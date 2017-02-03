Ucuz ve kullanışlı İkea ürünü KALLAX'ın 6 farklı kullanım şekli

Ev dekorasyonlarında tercih edilen mobilyalardan biri de bir çok amaç için kullanılabilen kitaplıklardır. Bu kitaplıkları oturma odasını zengin göstermek, süs aksesuarları ve süs objelerini sergilemek için teşhir alanı, kitaplarımızı muhafaza ettiğimiz kitaplıklar ve özel aydınlatma tasarımları ile şık bir aydınlatma aksesuarı olarak kullanabiliriz. Bu gün bir çok amaç için üretilmiş olan ve kolayca monte edilebilen bir kitaplık türü olan ve adı kallax olan kitaplığı inceliyoruz. Bu kitaplık yatay, dikey olarak modüler bir şekilde monte edilip kullanılabildiği için evinizde yer alan boş alanların tamamında kolayca kullanılabilir. Her renkte üretildiği için evinizin dekorasyonu ile uyumlu tonda tercih edebileceğiniz veya genç odası içinde rahatlıkla dekore edebileceğiniz bu kitaplığı homify aracılığı ile inceliyoruz. Bir kitaplığın kaç farklı konsepte kullanılabileceğine birlikte bakalım.