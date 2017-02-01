2017 yılında evinize hareket katacak 13 şey

Yeni yıl, evinizin dekorasyonunu yeniden düşünmek için mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani evin tadilatından tutun da iç mekan dekorasyonuna yeni şeyler eklemeye dek sayısız fikri hayata geçirebilirsiniz. Bu sene, iç mimari dünyasında yükselen bazı yeni eğilimlerle yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların bir araya geldiği heyecanlı bir yıl olacak ve bugün sizin için trendleri hızlandıracağız. Önümüzde bahar ve sonrasında yaz mevsimi olduğu için özellikle sıcak hava koşullarına uygun öneriler derledik. Neler olduğunu merak ediyorsanız yazımızı incelemeniz yeterli.