde çok da ferah bir görünüm sunuyor.
Hatay'daki bir villadan alınan bu örnekte ise daha klasik bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Taşlı avizeyle vurgulanan bu yaklaşım, dolapların desenli kapakları, parlak lake uygulaması ve ortada bir kontrast unsuru olarak dikkat çeken siyah puf koltukla ete kemiğe büründürülmüş.
Beyaz rengin egemen olduğu bu giyinme odasında ise nostaljik unsurları da içinde barındıran lüks bir tarzın izleri görülmekte. Sadece seçilen renk, malzeme ve aksesuarlar değil, odada sergilenen giysiler de bu izlenimi güçlendiriyor.
Burada ise bir cep şeklinde olmasa da giyinme kısmının ayrı bir alan olarak planlandığı ve odanın bir duvarını tamamen kaplayan açık elbise dolaplarıyla bu vurgunun güçlü kılındığını görüyoruz.
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