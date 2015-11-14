Evinizi Akdeniz stilinde döşemek için neler yapabilirsiniz?

Akdeniz stili pek çok kişinin hoşlandığı bir dekorasyon biçimi. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerindeki yazlıklarda gördüğümüz, alışık olduğumuz bu stil sadece Türkiye'ye has değil elbette. Bütün Akdeniz kıyılarında yerel farklılıklarla beraber benzer bir tarz hakim. Denizin ve gökyüzünün mavisi, taşlar ve ahşap bu dekorasyon tarzına ilham veren doğal kaynaklar. Haliyle coğrafya ne kadar geniş olursa olsun niteliği ve renkleri benzer olunca ortak bir stil de ortaya çıkıyor.

Türkiye'de Kuzey Ege sahillerinde sıkça gördüğümüz taş evlerle Bodrum'daki beyaza boyalı teras evler bir nebze farklı görünse de hepsi Akdeniz'in insanlığa hediyesi. Bazen cephe dokusu ve rengi değişiyor, bazen çatı; bazen dokumalarda renk ve desen farkı oluyor, bazen yer döşemeleri renkliden travertene geçiş yapıyor. Genel olarak Akdeniz içinde de Kuzey Afrika kıyılarındaki desen ve renklerle örneğin İtalya kıyılarındaki aynı değil. Akdeniz'deki tüm sahiller aynı zamandan denizden aldığı kadar kendi anakarasından da izler taşıyarak birleşiyor.

Beyazı, mavinin ve yeşilin tonlarını hatta bunların birleşimi olan turkuazı; aynı zamanda doğal taşların rengi olan toprak rengini Akdeniz'de sık bulursunuz. Akdeniz stili dekorasyonda da haliyle gelenekten gelen bu renkler ve tonlar ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ancak söylediğimiz gibi elbette yöresel farklılıklar var. Daha çeşitli renklerin bulunduğu Kuzey Afrika kıyıları ya da İspanya gibi. Öte yandan kırmızı İtalya'da daha çok kullanılır. Domatesin İtalyan mutfağındaki rengi bile bunda etkili olabilir.