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Evi olduğundan daha küçük gösteren 7 dekorasyon hatası

nihal e. nihal e.
EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Modern Oturma Odası
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Kuşkusuz hatalar insanlar içindir. Ancak hatalarımızın farkına varma ve düzeltme kabiliyetine sahip olmalıyız. Hemen hemen her konuda yanılgıya düşüp hata yapabiliriz. Bu yazıda ise dekorasyonda yapılan hatalar hakkında konuşacağız. Örneğin evinizin olduğundan daha küçük görünüyorsa dekoratif bir hata yapıyorsunuz demektir. Bunun gibi pek çok örnek sayabiliriz. Ancak tek tek örnekleri ele almak yerine en sık yapılan hataları derlemek daha faydalı olacaktır.

​1. Küçük halı

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte İskandinav Oturma Odası
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

Genellikle her evin en şık odası olan salonlar, dekoratif açıdan en çok dikkat etmemiz gereken odaların başında gelir. Eşyaların düzeni kadar halı seçimi de önemlidir. Eğer salonunuza uygun olmayan küçük bir halı seçerseniz dekorasyonu tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü bu tür ayrıntılar arasındaki orantısızlık ilk anda olmasa zamanla bir eksiklik, olmamışlık hissi uyandırır. Aynı zamanda salonunuzu olduğundan daha küçük gösterebilir. Kısacası halı seçiminde renk ve desen kadar boyutlar da önemli bir husustur.

​2. Büyük mobilyalar

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Modern Oturma Odası
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Alışveriş yaparken çoğunlukla kendimizi kaptırıp ihtiyacımız dışında şeyler satın alabiliriz. Özellikle oturma grupları seçiminde karşımızda çok şık ve dekoratif bir parça çıkarsa mutlaka sahip olmak isteriz. Oysa rasyonel olmak zorundayız. Eğer salonumuz için çok büyükse o muhteşem kanepeyi almamalıyız. Mobilyanın büyüklüğü ile mevcut alan arasındaki tutarlılığı korumak gerekir. Zira oturma odanızda yeteri kadar hareket alanı yoksa uzun vadede bu bir sorundur. Aynı zamanda dekorasyonu da kötü gösterebilir.

​3. Aşırı sayıda minder

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Kolonyal Oturma Odası Rengarenk
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Minderler, kanepelere daha fazla konfor ve güzellik katan dekoratif ürünlerdir. Ancak hayatın her alanında olduğu gibi aşırı olan her şey zararlıdır. Bu sebeple minder gibi yardımcı objelerin kullanımını abartarak, koltukta darlık hissettiren bir karışıklığa sebep olabilirsiniz. Kısacası kanepenizi aşırı minderle doldurmayın. Bunun yerine koltuğun boyutuna bağlı olarak belli bir sayıda minder satın alın. Bu da ortalama dört ile altı arası bir sayı olmalıdır.

​4. Zayıf aydınlatma

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Asyatik Koridor, Hol & Merdivenler
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Sırada en sık karşılaşılan dekorasyon hatasına geçiyoruz. Kötü aydınlatma evinizi küçük, kapalı ve çirkin göstererek dekorasyonunuzu engeller. Her şeyden önce doğal ışıklandırmayı mümkün olduğunca sağlayın. Pencereden içeri daha fazla ışık yansıtan yumuşak bir renk paletine sahip perdeler seçin. Ancak bu sayede havadar bir eve sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte iyi aydınlatma demek tüm mekanı çiğ, patlayan bir ışıkla doldurmak anlamına gelmez. Örneğin kilit noktalara özel aydınlatma ekipmanı kullanarak dekorasyonda önemli parçaları vurgulayabilirsiniz.

​5. Kısa perdeler

AS Apartment - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Modern Oturma Odası
MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Perdeler üzerinde biraz daha durmakta yarar var. zira perde seçimi oldukça mühim. Her ne kadar kısa perde modası olsa da çok kısa bir perde pencerelerinizi orantısız gösterir. Doğru boy ise tavandan zemine dek olmalıdır. Ancak bu sayede daha iyi bir görünüm ve ferahlık duygusu sağlanır.

​6. Koyu duvarlar

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS Modern Yatak Odası
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

Koyu renkli duvarlar daha fazla ışığı emerek mekanın gerçeğe kıyasla daha küçük olduğunu hissettirir. Bu sebeple başta küçük odalar olmak üzere duvarlarda koyu renklerden kaçınmalısınız. Koyu renkle birlikte çok desenli bir duvar kağıdı da duvarlarınızı boğabilir. Ancak mutlaka koyu renk veya çok hareketli duvar kağıdı istiyorsanız tüm oda yerine tek bir duvara uygulamalısınız.

​7. Çok fazla eşya

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Eklektik Oturma Odası
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

Aşırı eşya yüklemek odayı gerçekte daha küçük gösteren hataların başında gelir. En geniş odalar bile her metrekareyi mobilyalarla doldurursanız küçük görünür. Buna dekoratif aksesuarlar da dahil. Dolayısıyla böyle bir hataya düşmemek için eşyalarınız arasında seçim yapın ve neyin gerçekten önemli olduğunu düşünün.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Evinizi genişletmek için yapabileceğiniz 13 şey’ başlığını okuyabilirsiniz.

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