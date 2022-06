Basık tavanlı bir evi nasıl döşemek gerekir?

Perdeler basık tavanların etkisini azaltabilecek en önemli öğelerden. Pencerelerin altında biten, yani duvar yüksekliğini ikiye bölen perdeler kullanırsanız basıklığın etkisini arttıracağınızdan emin olabilirsiniz. Yüksekliğin daha fazlaymış gibi durmasını istediğiniz her mekanda her şeyde düşey his arayın. Düşey jaluziler aynı zamanda çizgisel etkileri sebebiyle alçak tavanlarda çok etkileyici sonuçlar verebilir. Tavandan yere kadar inen jaluziler basıklık hissini kesin olarak azaltacaktır. Kaba çizgilere sahip olmayan ama doluluk ve boşluğuyla lineer bir etki yaratan jaluziler bu konuda doğru tercih olur. Ancak kumaş ve tül perde kullanmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Bu örnekteki gibi yere kadar tül ve kumaş perdelerle de aradığınız sonucu almanız mümkün. Yalnız desenli perdelerden kaçınmanız gerekir. Düşey etkiyi hissettirmek için düz renkler ve dökümlü kumaşlar kullanılmalıdır. Biraz geniş tutulacak perde ve tüller pencere önünde yere kadar uzanan pliler yaratırsa jaluziye benzer bir lineer etki yaratılabilir. Hiç kıvrımı olmayan, pencerenin önün tam olarak ölçülmüş perdeler ve tüller uzun da olsalar aynı derecede düşey etki yaratmaz.