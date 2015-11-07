Bahçemi kış mevsimine nasıl hazırlayabilirim?

Şimdiden gelecek yazın planlarının yapılmaya başlandığı şu sonbahar günlerinde, bahçe dekorasyonları da söz konusu planlamalardan nasiplerini alıyorlar elbette. Bahçelerin kışın rüzgar, fırtına, kar, dolu ve yağmur yağışı gibi dış faktörlerin yanında ilgisizlik nedeniyle de tarumar olmaması, önümüzdeki yaza sağ salim çıkabilmesi için bu kışı nasıl geçirmesi gerekmekte, bahçelerde kış için ne gibi tedbirler alınması zorunluluğu doğmaktadır. Bugünkü yazımızın ana konusunu bu gibi sorulara verilebilecek muhtemel cevaplar oluşturuyor.

Bu konuyla ilgili ilk konuşulması gereken nokta bahçenin bulunduğuyer ile ilgilidir. Bahçeden kasıt evin hemen önü veya yanındaki bir lokasyon ise hiç kuşku yok ki bahçenin kış bakımı daha kolay daha sıklıkla yapılacaktır. Bahçenin eve yakınlığı kışı bakımlı ve sağsalim atlatabilmesi oldukça büyük bir avantajdır. Bahçesi yazlıkta ya da bağ veya kır evi daha uzak yerlerde olanlar bu konuda ne yazık ki daha şanssız. Ancak kış mevsimi boyunca hiç olmazsa ayda bir haftasonu gidilebildiğinde (veya söz konusu mekanda bahçeyle ilgilenebilecek birileri var ise) kış mevsimi bahçe açısından sorunsuzca atlatılabilir. Böylece yazın hem güzel bir bahçe devralacak, hem de bahçeyle ilgili yaz mevsimindeki iş yükünüz azalacaktır.

Bahçelerde kış için alınacak tedbirler öncelikle yağışların ve rüzgarın etkilerini en aza indirecek önlemler olmalıdır. Bir kamelya yapmak, mümkünse bahçenin üstünü kapatmak, rüzgardan koruyucu panel benzeri yapılar yerleştirmek gibi. Ayrıca bahçenin üstü kapatılamıyorsa baheçede yağmurlardan dolayı su birikmesini engellemek için drenajla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi önemli bir husustur.

Bahçedeki mobilyaların durumu da başka önemli bir noktadır. Bahçedeki mobilyalar eğer mümkünse evin içine ya da garaj, depo gibi kapalı ve rutubetsiz bir ortama alınmalı, eğer bu mümkün olamıyorsa mobilyalar yağmur ve rüzgara en dayanıklı ürünlerden seçilmelidir. Yeri gelmişken şunu da belirtmeden geçmeyelim: Eğer bahçe mobilyalarına ilgi duyuyorsanız, daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımızda hoşunuza gidecek bahçe mobilya örneklerini bulabilirsiniz.