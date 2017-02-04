Evi olduğundan daha küçük gösteren 7 dekorasyon hatası

Aşırı eşya yüklemek odayı gerçekte daha küçük gösteren hataların başında gelir. En geniş odalar bile her metrekareyi mobilyalarla doldurursanız küçük görünür. Buna dekoratif aksesuarlar da dahil. Dolayısıyla böyle bir hataya düşmemek için eşyalarınız arasında seçim yapın ve neyin gerçekten önemli olduğunu düşünün.

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