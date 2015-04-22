Önce & Sonra: 125 yıllık bir köy evinin müthiş dönüşümü

homify'da her daim ilgi çeken bölümlerimizden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Fransa'da Hérault nehri kıyısında yıkılmaya yüz tutmuş bir köy evinin nasıl kimlik değiştirdiğine yakından bakacağız. Fransız mimarlık ajansı Atelier Julien Blanchard Architecte DPLG tarafından gerçekleştirilen proje dahilinde, Montpellier şehri yakınlarından bulunan bu tipik Fransız bağ evi, orijinal malzemelerin de yeniden kullanıldığı özenli bir restorasyon çalışması sonucunda şekil değiştirip, son derece modern ve şık bir konuta dönüşmüş durumda.