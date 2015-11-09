Evinizde ideal bir çalışma alanını nasıl oluşturabilirsiniz?

Küresel bilgi akışını sağlayan hizmetlerin halen gelişmekte olan seviyelerde olduğu günümüz bilgi çağında artık bir çok meslek ev ortamında sürdürülebiliyor. Finans, grafik, sanat gibi bir çok farklı alanlarda iş üreten, kafa yoran ve fikir geliştiren insanlar iyi donanımlı bilgisayar ve internet sağlayıcıları aracılığıyla işlerini evlerinde kurdukları ofis ortamlarında gerçekleştirebiliyor. Salon ve çalışma odaları için mobilya takımları dekorasyonları başlıklı yazımızın evde sağlayacağınız düzen konusunda size yardımı dokunabilir. Tabi evden çalışmanın avantaj ya da dezavantaj olması kişinin kendini disiplin altına alabilmesinden geçiyor. Sonuçta evde çalışmak işe gitmek gibi olmuyor. Düzenli bir işte çalışıyorsanız sabahları alarm sesini duymama ya da biraz daha uyumak istiyorum deme lüksünüz özellikle içinde bulunduğumuz, iş imkanlarını kaybetmenin anlık olduğu bu çağda pek yok. İşe giderken mecburen bir güne başlama ritüeli ediniyorsunuz ve iş yerinize vardığınızda mesai bitimine kadar işinize konsantre olmanız ve işleri idare etmeniz gerekiyor ve bulunduğunuz ortam da ekstrem bir durum yoksa sizin bu motivasyona girmenizi sağlıyor. Evde çalışırken de bu düzeni sağlayabilmek için ihtiyacınız olan motivasyonu size verecek bir mekan tasarımına ihtiyaç duyarsınız.

Günümüzde farklı sektörlere iş yapan freelance çalışanların yanı sıra grafik tasarım gibi esnek çalışma saatlerine sahip iş kollarında çalışanlar genellikle evlerinde oluşturdukları ofis ortamlarında çalışıyorlar. Tabi evde çalışmanın da zorlukları var. Patronunuz kendiniz olduğu için yataktan çıkma, mutfakta ve banyoda geçireceğiniz zamanlar, yemeklerinizi çok fazla uzatmama kısacası evdeyken fazla gevşemeden işinize odaklanmanızı sağlayacak ortamlar oluşturmak gerek. Aksi takdirde evle ilgili yapılması gerekenlere kulak vermeye başlarsanız zamanın nasıl geçtiğini anlamadan çalışacak enerjiniz kalmayabilir. Home ofis anlayışının oldukça yaygın olması bu sebepler çerçevesinde gelişen bir durum. İster evinizdeki fazladan bir odayı, isterseniz oturma odasını ve hatta yatak odasını bile aynı zamanda çalışabileceğiniz yalıtılmış alanları sağlamak için dönüştürmeniz evde çalışma disiplinini sağlamanın başlangıç noktası diyebiliriz. Çalıştığınız alanı sürekli değiştirmek odaklanmanızı da zorlaştırır ve masa üzerinde ihtiyacınız olan gereçlerin düzeni sürekli değişince çalışma süresince bir alışkanlık sağlamanız mümkün olmaz. Ekseriyetle bir çok insan evden yaptığı işi aynı düzende devam ettirmek ister çünkü bir alışkanlık ve motivasyon geliştirmiştir o mekanla ilgili.

Peki evlerde çalışacağınız ofisleri tasarlamak için nasıl hareket etmeli? Bu yazımızda evlerin farklı bölümlerinde çalışma alanı oluşturmak için fikir verecek ve başlangıç noktasını oluşturacak örnekleri derledik. İş hayatınızı evinize taşırken dekorasyonda nelere dikkat edebiliriz inceleyelim.