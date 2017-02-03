Ucuz ve kullanışlı İkea ürünü KALLAX'ın 6 farklı kullanım şekli

Ev dekorasyonlarında tercih edilen mobilyalardan biri de bir çok amaç için kullanılabilen kitaplıklardır. Bu kitaplıkları oturma odasını zengin göstermek, süs aksesuarları ve süs objelerini sergilemek için teşhir alanı, kitaplarımızı muhafaza ettiğimiz kitaplıklar ve özel aydınlatma tasarımları ile şık bir aydınlatma aksesuarı olarak kullanabiliriz. Bu gün bir çok amaç için üretilmiş olan ve kolayca monte edilebilen bir kitaplık türü olan ve adı kallax olan kitaplığı inceliyoruz. Bu kitaplık yatay, dikey olarak modüler bir şekilde monte edilip kullanılabildiği için evinizde yer alan boş alanların tamamında kolayca kullanılabilir. Her renkte üretildiği için evinizin dekorasyonu ile uyumlu tonda tercih edebileceğiniz veya genç odası içinde rahatlıkla dekore edebileceğiniz bu kitaplığı homify aracılığı ile inceliyoruz. Bir kitaplığın kaç farklı konsepte kullanılabileceğine birlikte bakalım.
Evinizde bir tv ünitesi olmasını istiyor ve tv ünitesi için para harcamak istemiyorsanız bu kitaplığı bir tv ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Yatay olarak kullanacağınız ve modüler olduğu için istediğiniz boyutlarda kullanabileceğiniz bu kitaplık size hem mobilya tasarrufu hem de maddi tasarruf sağlayacaktır.
Evinizde bir çalışma odası veya kütüphane varsa bu kitaplığı kütüphane mobilyası olan kitaplık amaçlı veya çalışma odası içinde bir kitaplık olarak kullanabilirsiniz. Modüler olduğu için istediğiniz boyutlarda dekore ederek çok şirin bir kütüphane sahibi olabilirsiniz.
Bir kitaplık için evinizde yeriniz yoksa farklı ölçülerde ve boyutlarda dekore edilebilen bu kitaplığı tercih edebilir ve evinizin her hangi bir yerinde dolap şeklinde, raf sistemi şeklinde monte ederek kullanabilirsiniz. Bu sayede bir kitaplık için evinizde fazladan yer açmanıza gerek kalmayacağı gibi kitaplığınızı evinizde dekore edebilirsiniz.
Kallax farklı bir kitaplık türü olduğu için evinizde veya ofisinizde istediğiniz boyutlarda monte ederek kullanabilirsiniz. Bu tanıma en güzel örnek resimde yer alan ve geniş ölçülerde dekore edilmiş olan kitaplık bir ofis mobilyası olarak kullanılmaktadır.
Evinizin girişinde eve geldiğinizde elinizde kitaplar, dergiler ve gazeteleri koyabileceğiniz bir konsol olarak da kullanabileceğiniz bu kitaplık evinizde çok amaçlı mobilyalar arasında yer alıyor. İstediğiniz ölçülerde monte edebilme avantajı ile mutfakta kapı girişinde kolaylıkla kullanılabilir.
Kallax, çocuk odalarında oyun alanı sınırı ve aynı zamanda kitaplık veya oyuncakları muhafaza edebileceğiniz bir muhafaza alanı olarak da kullanabilirsiniz