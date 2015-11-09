Evinizde ideal bir çalışma alanını nasıl oluşturabilirsiniz?

Küresel bilgi akışını sağlayan hizmetlerin halen gelişmekte olan seviyelerde olduğu günümüz bilgi çağında artık bir çok meslek ev ortamında sürdürülebiliyor. Finans, grafik, sanat gibi bir çok farklı alanlarda iş üreten, kafa yoran ve fikir geliştiren insanlar iyi donanımlı bilgisayar ve internet sağlayıcıları aracılığıyla işlerini evlerinde kurdukları ofis ortamlarında gerçekleştirebiliyor. Salon ve çalışma odaları için mobilya takımları dekorasyonları başlıklı yazımızın evde sağlayacağınız düzen konusunda size yardımı dokunabilir. Tabi evden çalışmanın avantaj ya da dezavantaj olması kişinin kendini disiplin altına alabilmesinden geçiyor. Sonuçta evde çalışmak işe gitmek gibi olmuyor. Düzenli bir işte çalışıyorsanız sabahları alarm sesini duymama ya da biraz daha uyumak istiyorum deme lüksünüz özellikle içinde bulunduğumuz, iş imkanlarını kaybetmenin anlık olduğu bu çağda pek yok. İşe giderken mecburen bir güne başlama ritüeli ediniyorsunuz ve iş yerinize vardığınızda mesai bitimine kadar işinize konsantre olmanız ve işleri idare etmeniz gerekiyor ve bulunduğunuz ortam da ekstrem bir durum yoksa sizin bu motivasyona girmenizi sağlıyor. Evde çalışırken de bu düzeni sağlayabilmek için ihtiyacınız olan motivasyonu size verecek bir mekan tasarımına ihtiyaç duyarsınız.
Günümüzde farklı sektörlere iş yapan freelance çalışanların yanı sıra grafik tasarım gibi esnek çalışma saatlerine sahip iş kollarında çalışanlar genellikle evlerinde oluşturdukları ofis ortamlarında çalışıyorlar. Tabi evde çalışmanın da zorlukları var. Patronunuz kendiniz olduğu için yataktan çıkma, mutfakta ve banyoda geçireceğiniz zamanlar, yemeklerinizi çok fazla uzatmama kısacası evdeyken fazla gevşemeden işinize odaklanmanızı sağlayacak ortamlar oluşturmak gerek. Aksi takdirde evle ilgili yapılması gerekenlere kulak vermeye başlarsanız zamanın nasıl geçtiğini anlamadan çalışacak enerjiniz kalmayabilir. Home ofis anlayışının oldukça yaygın olması bu sebepler çerçevesinde gelişen bir durum. İster evinizdeki fazladan bir odayı, isterseniz oturma odasını ve hatta yatak odasını bile aynı zamanda çalışabileceğiniz yalıtılmış alanları sağlamak için dönüştürmeniz evde çalışma disiplinini sağlamanın başlangıç noktası diyebiliriz. Çalıştığınız alanı sürekli değiştirmek odaklanmanızı da zorlaştırır ve masa üzerinde ihtiyacınız olan gereçlerin düzeni sürekli değişince çalışma süresince bir alışkanlık sağlamanız mümkün olmaz. Ekseriyetle bir çok insan evden yaptığı işi aynı düzende devam ettirmek ister çünkü bir alışkanlık ve motivasyon geliştirmiştir o mekanla ilgili.
Peki evlerde çalışacağınız ofisleri tasarlamak için nasıl hareket etmeli? Bu yazımızda evlerin farklı bölümlerinde çalışma alanı oluşturmak için fikir verecek ve başlangıç noktasını oluşturacak örnekleri derledik. İş hayatınızı evinize taşırken dekorasyonda nelere dikkat edebiliriz inceleyelim.
Evde çalışmayı daha verimli bulanlar için ev dekorasyonunun ve evin düzenini ona göre ayarlamak elbette işi kolaylaştıracaktır. Hangi meslekten olursanız olun evde çalışmanın bir ofiste çalışmaktan çok daha disiplinli olmayı gerektiğini söylemek hiç zor değil. Öyleyse bunun için evinizde atıl duran bir odayı veya bir alanı çalışma odası haline getirebileceğinizi size gösterelim ve kolları sıvayalım. Örnek fotoğraftaki çalışma odası NUEVO TASARIM adlı Ankaralı firma tarafından tasarlanarak evin içinde bambaşka bir alan yaratılabileceğinin göstergesi niteliğinde. Klasik stile ait dekorasyon alışıldık çalışma odaları gibi ağır ve koyu renklerle dizayn mantığını aşarak ferah ve romantik bir üslup içinde dekore edilmiş. Duvar kaplaması olarak kullanılan duvar kağıtlarından tutun da çalışma dolaplarının detaylarına kadar doğal motiflerin mekandaki ahenkli dağılımı zamanda geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor insanı. Kendinizi 18. yüzyılın ruhunu duyumsayarak işinize verebilir ve etkileyici iş görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz böylesi bir dekorasyonda, değil mi?
Evde bir çalışma ortamı oluştururken masa başına geçtiğinizde fondaki görüntü önemlidir. Bu sizin evden daha çabuk soyutlanmanıza yarar. Bu örnekte oturma odasında oluşturulan bir çalışma alanı görülüyor. Tıpkı bir iş yerindeki gibi aynı tipte iki çalışma düzeni oluşturulmuş. Sandalyeden tutun da bilgisayar kasasının durduğu yere kadar iki kişi için de eşit şartlar oluşturulmuş. Masaların yaslandığı duvar farklı bir renkte boyanarak farklı bir mekan algısının da sağlandığını söyleyebiliriz. Bu duvarda kitaplık işlevi katmak amacıyla yapılan niş de iş ile ilgili kaynak kitapların ve dosyaların muhafaza edildiği ve çalışma alanı duygusunun pekiştiği bir alan. Oturma odasında kontrast renkler kullanmak da mekanı farklı algılamanızı sağlayacak önemli bir etken. Bununla birlikte pencerelerde perde yerine jaluzi kullanılması da çalışma alanı hissini veren bir başka detay olarak öne çıkıyor. O günlük işiniz bitip de masadan kalktığınızda da beyaz duvarları ve konforlu kanepesiyle dinleneceğiniz oturma odanız emrinize amade!
Evde çalışma düzeni sağlamak için belki de en zor yerlerden biridir yattığınız odalar. Yatağınızdan çıkıp kahvaltınızı ettikten sonra aynı odaya dönüp çalışabilmek için öncelikle yatak ile aranıza bir mesafe koymalısınız. Bunun için de size en uygun şey bir seperatör olacaktır. Seçtiğiniz seperatörün aynı zamanda yattığınız alanla uyum sağlayabilmesi için bu örnekteki gibi bir seçenek işinize gelebilir. Oluşturduğunuz çalışma alanının boyutlarında bir perde çalışırken yatakla temas etmenizi engelleyecektir. Böylelikle işinize odaklanabileceksiniz. Uyuduğunuz zamanlarda da hem cibinlik görüntüsünde olduğu için hem de çalıştığınız masayı görmeyeceğiniz için huzur veren dekoratif bir detay olacaktır.
Bahçeli bir evde oturuyorsanız ve bahçenizde çalışma ortamına dönüşebilecek bir alan varsa durmayın ve orayı hemen kendinize uygun ofise dönüştürün. Tropikal stil çerçevesinde değerlendirilen bu örnekte yemyeşil ağaçlara, bitkilere ve çiçeklere bakan doğayla içi içe bir çalışma alanı görülüyor. Evinizin bahçeye bakan bir bölümünü ya da bahçenizde ardiye gibi bir alanı bu şekilde bir çalışma alanına dönüştürmeniz iş verimliliğinizi de arttıran bir unsur olarak size katkı sağlayabilir. Çünkü özellikle böylesi doğal bir manzara ile içli dışlı olarak çalışmak hem sükunetinizi hem de dikkatinizi toplamanızı sağlayacaktır. Çalışırken başınızı kaldırdığınızda mevsimlerin döngüsünü izlemek, doğanın bir parçasına bakmak içinizi ferahlatır ve daha mutlu çalışırsınız. Ayrıca güneşli havalarda ara verip bahçede bir tur atmak işe döndüğünüzde ihtiyacınız olan enerjiyi depolamanıza da yarar.
Bazı insanlar evde çalışırken evin belli noktalarını kullanır ve çalışması bittiğinde eski halinde bırakır kullandığı alanı. Tabi bu iş ürettikleri sektörle de alakalı bir durum. Bu durum dergi ya da gazeteler için çeviri makaleler yazan biri için uygun olabilir mesela. Özellikle L planı olan yemek odalarına fazladan bir masa ekleyerek bu tür bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Sol tarafta cam önündeki alan yemek masasından bağımsız bir çalışma alanına dönüştürmek için gayet müsait değil mi?
Evde çalışma disiplininizi farklı alanlarda da sağlayabilen bir yapıya sahipseniz esnek çalışma alanları yaratabilirsiniz. Mesela bu örnekteki gibi bir kış bahçesi dilediğiniz zaman yemek yediğiniz dilediğiniz zaman da bahçeyle içi içe bir çalışma alanına dönüşebilir. Gün ışığının her yönden mekana dahil olduğu böylesi bir alanda çalışmanın keyfe dönüşeceği garanti.