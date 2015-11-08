Doğru banyo dolabı nasıl seçilir?

Dolaplar yaşam alanlarının hayati unsurlarıdır. Özellikle banyolar için tasarladığınız dolaplar kullandığınız her ürünü, eşyayı iyi hesaplayıp banyonuzun mimarisine göre düşünmeniz gereken dolaplardır. Evin bir çok yerinde ihtiyaç duyduğumuz depolama alanları yaşam alanımızın derli toplu olmasını sağlayarak yaşamak için daha çok boşluğa ve dinginliğe sahip olmanızı getirir. Depolama alanlarını kurgularken dikkat edilmesi gereken bir çok kriter var. Bu evin her köşesi için geçerli. İhtiyaç duyduğunuz ve sürekli kullandığınız eşyaların sürekli göz önünde olup evde sürekli toplanması gereken yığınlara, kalabalıklara dönüşmemesi için bu eşyaların en doğru şekilde istiflenebileceği dolaplar tasarlamak gerekir. Dağınıklık ve eşyalarınızı koyacak yer bulamamak gözünüzü yoracağı için zaman içerisinde yaşadığınız yere karşı bir bıkkınlık hissi oluşmasına neden olabilir. Bu sebeple dolaplarınızı tasarlarken iyice ölçüp biçip hazır ürünlerle çözüme ulaşabilirsiniz ya da işinin ehli bir profesyonele danışarak nasıl kullanmak istediğinizi iyice izah ederek istediğiniz stil ve malzemede depolama imkanları yaratabilirsiniz.
Banyolarda ihtiyacınız dolaplar da oldukça incelikle düşünülmesi gereken eşyalardır. Çünkü normal boyutlarda bir banyonuz olduğunu düşünürsek, bu alanın içinde çamaşır makinesi, belki kurutma makinesi, çamaşır sepeti, havlu , kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ve temizlik gereçlerini koyacağınız dolapların bir düzen içinde banyoda yer alabilmesini sağlamak gerekir. Günümüzde bir çok yapı mağazasında oldukça uygun fiyatlı hazır banyo takımları mevcut. Genellikle lavabo altı dolabı, aynası ve ayna yanında açık raf sistemi ve küçük kapaklı bir dolabı olan bu ürünler ihtiyacınızı belli ölçüde karşılar. Lavabo altına tuvalet kağıtlarını ve temizlik ürünleri koyabileceğiniz, üst tarafta da kişisel bakım ürünlerini sınırlı sayıda kullanabileceğiniz alan imkanını sunar bu hazır ürünler. O sebeple bu tür ürünlere ek dolaplar eklenerek alanı daha verimli kullanma yoluna gidilebiliyor.
Banyonuzdaki dolaplar için dikkat etmeniz gereken belli başlı hususlar var. Dolaplar öncelikle alanınızın ölçülerine uymalı ki her şey üstünüze gelmesin size de rahatlamak için alan kalsın. Sonuçta banyolar rahatladığımız, arındığımız yerlerdir. Çocuklarınız varsa ilk başta onların güvenliği için temizlik ürünlerini koymak için banyonun üst bölümlerinde kapalı alanlara gereksiniminiz olur. Ailedeki bireylerin sayısı da ihtiyaç duyduğunuz alanın artmasını getireceği için banyo alanını en iyi şekilde kullanmalısınız. Bununla birlikte dolapların rengi de önemli hale geliyor. Çünkü çok büyük bir banyonuz yoksa açık ve pastel tonlar ile daha büyük boyutlu aynalar kullanarak mekanın ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.
Banyoda dikkat etmemiz gereken kriterlerden biraz bahsedince sakın gözünüz korkmasın. Bu yazımızın amacı sizi doğru bir şekilde yönlendirerek banyonuzun metrekaresine, evdeki kişi sayısına, kişisel zevklerinize ve işlevselliğe göre banyonuzda en uygun depolama imkanını keşfetmenizi sağlamak. Şimdi adım adım banyomuzu nasıl daha kullanışlı hale getiririz bakalım. Keyifli okumalar!
Evinizin hangi bölümünü dekore ederseniz edin, mekanınızın ölçülerini iyi bilmek prensibiniz olmalı. Çünkü mağazaların geniş sunum alanlarında gözünüze hoş görünen eşyalar evinizde odanın boğucu olma sorununu ortaya çıkarabilir. Oturma, yatak odası ya da çocuk odasında dekorasyonu belirleyen temel unsurlar mobilyalar oluyor. Ancak mutfak ve banyolarda durum biraz daha farklı çünkü işin içine tesisat giriyor ve bu da sabit parçaların daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu durumun en kolay tarafı da aslında içinde gizli. Kullanacağınız sabit şeylerin standart ölçüleri olduğu için depolama alanlarını sabit birimlerin boyutlarına ve kullanımına göre biçimlendirmek. Banyolardaki temel elemanlar duşakabin, klozet ve lavabodur. Dolapları bu birimlere göre düşünmek gerekir. Bu örnekte alanın çok iyi bir şekilde kullanıldığınız görüyoruz. Aslında çok da büyük boyutlu olmayan banyo kendi içinde iyi çözümlenmiş. Banyonun ferah gözükmesi için lavabonun olduğu duvar duşakabin sınırına dek ayna ile kaplanmış. Lavabo altında kullanılan dolabın da mekanın genel renkleriyle uyumlu malzemelerden imal edilmiş olmasının yanı sıra duşakabinin işlevini etkilemeyecek biçimde mekana göre ölçülendirilerek planlanmış olması. Lavabonun sol tarafında dolabın duşa yaslandığı kısım tam da kabinin kapısının açılmasını etkilemeyecek şekilde daraltılarak devam ettirilmiş. Böylelikle o alanın atıl kalması engellenerek daha fazla kapalı kullanım alanı sağlanmış. Daha önce de belirttiğimiz gibi basit gibi görünen ince detaylar hem hayatı kolaylaştırıyor hem de dekorasyonun daha bütünsel ve düzenli görünmesini sağlıyor. Dekorasyona başlarken metrenizi eksik etmeyin.
Banyoda ihtiyacınız olan depolama alanını evde yaşayan kişi sayısı belirler. Eğer buradaki gibi dar ve uzun yapıda geniş bir banyo alanınız varsa lineer bir ünite ile banyonuzu işlevsel biçimde kullanabilirsiniz. Bir duvarın tamamen dolaplara ayrılması banyonun her daim düzenli görünmesini sağlayacak alan demek. İmkanınız varsa ve yaşam biçiminize uyuyorsa banyo ünitesinde iki lavabo birden kullanarak özellikle sabahları işe yetişme telaşı içinde kişisel bakımlarınızı gerçekleştirmek için sıra beklemenize ve küçük tatlı gerginlikler yaşamanıza gerek kalmasın. Görüldüğü gibi bu banyoda aynalar sürme kapaklara monte edilerek ayna arkasında da kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini depolamak için ek imkan sağlanmış. Banyonun en köşesinde görülen sandalyenin olduğu alan da tuvalet masası işlevi gören bir birim. Yumuşak tonları, modern stili ve işlevselliğiyle içinden çıkmak istemeyeceğiniz geniş, ferah ve ilham veren bir banyo dekorasyon örneği doğrusu.
Banyo dolaplarınızı seçerken işlevsellik kadar dolapların stili de öncelikli konulardan. Sonuçta hem evde yaşayanlar hem de misafirler tarafından sıklıkla kullanılan bu mekanın sizi yansıtmasını istersiniz. Modern stildeki bu banyo tasarımı dolapların spor ve dinamik hatlarıyla dikkat çekiyor. Sarı ve grinin mükemmel uyumunda ve lake malzemeden imal edilen dolaplar oval köşeleri ile ayırt edici özelliğe bürünüyor. İhtiyacınız olan kapalı depolama alanlarını belirledikten sonra bu örnekteki gibi farklı stilleri tercih edebilirsiniz. Bakın, sağdaki dolapların aralarında boşluk bırakılarak açık raf sistemi ihtiyacı da karşılanmış.
Banyonuzda kullanacağınız dolapların imal edildiği malzeme ve rengi de tamamen sizin kişisel zevkleriniz çerçevesinde şekillenecektir. Mesela bu örnekteki gibi nostaljik bir havaya sahip dolap tasarımlarına yönelirseniz o zaman masif malzeme tercih etmeniz gerekir. Ahşaplar ağacın cinsine göre nemli ortamlara daha iyi direnç gösterirler ve uzun kullanım süresinden sonra ahşap ürünlere bakım yapmak da daha kolay. Her şeyi bir yana bırakın öncelikle doğal bir malzemedir ahşap bu da yeterli bir sebep. Çeşitli ürünlerle renklendirilebilen ahşap dolaplarda suyu çağrıştıran renkler kullanmanız banyo için daha uygun olacaktır. Buradaki gibi mavi, su yeşili gibi pastel tonlarında soğuk skaladaki renkler banyolar için cazip öneriler.
Dolapların en büyük işlevi de banyoyu derli toplu göstermesi. Boer As. firmasını tasarladığı bu banyoda dolaplar iki duvar arasını tamamen kaplayıp ve aynanın iki tarafında simetrik açık raf sistemleri kullanılması banyonun düzenli görünmesini sağlıyor. Lavabonun alt kısmındaki dolaplarda taşıyıcı ayaklar görünmüyor. Aynı şekilde duvara monte klozet ile de uyumlu olan bu yaklaşım zemini daha görünür kılarak mekanın daha ferah hissedilmesini getiriyor.
Banyoda kullanacağınız dolapların stili de kapak tasarımını belirleyecektir. Malzeme olarak masif tercih ettiyseniz işinin ehli bir tasarımcı ve marangoz işbirliğiyle bu örnekteki gibi çizgilere sahip kapaklara sahip olmanız çok kolay.
Dolaplar banyo dekorasyonunda önemli elemanlardır. Banyo dekorasyonuyla ilgili Banyo dekorasyonları için ilham verici fikirler yazımız da yeni fikirler konusunda size yardımcı olacaktır.