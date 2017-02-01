2017 yılında evinize hareket katacak 13 şey

Yeni yıl, evinizin dekorasyonunu yeniden düşünmek için mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani evin tadilatından tutun da iç mekan dekorasyonuna yeni şeyler eklemeye dek sayısız fikri hayata geçirebilirsiniz. Bu sene, iç mimari dünyasında yükselen bazı yeni eğilimlerle yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların bir araya geldiği heyecanlı bir yıl olacak ve bugün sizin için trendleri hızlandıracağız. Önümüzde bahar ve sonrasında yaz mevsimi olduğu için özellikle sıcak hava koşullarına uygun öneriler derledik. Neler olduğunu merak ediyorsanız yazımızı incelemeniz yeterli.
Hafta sonları bahçenizde arkadaşlarınız ve ailenizle geçireceğiniz güzel bir öğleden sonrası için barbeküden daha iyi bir seçenek yoktur. Bu nedenle 2017 yılında hala bir barbekü sahibi değilseniz mutlaka listenize ekleyin. Basit kömür barbekülerinden büyük ahşap fırınlara kadar her çeşit model piyasada mevcut, bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bütçenize uygun bir barbekü edinin.
Barbekü bir başlangıç, bir sonraki adım ise konuklarınızı ağırlamak için rahat bir oturma alanı yarat. Özellikle müstakil evlerde arka bahçe ön bahçeye oranla daha geniş olduğundan burayı değerlendirebilirsiniz. Geriye kalan ihtiyacınız kadar masa ve sandalye satın almak.
Bu başlık lüks bir öneri gibi gelebilir. Ama emin olun havuz yaptırmak çok daha masraflı. Eğer bahçeniz büyükse açık havaya da taşıyabilirsiniz.
Bitkilerin arındırıcı özelliklerinden faydalanabileceğiniz alanlardan biri de banyodur. Hem genellikle banyoda büyük pencere bulunmaması hem de buhar sizi psikolojik anlamda yorabilir. Bitkiler ise ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Eğer bütçeniz el verirse banyoya bahçe yaptırmanız dahi mümkün.
Duvar kağıdı modası geri döndü ve 2017'de her zamankinden daha fazla popüler olacak. Duvarınıza sığdırmak istediğiniz herhangi bir renk veya deseni seçip uygulamanız yeterli. Bizim önerimiz ise evinize canlılık ve dinamizm patlaması sağlayacak tropik baskılar.
İç mekanlarda ahşap modası hiçbir zaman geçmez. Nedeni ise çok basit. Ahşap tonunun doğal değişimi dekorasyonunuza derinlik katar. Böylece sofistike ve rustik cazibeyle donanmış bir odanız olur.
Tavan fanları öyle kullanışlıdır ki açık havada dahi kullanabilirsiniz. Özellikle verandada epey kolaylık sağlar.
Dikey bahçeler, mümkün olduğunca yeşilliği küçük bir alana sığdırmanızı sağlar ve iç mekanınızı tazelemek için harika bir yoldur. Görünüm olarak ise ne kadar etkileyici olduğunu anlamak için fotoğrafa bakmak yeterli.
Balkonunuzu tüm potansiyelini kullanmıyorsanız, 2017 yılında bunu telafi edebilirsiniz. Çoğu zaman balkonlarımızı görmezden geliyoruz, ancak sallanan bir sandalye ve dikey saksı düzenlemesi gibi birkaç küçük değişiklik balkonun tüm havasını yenileyebilir.
Taze otlarla pişireceğiniz yemekler ailenizi ve misafirlerinizi etkileyecek bir lezzet ve enerji patlaması yapacaktır, bu nedenle 2017 yılında kendi ot bahçenizi oluşturmayı düşünebilirsiniz. Duvara monte çiçek yatakları ise bitkilerinizi dekoratif gösterir.
En basit ve etkili dekorasyon değişikliklerinden biri eşyaların rengini değiştirmektir. Canlı renkler daima kazanır. Özellikle mutfaklarda yazı çağrıştıran sarılar gerçekten mükemmel gözükür.
Özellikle konuklarınızı ağırladığınız salon gibi odalara bazı sanat eserleri asın. Mobilyaların sanat eserlerine uyum sağlaması için minder gibi objelerden yararlanabilirsiniz.
Kilim, evinize bazı renk ve desenleri katmanın yanı sıra hava serinlediğinde mekana sıcaklık sağlamanın harika bir yoludur, ancak daha da önemlisi kolayca temizlenebilir ve kullanmadığınız zaman saklayabilirsiniz.
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