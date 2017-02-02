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Basit, sofistike ve çağdaş bir konut

nihal e. nihal e.
VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap
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Kitsilano'da bulunan bu güzel ev, modern zarafetin ve işlevselliğin en üst düzeyde bir ifadesi adeta. Basit çizgileri, açık ve parlak yapısı ile içte ve dışta cüretkar bir konut. Dış cephe tasarımında ahşap ve taş yüzeyli birkaç doğal element ile modern bir cazibe yansıtan nötr bir palet bulunuyor. Evin iç kısmı ise bol miktarda pencere sayesinde doğal ışıktan maksimum yararlanıyor. Böylece mekan gerçekte olduğundan daha büyük ve ferah gözüküyor. Alice D'Andrea Design imzasını taşıyan projeyi şimdi daha detaylı inceleyeceğiz.

​Dış cephe

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Evler
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

İki katlı yapının dış cephe tasarımı basit olmakla birlikte oldukça modern. Merdivenle erişilen bina girişi evin sol başlangıcında yer alırken daha geniş olan sağ tarafın görünümü hayli ilginç. Büyük pencerelerle kaplı bu bölümde koyu gri renkli taşlar kullanılmış. Üst kat ile zemin kat arasında yer alan duvardaysa ahşap paletler bulunuyor. Bunların dışında ise dış cephe beyaz renkli beton duvarlardan oluşuyor. Bahçe yolu ise titizlikle hazırlanmış.

​Zarif giriş

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Evin içini gezmeye zarifçe açılan giriş bölümünden başlıyoruz. Resimde görüldüğü üzere oldukça geniş bir alana bakıyor. Tüm duvarlar beyaz olmakla birlikte kapının hemen yanından içeri doğru uzanan gri taş duvar dış cephe ile bağlantı sağlıyor. Kapının hemen yanında gömme dolabın kapakları fark ediliyor.

​Merdiven

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler İşlenmiş Ahşap
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Merdivenleri odanın ortasına değil de bir duvara yerleştirmek mekanı daha aydınlık ve açık hissettirir. Basit çizgiler ve doğal renkler de tasarımda en iyisini sağlar. Zeminle aynı tona sahip ahşap basamaklar koyu renkli demir parmaklıklarla uyum yakalamış görünüyor.

​Sade oturma odası

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Oturma Odası İşlenmiş Ahşap
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Konutun geniş camlarına bakan oturma odası aydınlatma bakımından şanslı görünüyor. Dekorasyon ise modern olmakla birlikte son derece sade. Merkezde siyah renkli şık şömine yer alıyor. Şöminenin altından uzanan bölüm isteğe göre raflık isteğe göre ise oturma alanı olarak değerlendirebilir. Bunun dışında odada sadece tek bir koltuk bulunuyor. Bu da ilginç bir görünüm meydana getirmiş.

​Çağdaş Mutfak

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Mutfak Ahşap Gri
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Kare biçimindeki mutfak pürüzsüz mutfak dolaplarıyla son derece çağdaş bir tasarıma sahip. Mutfak evde takılmak için en ideal yerlerden biri olup, herkes burada toplanmayı ve sohbet etmeyi sever. Güzel yerleşik aletler bu alanı çok daha açık ve düzenli hissettiriyor. Bu odada renkler ve tonlar harika bir şekilde kontrast oluşturmuş.

​Ada tezgah

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Mutfak Ahşap Kahverengi
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Beyaz parlak yüzeyiyle çarpıcı ada, lüksü sırf zarafeti birleştiriyor. Ek lavabo ve depolama seçenekleri ile yine alana daha fazla işlevsellik sağlıyor.

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​Yarı açık konsept

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Yemek Odası
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Oturma odası daha kapalı olmakla birlikte mutfak ve yemek odası açık konsepte sahip. Bu sayede mekan çok daha etkili bir şekilde kullanılıyor. Her iki bölümün birbiri ile bağlantısı düşünülünce mutfak ve yemek odasını bir arada tutmak akıllıca bir seçim.

​Dahili çalışma alanı

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Yemek Odası Ahşap Kahverengi
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Bu proje işlevselliği tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyor diyebiliriz. Dikkatli bakılırsa yemek alanının arka duvarına mükemmel şekilde uyan bir çalışma masası görülür. Sanki oraya aitmiş gibi görünüyor, tüm alana tutarlı bir his katıyor. Bu bölüm çocukların ders çalışması için iyi bir köşe olabilir.

​Tuvalet

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Banyo
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Geniş bir alana sahip tuvalette gösterişli bir lavabo yer alıyor. Siyah renkli modern lavaboyu heybetli bir tezgah tamamlıyor.

​Banyo

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Modern Banyo Mozaik Siyah
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Son olarak banyodayız. Geniş banyoda hem modern bir duş hem de küvet mevcut. Aynı zamanda banyoda da geniş pencereler var. İstenildiği takdirde perdelerle mahremiyet sağlanabilir. Koyu gri renkli duvar dokusu ise dikkat çekici.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Önce ve sonra fotoğraflarıyla küçük bir apartman dairesinin etkileyici dönüşümü’ başlığına göz atabilirsiniz.

Rustik tarzla döşenen küçük ama şık bir daire
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