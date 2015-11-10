Holistik bahçe nedir? Bahçemi nasıl holistik bahçeye çevirebilirim?

Holistik bahçe anlayışının temelleri, organik tarımın en eski yaklaşımlarından biri olan biyodinamik tarıma dayanır. Biyodinamik tarım, doğa ve insanın ancak bilim ve ruhsal huzur bütünlüğü içerisinde en iyi ve doğruya ulaşabileceğini anlatan bir tarım öğretisidir. 20. yüzyıl batı felsefesinin önemli isimlerinden, Avustralya'lı filozof ve bilim insanı Rudolf Steiner'ın doğa ve insana dair holistik (bütünsel) ve spiritüel (tinsel, ruha dayalı) yaklaşımını esas alan biyodinamik tarım, ekolojik çeşitlilik ve doğanın mükemmel dengesini koruyabilmenin tek yolunun, insanın doğayla ruhsal bir bağ kurması olduğunu savunur. Steiner'ın 1924 yılında çeşitli tarım kurslarında verdiği talimatlara göre yaygınlaşan biyodinamik tarım, zamanla çeşitli kollara ayrılmış ve bugün hala tarımda sözü geçen birçok sistemin temellerini oluşturmuştur. Sadece ülke tarımlarında değil bireysel bahçe tarımında da etkisini gösteren bu bütünsel yaklaşım, son yıllarda birçok ülkede popüler olan holistik bahçeciliğin ana fikridir.

Holistik bahçecilik; doğayı tanıma ve anlama, doğal tarım, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlama, çeşitliliği koruma gibi hedefler barındırır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bahçe düzenlemesi ve bitki yetiştirilmesi gibi konularda talimatlar verir. Holistik bahçe anlayışının bahçe düzenlemesi ve bitki yetiştirilmesi hususunda verdiği bütün talimat ve ipuçlarını detaylı anlatımlarla sunan birçok kitap yayınlanmıştır. Homify profesyoneller ekibi olarak, son zamanlarda adından sıkça söz edilen holistik bahçeciliğin talimat ve öğretilerinden kısaca bahsedeceğiz. Hakkında onlarca kitap yazılan bir öğretiyi tek sayfada tüm yönleriyle anlatmak elbette mümkün değil ancak genel işleyiş hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacağına inanıyoruz. Mimar ve tasarımcıların ellerinden muhteşem bahçe örnekleri ile bahçenizi nasıl holistik bahçe haline getirebileceğinizi anlatacağız.

Holistik bahçecilik insanın bahçesiyle ruhsal bir bağ kurabilmesinin ancak bahçenin, insanın bütün duyularına hitap etmesi ile mümkün olabileceğini söyler. Bu nedenle bahçe düzenlemesinde ana kriter, beş duyuya hitap edecek unsurları sağlamaktır. Görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma duyularımıza hitap edecek ögelerin hepsini aynı bahçede toplayabilmek en önemli kuraldır. Altıncı kural olarak ise “vahşi yaşam” seçilmiştir çünkü ekosistemin bütün özelliklerinden bir parçayı bahçede bulundurmak yani bahçenizde minyatür bir ekosistem kurmak kusursuz doğallığın anahtarıdır. Vahşi yaşam kuralı, bahçenizde vahşi yaşam döngüsünü sağlayacak bir unsur barındırmaktır. Avlanacak bir kedi veya bir kuş yuvası ya da bir arı kovanı bahçenizi altıncı kurala uygun hale getirebilir.