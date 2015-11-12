Salonumu nasıl daha sıcak ve davetkar bir hale getirebilirim?

Gün ışığını bol alan mekanlar insanlarda pozitif duygular uyandırır. Uzun kışlara ve gecelere sahip olan coğrafyalarda intihar oranlarının fazla olması bir rastlantı değil. Güneş ışığı ve aydınlık insanlara mutluluk vermek için yeterli olabiliyor bazen. Bu yüzden gündüzleri iyi ışık alan bir salona sahip olmak hem evin sakinleri hem de konuklar için oldukça olumlu bir özellik. Bu yüzden var olan gün ışığını da kesmeyecek bir dekorasyona yönelmekte fayda var. Geniş pencereler burada ilk üzerinde duracağımız mimari elemanlar. Eğer evinizin geniş pencereleri yoksa, pencereleri büyütmenin ya da mümkünse ek pencere yaptırmanın yöntemlerini araştırmakla işe başlayabilirsiniz. Bunun için müstakil evlerde görece daha esnek olunabiliyor ama apartmanlarda hem diğer sakinlerin hem de belediyenin iznini almak, bu işi kurallara uygun yapmak gerekli.

Bu salonda aslında bahçeye açılan geniş doğramalara ek olarak sadece tavan penceresi mevcut. Bu da aslında daha çok ışığın içeri girmesi demek. Böyle bir pencere evde yoksa ancak belirli durumlarda açılabilir. Salon çatı katındaysa çatı penceresi ya da pencereleri yaptırılabilir ya da ek bir kısmı olan bahçe katının ek kısmının üstü bu şekilde açık bırakılabilir. Bazı durumlarda da kış bahçesi eklentileri, aradaki duvar tamamen iptal edilerek salona dahil edilebilir. O durumda da doğal olarak içeri daha fazla gün ışığı girmesi sağlanabilecektir.

Koyu renk, ışık geçirmeyen perdelere de salonunuzda yer vermeyin. Salonda uyumayacağınız için tamamen karanlığa ihtiyacınız olmayacak, bu yüzden ışığı kesen ne varsa salonunuzdan çıkarmakta fayda var.