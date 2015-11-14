Evinizi Akdeniz stilinde döşemek için neler yapabilirsiniz?

Akdeniz stili pek çok kişinin hoşlandığı bir dekorasyon biçimi. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerindeki yazlıklarda gördüğümüz, alışık olduğumuz bu stil sadece Türkiye'ye has değil elbette. Bütün Akdeniz kıyılarında yerel farklılıklarla beraber benzer bir tarz hakim. Denizin ve gökyüzünün mavisi, taşlar ve ahşap bu dekorasyon tarzına ilham veren doğal kaynaklar. Haliyle coğrafya ne kadar geniş olursa olsun niteliği ve renkleri benzer olunca ortak bir stil de ortaya çıkıyor.
Türkiye'de Kuzey Ege sahillerinde sıkça gördüğümüz taş evlerle Bodrum'daki beyaza boyalı teras evler bir nebze farklı görünse de hepsi Akdeniz'in insanlığa hediyesi. Bazen cephe dokusu ve rengi değişiyor, bazen çatı; bazen dokumalarda renk ve desen farkı oluyor, bazen yer döşemeleri renkliden travertene geçiş yapıyor. Genel olarak Akdeniz içinde de Kuzey Afrika kıyılarındaki desen ve renklerle örneğin İtalya kıyılarındaki aynı değil. Akdeniz'deki tüm sahiller aynı zamandan denizden aldığı kadar kendi anakarasından da izler taşıyarak birleşiyor.
Beyazı, mavinin ve yeşilin tonlarını hatta bunların birleşimi olan turkuazı; aynı zamanda doğal taşların rengi olan toprak rengini Akdeniz'de sık bulursunuz. Akdeniz stili dekorasyonda da haliyle gelenekten gelen bu renkler ve tonlar ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ancak söylediğimiz gibi elbette yöresel farklılıklar var. Daha çeşitli renklerin bulunduğu Kuzey Afrika kıyıları ya da İspanya gibi. Öte yandan kırmızı İtalya'da daha çok kullanılır. Domatesin İtalyan mutfağındaki rengi bile bunda etkili olabilir.
Duvarlar eğer sıvalıysa beyaz, krem gibi açık renkler Akdeniz havasını evinize getirecektir. Bununlar beraber boyayı püskürtme gibi dokulu yaptırmak bu etkiyi arttırabilir. Yani her zaman daha iyi olduğu düşünülen saten alçı uygulamaları Akdeniz stili için tercih sebebi değil. Kireçle boyanmış eski Akdeniz evlerini hatırlatacak dokulu yüzeyler bu açıdan daha etkili olacaktır.
Öte yandan taş duvarları ya da kaplamaları tercih edebilirsiniz. Akdeniz'in pek çok kıyısında, bölgede taş çıkıyorsa taş binalar yapılmıştır. Tamamen yerel kaynakların değerlendirildiği geleneksel mimariyi günümüzde bir şekilde yaşatmak istiyorsanız buna benzer uygulamalara girebilirsiniz.
Gördüğünüz örnekte tavanda ahşap latalar kullanılmış. Akdeniz stili için bu tercih oldukça uygun, ahşap doğramalarla da bir bütünlük içinde.
Ahşap doğramalar, tavan kaplamaları ve mobilyaların yanı sıra ferforje yani demir mobilyalar da Akdeniz'de sık görülen objeler. Boyanarak kullanılan ferforje mobilyalarda da beyaza sık rastlanmaktadır. Yatak odanıza beyaz, ferforje bir karyolayla Akdeniz esintisi katabilirsiniz.
Elbette bu odadaki gibi ahşap ve doğal taş dokularla beraber Akdeniz daha yakın ama sadece karyola bile bir fark yaratabilir. Bu örneğe baktığımızda duvarların pütürlü sıvasını da görüyoruz, bir önceki örnekte bahsettiğimiz anlayışla burada da karşılaştığımızı ekleyelim.
Akdeniz stili denizle iç içe olan bir kültürün ürünü. Dolayısıyla denize ait ne koyarsanız koyun bu stil içinde uyumlu olacaktır. Buna denizi konu eden tablolar ve fotoğraflar da dahil. Eğer fotoğrafa meraklıysanız pekala kendi deniz fotoğraflarınızı çerçeveleyip evinizin çeşitli yerlerine asabilirsiniz. Ancak satın aldığınız deniz temalı herhangi bir çerçeve de uygun olacaktır. Yeter ki sizin beğeninize uygun olsun.
Burada gördüğünüz Ahmed Nejad Birdevrim eseri seramikten yapılmış, duvara asılabilecek formda bir eser. Seramik pano olarak tanımlanabilir. Birdevrim'in dalış yaptığı zamanlardan aldığı ilhamla yaptığı bu pano, bir evin Akdeniz stilinde döşenmesinde pekala önemli bir öğe olabilir.
Başta da söylediğimiz gibi Akdeniz stili ilhamını doğadan alır. Dolayısıyla dekoratif objelerde de doğal malzemeleri seçmek bu stille uyum içinde bir dekorasyon yaratacaktır. Akdeniz evlerinin bahçelerinde sıkça gördüğümüz pişmiş toprak saksıların modern yorumları da Akdeniz stiliyle bir evi döşemek için doğru bir yaklaşım. Bitkilerle birlikte bu dekoratif ve doğal saksılar muhteşem bir etki yaratacaktır. Yanlarına elbette başka renkte seramik saksılar veya objeler eklemenizde de hiçbir sakınca yok.
Akdeniz'den uzakta bir coğrafyada bile tek bir malzemeyle Akdeniz'in sıcaklığını evinize taşımak mümkün. O da karo çiniler. Bu gördüğünüz modern daire için uygun görülen karo çini modeli hem mavi üzerine beyaz deseniyle, hem döşenme biçimiyle Akdeniz'i hatırlatan bir öğe. Evi özellikle Akdeniz stili döşemek istemiyor ama böyle bir havayı soluyacağınız bir detay istiyorsanız bu çözüm sizin için çok uygun.
Karo çinilerin Akdeniz esintisi için çok ideal malzemeler olduğunu söyledik. Balkonunuzu bu karo çinilerle ister kapalı olsun ister açık, bir Akdeniz verandasını hatırlatacak şekilde döşeyebilirsiniz. Karo çini kaplanmış balkona atılmış eski bir kanepe ve saksılarca çiçek bu işi kolayca yapmanızı sağlayabilir. Duvara asacağınız saksılar hatta sarmaşıklar da muhteşem bir bahçe yaratmanızı sağlayabilir.
Malzemeleri ve dokuları karman çorman kullanmaktan kaçınmayın. Unutmayın ki Akdeniz stili aslında bir kır stilidir ve kırda yaşayan insanların ellerine geçen, kolay elde edebildikleri ve kullanabildikleri malzemelerin bir araya gelmesinden oluşur bir bakıma.
Doğal taş duvarlar ve bacanın yanında beyaz seramikle kaplanan bir kısım mutfak duvarı, yerde karo çiniler, ahşap ve maviye boyanmış doğrama ve mutfak dolapları, demir ocak kapakları ve ferforje işlemeli pencere demirleri, çiçek desenli perdeler, baca içinde ufak koyu yeşil seramik karolar… Bu kompozisyona eklenebilecek daha pek çok şey olabilir. En basitinden yere bir kilim serilebilir, bakır ve emaye kaplar etrafa serpiştirilmiş olabilir. Akdeniz stili peşindeyseniz bu kalabalıktan korkmayın, su akıp yolunu bulacaktır.
Seramik, cam ya da taşlardan rengarenk birçok objeyi evinizde süs için kullanarak Akdeniz stili dekorasyona katkıda bulunabilirsiniz. Nazar bonucuğu gibi bir göz figürü ile birlikte bir kasede taşları görüyorsunuz. Çakıl taşları ya da doğada bulduğunuz taş parçaları, hatta ağaç dalları da dekorasyon için kullanılabilecek objeler olabilir. Boncuklardan yapılma tespihler ya da süsler, çanlar da aynı şekilde işinize yarayacaktır. Ancak elbette el yapımı objeler çok daha özeller. Bu göz figürü gibi seramik pek çok figür farklı renkleriyle Akdeniz stilindeki evinizi süsleyebilir.
Bazen bir şeyi yerde ararken gökte de bulabilirsiniz. Sizlere duvarınıza deniz resimleri asın diyorduk, karşınıza bu kayık figürüne sahip seramikler çıkarsa banyo duvarlarınıza layık göreceksinizdir herhalde. Akdeniz stili modernize bir şekilde banyonuza gelebilir bu şekilde.
Paralelkenar formundaki bu seramikler mavi ve beyaz olmak üzere iki renk, deniz görünümü yakalamak için banyo duvarının alt kısımları mavi kullanılarak kaplanmış, üst taraflarda ise beyaz üzerine mavi yelkenli kayık figürü işlenmiş. Banyonun diğer öğeleri ve kullanılan malzemeler de Akdeniz stiliyle uyum içinde. Dolayısıyla banyonuz için bu örnek oldukça ilham verici olabilir.
Akdeniz stiline sahip başka örnekler görmek istiyorsanız Akdeniz esintileri taşıyan salon dekorasyon önerileri yazımıza göz gezdirebilirsiniz.