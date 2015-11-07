Bahçemi kış mevsimine nasıl hazırlayabilirim?

Şimdiden gelecek yazın planlarının yapılmaya başlandığı şu sonbahar günlerinde, bahçe dekorasyonları da söz konusu planlamalardan nasiplerini alıyorlar elbette. Bahçelerin kışın rüzgar, fırtına, kar, dolu ve yağmur yağışı gibi dış faktörlerin yanında ilgisizlik nedeniyle de tarumar olmaması, önümüzdeki yaza sağ salim çıkabilmesi için bu kışı nasıl geçirmesi gerekmekte, bahçelerde kış için ne gibi tedbirler alınması zorunluluğu doğmaktadır. Bugünkü yazımızın ana konusunu bu gibi sorulara verilebilecek muhtemel cevaplar oluşturuyor.
Bu konuyla ilgili ilk konuşulması gereken nokta bahçenin bulunduğuyer ile ilgilidir. Bahçeden kasıt evin hemen önü veya yanındaki bir lokasyon ise hiç kuşku yok ki bahçenin kış bakımı daha kolay daha sıklıkla yapılacaktır. Bahçenin eve yakınlığı kışı bakımlı ve sağsalim atlatabilmesi oldukça büyük bir avantajdır. Bahçesi yazlıkta ya da bağ veya kır evi daha uzak yerlerde olanlar bu konuda ne yazık ki daha şanssız. Ancak kış mevsimi boyunca hiç olmazsa ayda bir haftasonu gidilebildiğinde (veya söz konusu mekanda bahçeyle ilgilenebilecek birileri var ise) kış mevsimi bahçe açısından sorunsuzca atlatılabilir. Böylece yazın hem güzel bir bahçe devralacak, hem de bahçeyle ilgili yaz mevsimindeki iş yükünüz azalacaktır.
Bahçelerde kış için alınacak tedbirler öncelikle yağışların ve rüzgarın etkilerini en aza indirecek önlemler olmalıdır. Bir kamelya yapmak, mümkünse bahçenin üstünü kapatmak, rüzgardan koruyucu panel benzeri yapılar yerleştirmek gibi. Ayrıca bahçenin üstü kapatılamıyorsa baheçede yağmurlardan dolayı su birikmesini engellemek için drenajla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi önemli bir husustur.
Bahçedeki mobilyaların durumu da başka önemli bir noktadır. Bahçedeki mobilyalar eğer mümkünse evin içine ya da garaj, depo gibi kapalı ve rutubetsiz bir ortama alınmalı, eğer bu mümkün olamıyorsa mobilyalar yağmur ve rüzgara en dayanıklı ürünlerden seçilmelidir. Yeri gelmişken şunu da belirtmeden geçmeyelim: Eğer bahçe mobilyalarına ilgi duyuyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımızda hoşunuza gidecek bahçe mobilya örneklerini bulabilirsiniz.
Yukarıdaki giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bunun başarmanın en kolay yolu ya (eğer mümkünse) bahçenin tamamının veya belli bir kısmının üzerini kapatmak ya da (eğer taşınabilir bitkiler ise) bitkileri korunaklı yerlere taşımaktır. Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, elbette üstü bir branda veya herhangi başka bir şeyle kapatılmak suretiyle bitkiler için bahçede bir kameriye oluşturmak doğru bir yoldur. Plastik veya başka malzemelerden bir yağış ve rüzgara karşı korunak yapmak da, bahçenin coğrafi konumuna bağlı olarak gerekebilir. Hava aşırı soğuk veya kar yağışlı olduğu belli günlerde bahçenin bu bölümüne son zamanlarda dış mekanlarda oldukça sık kullanılan bir ısıtıcılardan yerleştirmek dahi düşünülebilir.
Bulunduğunuz yerin coğrafi ve iklimsel şartlarına da bağlı olarak yazın sizin ruhunuza ferahlık veren o güzelim bitkilerinizin birçoğu ne yazık ki kış mevsiminde yaşamıyor olacaklar. Ancak kışın da bahçenizi bitkilerle süslemenizin önünde bir engel yok. Yukarıdaki fotoğrafı bilinçli olarak Rusya’dan seçtik. Zira Rusya’nın o bizden çok daha sert olan kışlarına dahi dayanabilen bu bitkilerin bizim ülkemizde de kış mevsiminde yeşermesi gayet normaldir. Bitkinin türü kadar bakımının yapılıp yapılmadığı, yeterli ışığı alıp almadığı, yağış ve rüzgar gibi çevresel faktörlerden korunup korunmadığı gibi hususlar da kuşkusuz bitkilerinizin kışın da hayatlarını sürdürmelerinde rol oynayan etkenlerdendir.
Sizin için bazı bitkilerin diğerlerinden daha fazla önem taşıdığını biliyoruz. Kimisi hediye olduğundan, kimisi bir hatıraya dayandığından, kimisi ise herhangi sebep olmadan, ama bazı bitki ve çiçekler özeldir. İşte kıyamadığınız bu bitkilerinize kış mevsimini geçirmeleri için özel bir mekan, adeta bir yuva hazırlamanız bu şartlar altında şaşırtıcı olmaz. Bunun en estetik örneklerini sitemizde bulabilirsiniz, tıpkı yukarıda fotoğrafını gördüğünüz örnek modelde olduğu gibi. Eğer bu fotoğrafta görülenden daha büyük bitkileriniz var ise ufak çapta bir serayı da düşünebilirsiniz. Üstelik bunu sadece bahçenizde değil, eğer yeterince korunaklı ise balkonunuza da yerleştirebilirsiniz.
Bahçenizin alanı büyük ve ona nisbeten büyük bir çimenlik alan ihtiva ediyorsa, bunun devamlılığını kışın da sürdürebilmek çoğu zaman zor bir konudur. Ülkemizin iklim şartları Kuzey Avrupa’da olduğu gibi bol çimen yetişmesine ne yazık ki olanak vermiyor, bizim oradaki düzeye yetişmemiz için ekstra çaba sarfetmemiz gerekmekte. Yazdan sonbahara geçerken hızla solmaya başlayan çimlere bakım yapmanın ve yeşertmenin şu an tam zamanı. Seyrelmiş bölgelere yeni çim takviyesi ve gübre kullanımıyla bu konuyu zorluk yaşamadan atlatabileceğinizi umuyoruz. Üstelik bahçenin sonbahar ve kışın çok daha seyrek kullanılacak olması da çimlerin rejenerasyonu açısından önemli bir avantajdır.
Biraz önce bahsettiğimiz yapraklardan gübre yapma sürecinde, yaprakların kış boyunca saklanacağı kutu ya da bidon benzeri depolama unsurlarının da önemi büyüktür. Bahçe estetiğine önem verenler elbette bunun alelade bir saklama kabı ya da kutu olmasını istemezler. En az mobilyalar kadar şık ve estetik bir gübre kutusu, bahçenin genel tasarımıyla da uuyumluysa hiç sırıtmayan bir görüntü oluşturabilir. Pera Botanik’in bu eskitilmiş veya antik görünümlü saksı, fıçı ve varilleri gübre yapmak üzere toplandığınız yapraklar için oldukça ideal görünüyorlar. İçinde nemi barındırması en büyük avantajı olsa gerek. Ayrıca gübrenizin daha da zenginleşmesini istiyorsanız, kış boyunca içine organik evsel atıklar (artmış ve bayat yiyecek maddeleri, meyve kabukları, meyve posaları vs.) atmaktan da çekinmeyin. Kompozit kutunuzu sürekli nemli tutmaya özen göstermeniz de bu konuda bilmeniz gereken başşka bir noktadır.
Doyumsuz keyifler süreceğiniz estetik harikası bahçelerinizden doğadaki diğer dostlarımızın da yararlanamasını istemez misiniz? Çok soğuk günlerde belki onlar için bir yuvayı siz de bahçenizde hazırlayabilirsiniz, tıpkı fotoğrafını gördüğünüz örnekte olduğu gibi. Kuşlar için yuvalar düşünebilir, eğer şehir dışında kırsal alanlardaysanız, sincap, tavşan, ördek gibi sevimli ve küçük dostlarımızın soğuk ve kardan korunabilecekleri küçük yuvarlar inşa edebilir ya da satın alabilirsiniz. Eminiz bahçeniz onlarla daha güzel ve daha zengin görünecektir.