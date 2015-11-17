Bu evler Türkiye'de mi?

Son on yılda Türkiye'nin geçirdiği baş döndürücü inşaat hamlesine estetik bir açıdan baktığımızda çok da iç açıcı bir manzarayla karşılaşmıyoruz. Özellikle büyük şehirlerin dış çeperlerinde, Anadolu şehirlerinin ise neredeyse tamamında toplu konut mantığıyla hızla inşa edilen apartman blokları tüm şehirleri tektipleştirmiş durumda. Ama buna rağmen hem büyük şehirlerde, hem tatil beldelerinde, hem de Anadolu'nun iktisadi anlamda göreceli olarak daha gelişmiş şehirlerinde bu yaygın anlayışa meydan okuyan ve farklı bir mimari anlayışın örneklerini vermeye çalışan özel binalar görebiliyoruz.

Bu yazıda sizler için Türkiye'deki genel inşaat ve mimari standartlarının dışına çıkmayı başaran, kimileri yurt dışındaki örneklerini anımsatan, kimileri ise tamamıyla özgün ve yenilikçi mimari çizgilere sahip olan villa tarzı evleri derlemeye çalıştık. Hazırsanız ilk bakışta Türkiye'de olduğunu düşünmeyeceğiniz bu evlerde küçük bir gezintiye çıkalım.