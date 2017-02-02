Basit, sofistike ve çağdaş bir konut

Son olarak banyodayız. Geniş banyoda hem modern bir duş hem de küvet mevcut. Aynı zamanda banyoda da geniş pencereler var. İstenildiği takdirde perdelerle mahremiyet sağlanabilir. Koyu gri renkli duvar dokusu ise dikkat çekici.

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