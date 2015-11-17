Bu evler Türkiye'de mi?

Son on yılda Türkiye'nin geçirdiği baş döndürücü inşaat hamlesine estetik bir açıdan baktığımızda çok da iç açıcı bir manzarayla karşılaşmıyoruz. Özellikle büyük şehirlerin dış çeperlerinde, Anadolu şehirlerinin ise neredeyse tamamında toplu konut mantığıyla hızla inşa edilen apartman blokları tüm şehirleri tektipleştirmiş durumda. Ama buna rağmen hem büyük şehirlerde, hem tatil beldelerinde, hem de Anadolu'nun iktisadi anlamda göreceli olarak daha gelişmiş şehirlerinde bu yaygın anlayışa meydan okuyan ve farklı bir mimari anlayışın örneklerini vermeye çalışan özel binalar görebiliyoruz.
Bu yazıda sizler için Türkiye'deki genel inşaat ve mimari standartlarının dışına çıkmayı başaran, kimileri yurt dışındaki örneklerini anımsatan, kimileri ise tamamıyla özgün ve yenilikçi mimari çizgilere sahip olan villa tarzı evleri derlemeye çalıştık. Hazırsanız ilk bakışta Türkiye'de olduğunu düşünmeyeceğiniz bu evlerde küçük bir gezintiye çıkalım.
İlk tanıtacağımız ev Sakarya'da bulunuyor. Nuun Mimarlık imzası taşıyan bu ilgi çekici yapı, Amerikan banliyo yaşamının simgesi olan tipik Amerikan evlerini anımsatsa da gerek özenli peyzaj düzenlemesi, gerekse de iç mekânların rahat kullanımı hesap edilerek yapılmış olan sıradışı planıyla kendine has bir ev olmayı başarıyor.
Merkezi Ayvalık'ta bulunan Ed Mimarlık Interior Studio imzası taşıyan bu modern villa ise İstanbul'un son zamanlarda göze hala gelen semtlerinden biri olan Göktürk'te bulunuyor. Villa yüzyıl ortası modernizmini hatırlatan genel çizgilerine rağmen küçük geleneksel vurgularla benzerlerinden ayrılıyor. Sözgelimi bir cumbayı andıran ikinci kat balkonu bu orijinal eklektizmin en hoş sonuçlarından biri.
Bu yazının başlığına en çok uyacak evlerden biri kuşkusuz bu futuristik görünümlü villa olmalı. İlk bakışta Türkiye'de olduğunu düşünmeyeceğiniz bu orijinal ev, Türkiye'nin tam ortasında, Kayseri'de bulunuyor. Bahadır Kul Architechts imzası taşıyan ev ikinci katı tamamen sarmalayan müthiş muhafaza ile adeta bir uzay mekiğini andırıyor.
Özellikle Le Corbusier adıyla özdeşleşmiş olsa da dünyada birçok başka yetkin örneğini de gördüğümüz 20. yüzyıl modernizmine yeni bir yorum katan bu villa ise Gkhnerdgn Architecture Office imzası taşıyor. Yatay bir hatta kurgulanan özellikle diğer tarafındaki sütunlu bölge taze ve sıradışı bir mimari dilinin temsilcisi olarak dikkat çekiyor.
İstanbul merkezli NM Mimarlık imzası taşıyan bu ilgi çekici proje ise İsviçre ya da Avusturya'da, Alp Dağları'nın eteğinde değil İstanbul Kemer Country'de bulunuyor. Geniş bir araziye yayılan ev, doğayla uyumu ve dağ evlerini andıran huzur verici görüntüsünün yanısıra, uyumlu malzeme kullanımıyla da dikkat çekiyor.
Bodrum'da bulunan ve projesi Teget Mimarlık'a ait olan bu yazlık da yine alışıldık yazlık evlerden çok farklı görünüşüyle öne çıkıyor. Ortasındaki açıklıkla adeta doğanın ve havanın içinden geçtiği bir görünüme sahip olan mekân, hem etrafındaki doğaya uyumu, hem de sıradışı mimarisiyle ilk bakışta dikkat çekecek türden bir ev.
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