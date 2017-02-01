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2017 yılında evinize hareket katacak 13 şey

nihal e. nihal e.
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Eklektik Banyo
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Yeni yıl, evinizin dekorasyonunu yeniden düşünmek için mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani evin tadilatından tutun da iç mekan dekorasyonuna yeni şeyler eklemeye dek sayısız fikri hayata geçirebilirsiniz. Bu sene, iç mimari dünyasında yükselen bazı yeni eğilimlerle yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların bir araya geldiği heyecanlı bir yıl olacak ve bugün sizin için trendleri hızlandıracağız. Önümüzde bahar ve sonrasında yaz mevsimi olduğu için özellikle sıcak hava koşullarına uygun öneriler derledik. Neler olduğunu merak ediyorsanız yazımızı incelemeniz yeterli.

​1. Bir barbekü

BBQ Area Design Outdoors Limited BahçeOcak & Barbekü
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Hafta sonları bahçenizde arkadaşlarınız ve ailenizle geçireceğiniz güzel bir öğleden sonrası için barbeküden daha iyi bir seçenek yoktur. Bu nedenle 2017 yılında hala bir barbekü sahibi değilseniz mutlaka listenize ekleyin. Basit kömür barbekülerinden büyük ahşap fırınlara kadar her çeşit model piyasada mevcut, bu nedenle hiç vakit kaybetmeden bütçenize uygun bir barbekü edinin.

​2. Açık havada yemek alanı

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Bahçe
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Barbekü bir başlangıç, bir sonraki adım ise konuklarınızı ağırlamak için rahat bir oturma alanı yarat. Özellikle müstakil evlerde arka bahçe ön bahçeye oranla daha geniş olduğundan burayı değerlendirebilirsiniz. Geriye kalan ihtiyacınız kadar masa ve sandalye satın almak.

​3. Spa

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Kolonyal Banyo
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Bu başlık lüks bir öneri gibi gelebilir. Ama emin olun havuz yaptırmak çok daha masraflı. Eğer bahçeniz büyükse açık havaya da taşıyabilirsiniz.

​4. Banyoda bahçe

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Eklektik Banyo
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Bitkilerin arındırıcı özelliklerinden faydalanabileceğiniz alanlardan biri de banyodur. Hem genellikle banyoda büyük pencere bulunmaması hem de buhar sizi psikolojik anlamda yorabilir. Bitkiler ise ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Eğer bütçeniz el verirse banyoya bahçe yaptırmanız dahi mümkün.

​5. Tropikal duvar kağıdı

Summer Tropical Bloom Sian Zeng Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Sian Zeng

Summer Tropical Bloom

Sian Zeng
Sian Zeng
Sian Zeng

Duvar kağıdı modası geri döndü ve 2017'de her zamankinden daha fazla popüler olacak. Duvarınıza sığdırmak istediğiniz herhangi bir renk veya deseni seçip uygulamanız yeterli. Bizim önerimiz ise evinize canlılık ve dinamizm patlaması sağlayacak tropik baskılar.

​6. Ahşap dekor

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Tropikal Oturma Odası
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

İç mekanlarda ahşap modası hiçbir zaman geçmez. Nedeni ise çok basit. Ahşap tonunun doğal değişimi dekorasyonunuza derinlik katar. Böylece sofistike ve rustik cazibeyle donanmış bir odanız olur.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​7. Tavan fanı

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Modern Evler
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Tavan fanları öyle kullanışlıdır ki açık havada dahi kullanabilirsiniz. Özellikle verandada epey kolaylık sağlar.

​8. Dikey bahçeler

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Oturma Odası
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Dikey bahçeler, mümkün olduğunca yeşilliği küçük bir alana sığdırmanızı sağlar ve iç mekanınızı tazelemek için harika bir yoldur. Görünüm olarak ise ne kadar etkileyici olduğunu anlamak için fotoğrafa bakmak yeterli.

​9. Yenilenmiş balkon

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Modern Balkon, Veranda & Teras
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Balkonunuzu tüm potansiyelini kullanmıyorsanız, 2017 yılında bunu telafi edebilirsiniz. Çoğu zaman balkonlarımızı görmezden geliyoruz, ancak sallanan bir sandalye ve dikey saksı düzenlemesi gibi birkaç küçük değişiklik balkonun tüm havasını yenileyebilir.

​10. Dekoratif çiçek yatakları

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo Rustik Bahçe Ahşap
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

Taze otlarla pişireceğiniz yemekler ailenizi ve misafirlerinizi etkileyecek bir lezzet ve enerji patlaması yapacaktır, bu nedenle 2017 yılında kendi ot bahçenizi oluşturmayı düşünebilirsiniz. Duvara monte çiçek yatakları ise bitkilerinizi dekoratif gösterir.

​11. Cesur ve canlı renkler

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Modern Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

En basit ve etkili dekorasyon değişikliklerinden biri eşyaların rengini değiştirmektir. Canlı renkler daima kazanır. Özellikle mutfaklarda yazı çağrıştıran sarılar gerçekten mükemmel gözükür.

​12. Sanat eserleri

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Modern Oturma Odası
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Özellikle konuklarınızı ağırladığınız salon gibi odalara bazı sanat eserleri asın. Mobilyaların sanat eserlerine uyum sağlaması için minder gibi objelerden yararlanabilirsiniz.

​13. Kilim

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Kırsal Oturma Odası
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Kilim, evinize bazı renk ve desenleri katmanın yanı sıra hava serinlediğinde mekana sıcaklık sağlamanın harika bir yoludur, ancak daha da önemlisi kolayca temizlenebilir ve kullanmadığınız zaman saklayabilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Adım adım bir bahçe kamelyasının yapımı’ başlığını okuyabilirsiniz.

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