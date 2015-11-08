Doğru banyo dolabı nasıl seçilir?

Dolaplar yaşam alanlarının hayati unsurlarıdır. Özellikle banyolar için tasarladığınız dolaplar kullandığınız her ürünü, eşyayı iyi hesaplayıp banyonuzun mimarisine göre düşünmeniz gereken dolaplardır. Evin bir çok yerinde ihtiyaç duyduğumuz depolama alanları yaşam alanımızın derli toplu olmasını sağlayarak yaşamak için daha çok boşluğa ve dinginliğe sahip olmanızı getirir. Depolama alanlarını kurgularken dikkat edilmesi gereken bir çok kriter var. Bu evin her köşesi için geçerli. İhtiyaç duyduğunuz ve sürekli kullandığınız eşyaların sürekli göz önünde olup evde sürekli toplanması gereken yığınlara, kalabalıklara dönüşmemesi için bu eşyaların en doğru şekilde istiflenebileceği dolaplar tasarlamak gerekir. Dağınıklık ve eşyalarınızı koyacak yer bulamamak gözünüzü yoracağı için zaman içerisinde yaşadığınız yere karşı bir bıkkınlık hissi oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple dolaplarınızı tasarlarken iyice ölçüp biçip hazır ürünlerle çözüme ulaşabilirsiniz ya da işinin ehli bir profesyonele danışarak nasıl kullanmak istediğinizi iyice izah ederek istediğiniz stil ve malzemede depolama imkanları yaratabilirsiniz.

Banyolarda ihtiyacınız dolaplar da oldukça incelikle düşünülmesi gereken eşyalardır. Çünkü normal boyutlarda bir banyonuz olduğunu düşünürsek, bu alanın içinde çamaşır makinesi, belki kurutma makinesi, çamaşır sepeti, havlu , kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ve temizlik gereçlerini koyacağınız dolapların bir düzen içinde banyoda yer alabilmesini sağlamak gerekir. Günümüzde bir çok yapı mağazasında oldukça uygun fiyatlı hazır banyo takımları mevcut. Genellikle lavabo altı dolabı, aynası ve ayna yanında açık raf sistemi ve küçük kapaklı bir dolabı olan bu ürünler ihtiyacınızı belli ölçüde karşılar. Lavabo altına tuvalet kağıtlarını ve temizlik ürünleri koyabileceğiniz, üst tarafta da kişisel bakım ürünlerini sınırlı sayıda kullanabileceğiniz alan imkanını sunar bu hazır ürünler. O sebeple bu tür ürünlere ek dolaplar eklenerek alanı daha verimli kullanma yoluna gidilebiliyor.

Banyonuzdaki dolaplar için dikkat etmeniz gereken belli başlı hususlar var. Dolaplar öncelikle alanınızın ölçülerine uymalı ki her şey üstünüze gelmesin size de rahatlamak için alan kalsın. Sonuçta banyolar rahatladığımız, arındığımız yerlerdir. Çocuklarınız varsa ilk başta onların güvenliği için temizlik ürünlerini koymak için banyonun üst bölümlerinde kapalı alanlara gereksiniminiz olur. Ailedeki bireylerin sayısı da ihtiyaç duyduğunuz alanın artmasını getireceği için banyo alanını en iyi şekilde kullanmalısınız. Bununla birlikte dolapların rengi de önemli hale geliyor. Çünkü çok büyük bir banyonuz yoksa açık ve pastel tonlar ile daha büyük boyutlu aynalar kullanarak mekanın ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.

Banyoda dikkat etmemiz gereken kriterlerden biraz bahsedince sakın gözünüz korkmasın. Bu yazımızın amacı sizi doğru bir şekilde yönlendirerek banyonuzun metrekaresine, evdeki kişi sayısına, kişisel zevklerinize ve işlevselliğe göre banyonuzda en uygun depolama imkanını keşfetmenizi sağlamak. Şimdi adım adım banyomuzu nasıl daha kullanışlı hale getiririz bakalım. Keyifli okumalar!