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Ucuz ve kullanışlı İkea ürünü KALLAX'ın 6 farklı kullanım şekli

umit atdağ umit atdağ
Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Modern Çocuk Odası
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Ev dekorasyonlarında tercih edilen mobilyalardan biri de bir çok amaç için kullanılabilen kitaplıklardır. Bu kitaplıkları oturma odasını zengin göstermek, süs aksesuarları ve süs objelerini sergilemek için teşhir alanı, kitaplarımızı muhafaza ettiğimiz kitaplıklar ve özel aydınlatma tasarımları ile şık bir aydınlatma aksesuarı olarak kullanabiliriz. Bu gün bir çok amaç için üretilmiş olan ve kolayca monte edilebilen bir kitaplık türü olan ve adı kallax olan kitaplığı inceliyoruz. Bu kitaplık yatay, dikey olarak modüler bir şekilde monte edilip kullanılabildiği için evinizde yer alan boş alanların tamamında kolayca kullanılabilir.  Her renkte üretildiği için evinizin dekorasyonu ile uyumlu tonda tercih edebileceğiniz veya genç odası içinde rahatlıkla dekore edebileceğiniz bu kitaplığı homify aracılığı ile inceliyoruz. Bir kitaplığın kaç farklı konsepte  kullanılabileceğine birlikte bakalım.

Tv ünitesi

homify Akdeniz Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizde bir tv ünitesi olmasını istiyor ve tv ünitesi için para harcamak istemiyorsanız bu kitaplığı bir tv ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Yatay olarak kullanacağınız ve modüler olduğu için istediğiniz boyutlarda kullanabileceğiniz bu kitaplık size hem mobilya tasarrufu hem de maddi tasarruf sağlayacaktır.

Kütüphane mobilyası

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Oturma OdasıRaflar
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Evinizde bir çalışma odası veya kütüphane varsa bu kitaplığı kütüphane mobilyası olan kitaplık amaçlı veya çalışma odası içinde  bir kitaplık olarak kullanabilirsiniz. Modüler olduğu için istediğiniz boyutlarda dekore ederek çok şirin bir kütüphane sahibi olabilirsiniz.

Dolap kondepti

Sanierung Dachwohnung , Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung Modern Giyinme Odası
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

Bir kitaplık için evinizde yeriniz yoksa farklı ölçülerde ve boyutlarda dekore edilebilen bu kitaplığı tercih edebilir ve evinizin her hangi bir yerinde dolap şeklinde, raf sistemi şeklinde monte ederek  kullanabilirsiniz. Bu sayede bir kitaplık için evinizde fazladan yer açmanıza gerek kalmayacağı gibi kitaplığınızı evinizde dekore edebilirsiniz.

Ofis mobilyası

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Kallax farklı bir kitaplık türü olduğu için evinizde veya ofisinizde istediğiniz boyutlarda monte ederek kullanabilirsiniz. Bu tanıma en güzel örnek resimde yer alan ve geniş ölçülerde dekore edilmiş olan kitaplık bir ofis mobilyası olarak kullanılmaktadır.

Kapı girişi konsolu

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Evinizin girişinde eve geldiğinizde elinizde kitaplar, dergiler ve gazeteleri  koyabileceğiniz bir konsol olarak da kullanabileceğiniz bu kitaplık evinizde çok amaçlı mobilyalar arasında yer alıyor. İstediğiniz ölçülerde monte edebilme avantajı ile mutfakta kapı girişinde kolaylıkla kullanılabilir.

Çocuk odası

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Modern Çocuk Odası
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Kallax, çocuk odalarında oyun alanı sınırı ve aynı zamanda kitaplık veya oyuncakları muhafaza edebileceğiniz bir muhafaza alanı olarak da kullanabilirsiniz

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