Basık tavanlı bir evi nasıl döşemek gerekir?

Herkes yüksek tavanlı bir evde oturmak ister ama pek azımız bu şansa sahibizdir. Yüksek tavanlı evlerin çoğu tarihi apartmanlarda bulunuyor ve tarihi bir yapıda oturmanın bedelleri var. Bakımsız sayılabilecek bir evde oturabilirsiniz, ısıtma sorunu gibi sorunlar vardır ama kirası uygundur; bakımlıysa ona göre kirası fazladır. Elbette en ideali, pek çok kişinin hayalini süsleyen şey böyle bir evi almak, gerekirse yenilemek. Ancak artık bunun için oldukça yüksek bir bütçe ayırmak gerek çünkü bu evler artık artan taleple ateş pahası, tadilatı da herhangi bir ev tadilatından çok daha fazlaya mal olabiliyor. Bu yüzden şansınız yaver gitmediyse ya da cebinizde bol para yoksa yüksek tavanlı bir evde oturma ihtimaliniz düşük. Hatta bazen, özellikle bahçe katları veya çatı katlarında diğer dairelerdekinden biraz daha basık bir tavanla da karşılaşabiliyoruz.

İster standart apartman dairesi olsun ister daha da alçak tavanlı bahçe veya teras katı bir daire, evinizin tavanını daha yüksek, mekanı daha ferah göstermek istemeniz çok olası. Bunu da evinizi dekore ederken bir takım püf noktalarına dikkat ederken bile yapabilirsiniz.

Alçak, basık tavanlı evler apartmanlar dışında çok bulunabilecekler evler de değil, örneğin müstakil bir ev ya da villada çok yüksek olmasa bile en azından standart ya da ortalamanın epey üstünde tavan yükseklikleriyle karşılaşmanız olası. Ancak burada vereceğimiz ipuçlarını standart tavan yükseklikleri için de uygulamamanız için hiçbir neden yok. Bu evinizi daha ferah göstermenin yollarından biri olacaktır.

Kullandığınız renkler, ışık, mimari ve dekoratif elemanlar, aksesuarlar ve dokuları bu yükseklik algısıyla oynayabilmenizi sağlayacak araçlar. Bu yüzden böyle bir eviniz olması durumunda seçim yaparken her mobilyaya ve aksesuara özen gösterirseniz sonuçtan memnun kalabilirsiniz. Şimdi gelelim nelere dikkat etmeniz gerektiğine. Basık tavanları daha yüksek göstermek için vereceğimiz bu 6 ipucunun size çok faydası olabilir: