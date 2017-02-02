Basit, sofistike ve çağdaş bir konut

Kitsilano'da bulunan bu güzel ev, modern zarafetin ve işlevselliğin en üst düzeyde bir ifadesi adeta. Basit çizgileri, açık ve parlak yapısı ile içte ve dışta cüretkar bir konut. Dış cephe tasarımında ahşap ve taş yüzeyli birkaç doğal element ile modern bir cazibe yansıtan nötr bir palet bulunuyor. Evin iç kısmı ise bol miktarda pencere sayesinde doğal ışıktan maksimum yararlanıyor. Böylece mekan gerçekte olduğundan daha büyük ve ferah gözüküyor. Alice D'Andrea Design imzasını taşıyan projeyi şimdi daha detaylı inceleyeceğiz.
İki katlı yapının dış cephe tasarımı basit olmakla birlikte oldukça modern. Merdivenle erişilen bina girişi evin sol başlangıcında yer alırken daha geniş olan sağ tarafın görünümü hayli ilginç. Büyük pencerelerle kaplı bu bölümde koyu gri renkli taşlar kullanılmış. Üst kat ile zemin kat arasında yer alan duvardaysa ahşap paletler bulunuyor. Bunların dışında ise dış cephe beyaz renkli beton duvarlardan oluşuyor. Bahçe yolu ise titizlikle hazırlanmış.
Evin içini gezmeye zarifçe açılan giriş bölümünden başlıyoruz. Resimde görüldüğü üzere oldukça geniş bir alana bakıyor. Tüm duvarlar beyaz olmakla birlikte kapının hemen yanından içeri doğru uzanan gri taş duvar dış cephe ile bağlantı sağlıyor. Kapının hemen yanında gömme dolabın kapakları fark ediliyor.
Merdivenleri odanın ortasına değil de bir duvara yerleştirmek mekanı daha aydınlık ve açık hissettirir. Basit çizgiler ve doğal renkler de tasarımda en iyisini sağlar. Zeminle aynı tona sahip ahşap basamaklar koyu renkli demir parmaklıklarla uyum yakalamış görünüyor.
Konutun geniş camlarına bakan oturma odası aydınlatma bakımından şanslı görünüyor. Dekorasyon ise modern olmakla birlikte son derece sade. Merkezde siyah renkli şık şömine yer alıyor. Şöminenin altından uzanan bölüm isteğe göre raflık isteğe göre ise oturma alanı olarak değerlendirebilir. Bunun dışında odada sadece tek bir koltuk bulunuyor. Bu da ilginç bir görünüm meydana getirmiş.
Kare biçimindeki mutfak pürüzsüz mutfak dolaplarıyla son derece çağdaş bir tasarıma sahip. Mutfak evde takılmak için en ideal yerlerden biri olup, herkes burada toplanmayı ve sohbet etmeyi sever. Güzel yerleşik aletler bu alanı çok daha açık ve düzenli hissettiriyor. Bu odada renkler ve tonlar harika bir şekilde kontrast oluşturmuş.
Beyaz parlak yüzeyiyle çarpıcı ada, lüksü sırf zarafeti birleştiriyor. Ek lavabo ve depolama seçenekleri ile yine alana daha fazla işlevsellik sağlıyor.
Oturma odası daha kapalı olmakla birlikte mutfak ve yemek odası açık konsepte sahip. Bu sayede mekan çok daha etkili bir şekilde kullanılıyor. Her iki bölümün birbiri ile bağlantısı düşünülünce mutfak ve yemek odasını bir arada tutmak akıllıca bir seçim.
Bu proje işlevselliği tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyor diyebiliriz. Dikkatli bakılırsa yemek alanının arka duvarına mükemmel şekilde uyan bir çalışma masası görülür. Sanki oraya aitmiş gibi görünüyor, tüm alana tutarlı bir his katıyor. Bu bölüm çocukların ders çalışması için iyi bir köşe olabilir.
Geniş bir alana sahip tuvalette gösterişli bir lavabo yer alıyor. Siyah renkli modern lavaboyu heybetli bir tezgah tamamlıyor.
Son olarak banyodayız. Geniş banyoda hem modern bir duş hem de küvet mevcut. Aynı zamanda banyoda da geniş pencereler var. İstenildiği takdirde perdelerle mahremiyet sağlanabilir. Koyu gri renkli duvar dokusu ise dikkat çekici.
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