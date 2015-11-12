Salonumu nasıl daha sıcak ve davetkar bir hale getirebilirim?

Ev dekorasyonunda farklı yönelimler mevcuttur. Bazıları öyle bir dekorasyon ister ki adeta dekorasyon yapıldığı anlaşılmasın, samimi ve sıcak bir atmosfer olsun. İnsanların rahatlığı, salonun davetkar olup misafirleri kucaklaması bu tercihi yapanlar için önemlidir. Siz de böyle bir arzu içinde, yeni döşeyeceğiniz salon için ipuçları arıyor olabilir ya da salonunuza bir takım dokunuşlarla böyle bir sıcaklık vermek istiyor olabilirsiniz. Her durumda bu yazımıza göz atmanızda fayda var.
Renkler ve dokular ve bunların kullanım biçimleri insanlar üzerinde farklı etkilere sahiptir. Doğal renkler adı üstünde doğayı ve huzuru çağrıştırırken beyaz temizliği, koyu renkler ciddiyeti ve seçkinliği temsil edebilir. Elbette bunlar sadece beynimizin biyolojiye dayalı algılar değil aynı zamanda bir takım sosyal verilerin bizim üzerimizde biçimlendirdiği algılar sayesinde hissettiğimiz duygular. Eğer insanların algıları üzerinde biraz çalışırsak davetkar bir salonun neler gerektirdiği hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. Doğal malzemeler, renkli örtü ve döşemeler insanlara daha samimi bir ortam sunarak davetkar bir nitelik taşır. Bakalım bunları nasıl kullanabiliriz?
Gün ışığını bol alan mekanlar insanlarda pozitif duygular uyandırır. Uzun kışlara ve gecelere sahip olan coğrafyalarda intihar oranlarının fazla olması bir rastlantı değil. Güneş ışığı ve aydınlık insanlara mutluluk vermek için yeterli olabiliyor bazen. Bu yüzden gündüzleri iyi ışık alan bir salona sahip olmak hem evin sakinleri hem de konuklar için oldukça olumlu bir özellik. Bu yüzden var olan gün ışığını da kesmeyecek bir dekorasyona yönelmekte fayda var. Geniş pencereler burada ilk üzerinde duracağımız mimari elemanlar. Eğer evinizin geniş pencereleri yoksa, pencereleri büyütmenin ya da mümkünse ek pencere yaptırmanın yöntemlerini araştırmakla işe başlayabilirsiniz. Bunun için müstakil evlerde görece daha esnek olunabiliyor ama apartmanlarda hem diğer sakinlerin hem de belediyenin iznini almak, bu işi kurallara uygun yapmak gerekli.
Bu salonda aslında bahçeye açılan geniş doğramalara ek olarak sadece tavan penceresi mevcut. Bu da aslında daha çok ışığın içeri girmesi demek. Böyle bir pencere evde yoksa ancak belirli durumlarda açılabilir. Salon çatı katındaysa çatı penceresi ya da pencereleri yaptırılabilir ya da ek bir kısmı olan bahçe katının ek kısmının üstü bu şekilde açık bırakılabilir. Bazı durumlarda da kış bahçesi eklentileri, aradaki duvar tamamen iptal edilerek salona dahil edilebilir. O durumda da doğal olarak içeri daha fazla gün ışığı girmesi sağlanabilecektir.
Koyu renk, ışık geçirmeyen perdelere de salonunuzda yer vermeyin. Salonda uyumayacağınız için tamamen karanlığa ihtiyacınız olmayacak, bu yüzden ışığı kesen ne varsa salonunuzdan çıkarmakta fayda var.
Renk kullanımı riskli iştir bu yüzden huzurlu ve davetkar bir salon döşemek için en garantili yol çok sıradışı renk tonlarına bulaşmadan doğal malzemelerle nötr renkleri kullanmaktır. Burada görüldüğü üzere, ahşap ve gri tonları uyumlu bir birliktelik oluşturuyor. Rahatsız edici, aşırı iddialı hiçbir obje göremiyorsunuz. Ufak objelerle ortama renk katmak da olası. Toprak rengi küçük vazolar, cam vazoda çiçekler ve mavi renk işlemeli kırlent bu nötr renk yelpazesinde yeterli vurguları yapıyorlar. Elbette çok daha iddialı renk ve desenlerle bu salona cazibe katmak mümkün ancak önce ahşabın sıcaklığıyla yetinip böyle bir tual yaratmak, gerekirse daha sonra uygun olacak enteresan objeleri eklemek başta da söylediğimiz gibi daha garantili bir yöntem. Çünkü aksi takdirde, örneğin mor ağırlıklı bir renkteki halıyı serip mekanda ne kadar çiğ durduğunu fark edebilirsiniz. Değiştirmek için de çok geç olacak, boşuna masraf yapmış halde onu kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden kolay ve garantili yoldan başlayıp, renklerle yaratıcılığı yavaş yavaş ve minik dokunuşlarla yapmaya bakın.
Salonunuzda cezbedici bir şey olmadığını, davetkar olmayan sıkıcı bir salonunuz olduğunu mu düşünüyorsunuz. Buna hemen yeni perdelerle müdahale edebilirsiniz. Açık rengin hakim olduğu bir salonda nar kırmızısı bu perde inanılmaz etkileyici ve sıcacık bir vurgu oluşturuyor. Elbette renk kararını zevkinize göre verebilirsiniz ama sıcak renklerden çok uzaklaşmamanızı tavsiye ederiz. Böylece daha davetkar bir ortam oluşturabilirsiniz. Elbette desenli perdeler de kullanılabilir ama desenler de risklidir, çok ince eleyip sık dokumanızda ve seçim yapmadan önce pek çok kişinin fikrini almakta fayda var. Bu yazıda ancak çok iri desenlere yönelmemenizi öneririz. Oldukça göz yorucu olabilien iri desenler yerine çıtı pıtı, minik desenli perdeler daha iyi duracaktır. Bir seçenek de tamamen desenli perdeler yerine bölgesel olarak ahşap ya da taş baskı yapılmış perdeler olabilir. Otantik ve sıcak görünümleriyle arzu ettiğiniz atmosferi yakalamanızı sağlayabilirler.
Salonunuzun avizesi onun davetkarlığını direkt etkileyebilecek bir obje. Bu yüzden ister avize olsun ister köşede duracak lambader, sıradan bir lamba kullanmaktan kaçının. Tasarım objesi gibi ya da heykelsi formda olan aydınlatma elemanları salonunuza apayrı bir hava katar. Kaliteli bir ürünün nasıl ışık vereceğinin de tasarlandığını göz önünde bulundurursanız bu aydınlatma elemanlarının açıkken de kapalıyken de mekana çok şey katacaklarını siz de akıl edebilirsiniz. Herstal A/S imzası taşıyan bu avize de buna iyi bir örnek oluşturuyor.
Hem rahat görünen hem de gerçekten rahat olan bir kanepe bir salonun konforunu ikiye katlayabilir. Gerek siz evde yalnız vakit geçirdiğinizde gerek konuklarınız geldiğinde bu kanepede oturmak, film izlemek, karşılıklı kanepeye yumulup muhabbet etmek birer zevk haline gelecek, salonunuzdaki yaşam kalitesini arttıracaktır.
Kanepenin rahat olması için belli kriterler var elbet. Öncelikle ekonomik yelpazenin neresinde olursa olsun kanepenizi köklü geçmişi olan bir firmadan almaya dikkat edin. Uzun süredir kanepe ve koltuk üreten bir firmaya 4-5 senedir bu işi yapan ama daha fiyakalı görünen bir diğerine göre daha çok güvenebilirsiniz. Ergonomi önemli bir mesele, kanepenin yüksekliği, sırt dayama kısmının rahatlığı, süngerler, yaylar ve bunların işçiliği oldukça ustalık isteyen detaylar. Senelerce mobilya üretmiş ve hataları deneyimlemiş bir firmanın ürünlerini ergonomik bulmanız daha olası.
Kanepenize koyacağınız kırlentler de sadece süs değil belinizin altına yerleştirebileceğiniz, konfor sağayan yastıklardır. Onlara da gereksiz demeyin, hem estetik etkileri hem rahatlıkları sayesinde kanepeye gömülmenizi sağlayabilirler.
Özel anlamı olan, özellikle sizin, ailenizin, sevdiklerinizin anılarını taşıyan objeleri salonunuzda bulundurmak hem onlarla birlikte yaşamanızı sağlayacak hem de pek çok objeyi tozlu sandıklardan kurtaracak. Bir eve anılardan daha fazla sıcaklık katabilecek bir şey olmasa gerek. Böyle sıcacık evlerin davetkarlığı da bambaşka oluyor zaten.
Anneannenizin ördüğü battaniyeyi kanepeye serebilir, çocukluğunuzdan tanıdığınız, ailenizin evindeki bibloları kendi evinize yerleştirebilir, eski fotoğrafları, çizimleri,kartpostalları hatta mektupları, ufak örtüleri çerçevelettirip duvarınıza asabilirsiniz. İnanın pişman olmayacaksınız.
Duvar kağıtları samimi ve etkileyici bir mekan yaratmakta boyadan daha başarılıdır. En azından doğru mekana doğru kağıdı kullandığınızda bu durum söz konusudur. Duvar kağıtlarını bütün duvarlarda da kullanmak zorunda değilsiniz. Bazen sadece salonun bir duvarına kaplanan duvar kağıdı bütün havayı değiştirebilir. Bu örnekte de ilginç desenli bir duvar kağıdı mobilyalarla uyum içinde enfes bir köşe oluşturuyor. Artık uvar kağıtlarında istemediğiniz kadar çeşit de mevcut, biraz incelemekte fayda var derseniz En güzel ithal duvar kağıtları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.