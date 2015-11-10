Basık tavanlı bir evi nasıl döşemek gerekir?

Herkes yüksek tavanlı bir evde oturmak ister ama pek azımız bu şansa sahibizdir. Yüksek tavanlı evlerin çoğu tarihi apartmanlarda bulunuyor ve tarihi bir yapıda oturmanın bedelleri var. Bakımsız sayılabilecek bir evde oturabilirsiniz, ısıtma sorunu gibi sorunlar vardır ama kirası uygundur; bakımlıysa ona göre kirası fazladır. Elbette en ideali, pek çok kişinin hayalini süsleyen şey böyle bir evi almak, gerekirse yenilemek. Ancak artık bunun için oldukça yüksek bir bütçe ayırmak gerek çünkü bu evler artık artan taleple ateş pahası, tadilatı da herhangi bir ev tadilatından çok daha fazlaya mal olabiliyor. Bu yüzden şansınız yaver gitmediyse ya da cebinizde bol para yoksa yüksek tavanlı bir evde oturma ihtimaliniz düşük. Hatta bazen, özellikle bahçe katları veya çatı katlarında diğer dairelerdekinden biraz daha basık bir tavanla da karşılaşabiliyoruz.
İster standart apartman dairesi olsun ister daha da alçak tavanlı bahçe veya teras katı bir daire, evinizin tavanını daha yüksek, mekanı daha ferah göstermek istemeniz çok olası. Bunu da evinizi dekore ederken bir takım püf noktalarına dikkat ederken bile yapabilirsiniz.
Alçak, basık tavanlı evler apartmanlar dışında çok bulunabilecekler evler de değil, örneğin müstakil bir ev ya da villada çok yüksek olmasa bile en azından standart ya da ortalamanın epey üstünde tavan yükseklikleriyle karşılaşmanız olası. Ancak burada vereceğimiz ipuçlarını standart tavan yükseklikleri için de uygulamamanız için hiçbir neden yok. Bu evinizi daha ferah göstermenin yollarından biri olacaktır.
Kullandığınız renkler, ışık, mimari ve dekoratif elemanlar, aksesuarlar ve dokuları bu yükseklik algısıyla oynayabilmenizi sağlayacak araçlar. Bu yüzden böyle bir eviniz olması durumunda seçim yaparken her mobilyaya ve aksesuara özen gösterirseniz sonuçtan memnun kalabilirsiniz. Şimdi gelelim nelere dikkat etmeniz gerektiğine. Basık tavanları daha yüksek göstermek için vereceğimiz bu 6 ipucunun size çok faydası olabilir:
Evinize şöyle bir bakın. Önce ince uzun, düşey herhangi bir mimari eleman var mı diye gözden geçirin. Eğer, çok kalın olmayan kolonlar varsa yani bunlar ince sütunlar gibiyse onları vurgulamakla ilgilenebilirsiniz. Sütunları yukarı doğru yalayan aydınlatma elemanları ya da farklı bir ton renk vurgulayacaktır. Düşey elemanlar aynı zamanda kapı pervazları, ince uzun pencereler ve perdeler olabilir. Pervazları biraz kalın yaparsanız düşey vurguyu belirginleştirebilirsiniz. Öte yandan kitaplıkların düşey elemanları da vurgulanabilir. Örneğin beyaz ince rafların arasında daha kalın sütun gibi tavana kadar yükselen ahşap dikmeler, bahsettiğimiz düşey vurgunun anahtarı olabilir.
Bu örnekte hali hazırda evde var olan değil yeni tasarlanan unsurlar kullanılmış. Alçak tavanlı bu salonda düşey ahşap latalar aralarına ayna yerleştirilerek duvarda dekoratif bir etki yaratırken aynı zamanda düşey bir vurgu oluşturuyor. Bu da yatay ve basık etkiyi azaltır nitelikte. Aynayla bu etkinin artırılması özellikle iyi bir uygulama olmuş. Bu arada duvar ve tavan rengine göre zeminde görece koyu renk bir ahşap kullanılması da tavanı biraz daha yüksek gösterebilecek bir seçim.
Basık tavanlı evlerde ya da tavanı daha da yüksek hissettirmek istediğiniz mekanlarda ışıklandırma yönteminin yardımıyla da bu arzunuzu gerçekleştirmek mümkün. Pek çok öğe gibi avize, lambader, aplik gibi aydınlatma elemanlarında da yassı, yayvan ve basıklık etkisini arttıran formlardan kaçının. İnce uzun formlar, evinizin içinde hem ferah duracak hem yükseklik hissi yaratacaktır.
Işığın yerden yukarı doğru süzme halinde gitmesi en ideal çözüm olabilir. Bu örnekteki lambaderler, tavana kadar bir aydınlatma sağlamıyor, dolayısıyla yüksekliği görsel olarak kamufle ediyor diyebiliriz. Ancak tavana doğru ışık veren türde lambader, avize ve aplikler de uygun aydınlatma biçimleri. Onlar da yer ve tavan arasındaki mesafeyi apaçık bir şekilde ortaya koymuyor. Genel ve homojen aydınlatmada bunu algılayabilir ve tavanın basıklığını daha çok hissedebilirsiniz. Bu yüzden lokal aydınlatma yöntemlerini tercih etmekte fayda var. Gerekmedikçe içerisi ışıl ışıl olmayversin.
Perdeler basık tavanların etkisini azaltabilecek en önemli öğelerden. Pencerelerin altında biten, yani duvar yüksekliğini ikiye bölen perdeler kullanırsanız basıklığın etkisini arttıracağınızdan emin olabilirsiniz. Yüksekliğin daha fazlaymış gibi durmasını istediğiniz her mekanda her şeyde düşey his arayın. Düşey jaluziler aynı zamanda çizgisel etkileri sebebiyle alçak tavanlarda çok etkileyici sonuçlar verebilir. Tavandan yere kadar inen jaluziler basıklık hissini kesin olarak azaltacaktır. Kaba çizgilere sahip olmayan ama doluluk ve boşluğuyla lineer bir etki yaratan jaluziler bu konuda doğru tercih olur. Ancak kumaş ve tül perde kullanmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Bu örnekteki gibi yere kadar tül ve kumaş perdelerle de aradığınız sonucu almanız mümkün. Yalnız desenli perdelerden kaçınmanız gerekir. Düşey etkiyi hissettirmek için düz renkler ve dökümlü kumaşlar kullanılmalıdır. Biraz geniş tutulacak perde ve tüller pencere önünde yere kadar uzanan pliler yaratırsa jaluziye benzer bir lineer etki yaratılabilir. Hiç kıvrımı olmayan, pencerenin önün tam olarak ölçülmüş perdeler ve tüller uzun da olsalar aynı derecede düşey etki yaratmaz.
Yatay çizgilerden ne kadar kaçarsanız o kadar iyi. Bu minik, basık ve eğimli tavana sahip yatak odası düşey çizgilere sahip yatak başı ve kitap rafları sayesinde çok çarpıcı bir görünüme sahip olmuş durumda.
Ahşap latalardan yapılma yatak başında bu latalar şaşırtılarak yerleştirilince düşeyde bir dinamizm ortaya çıkmış. Yatak başının üstündeki raflar da bu anlayışın devamı bir tasarımla biçimlendirilmiş. Aynı odada düşey çıkıntıları olmayan hatta yatay çizgilere sahip bir karyola ile duvarı soldan sağa kaplayan iki yatay raf hayal edin. Ortaya çıkan görünüm bambaşka olacak, tavan yüksekliği negatif olarak etkilenecektir. bU açıdan bu örneği tüm mobilyalarınızı seçerken akılda tutmakta fayda var.
Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir? başlıklı yazımızdan duvarlara resimleri nasıl asacağınız hakkında fikirler edinebilirsiniz. Ancak gelin bu başlıkta da basık tavanlı evlerde ne yapmak gerektiğini düşünelim.
Birincisi çok büyük çerçeve ve tablolara biraz mesafeli yaklaşmanızı öneririz. Ancak bomboş duvarlarda belki özellikle kullanmak istediğiniz bir eser filan varsa asacaksınız elbette ama tavanın yüksek hissedilmesini istiyorsanız özellikle büyük ve yatayda daha uzun tablolardan kaçınmak gerekir. Bu yüzden bu örnekteki gibi görece küçük ama irili ufaklı çerçevelerin bir arada kullanımını öneriyoruz. Küçük çerçeveler sayıca fazla olduğu için duvar yüzeyinin de daha fazla olduğu hissini doğuracaktır. Elbette araya özellikle fazlaca yerleştirilen ince uzun çerçevelerin de önemli bir etkisi olur.
Bunun dışında daha uzun ama dar çerçevelerden kompozisyonlar da yapmak mümkün, birden fazla aynı ölçüde, ince uzun çerçeve bir duvarda iyi durabilir.
Duvar ve tavanlar basık tavanlı mekanlarda beyaz ya da açık renkte olmalı. Bu açık renkleri koyu renk bir zeminle tamamlıyorsanız amacınız için daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. İki renkli duvarlar kullnamak da hoş bir çözüm olabilir ancak bu örnektekini biraz daha geliştirmek mümkün. Ristrutturami tasarımı bu evde duvarların yapısı ve niş gereği yeşil renk duvarın ortasında kalmış. Ancak daha pastel ve açık bir ton tavandan 50 cm aşağısına kadar boyansaydı da epey başarılı bir etki elde etmek mümkün olurdu. Duvar renklerini bu şekilde kullanmanızın basık tavanlar için işe yarara olacağını söyleyebiliriz.