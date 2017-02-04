Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik fikir

Günümüzde küçük mutfaklar pratik fikirler ile donatıldığında bütün ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize cevap verebilen mutfaklar haline getirilebildiği için artık geniş mutfaklar yerine tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle yeni yapılan evlerde odaların daha geniş olması için mutfaklar küçük tutulduğundan pratik fikirler ile mutfakların daha kullanışlı mutfaklar haline getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle fonksiyonel mobilyalar ve özel askı sistemleri ile daha fazla muhafaza ve depolama alanı oluşturmak, mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak adına tercih edilmektedir. Bu gün pratik mutfakları inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek evinizde işlevsel özellikleri olan bir mutfağı nasıl ortaya çıkarabileceğiniz konusunda fikir edinebilirsiniz. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan bu mutfaklar ile eviniz daha konforlu ve daha rahat mutfaklara kavuşacaktır.
Evimizde yer alan çekmeceler genel olarak boş alanlar olarak kullanıldıklarından çekmece içleri istediğimiz düzende olmaz. Mutfaklarda özellikle kırılgan özellikteki tabakları muhafaza edeceğiniz çekmeceleri için ahşap kalıplar oluşturarak hem daha düzenli bir çekmeceniz olacaktır hem de çekmecenin kullanışlı olmasını sağlayacaksınız.
Ankastre mutfaklar genel olarak standart tasarımlarda üretilip monte edilmektedir. Ancak küçük mutfaklar için farklı tasarımlar yaparak resimdeki gibi kullanışlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu mutfakta bütün ihtiyaçlarınıza cevap alabileceğiniz gibi tasarım estetiği de en üst nokta da olacaktır.
Mutfakta sık sık kullandığımız baharatlıklar ve kavanozlar için mutfak dolabı tasarımında özel bir alan oluşturup kavanozları bu alanda estetik bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede mutfak tezgahınızın üzeri boş kalacağı gibi görsel açıdan mutfak dolabınız çok görkemli olacaktır.
Kalabalık misafirler ağırladığınızda mutfak tezgahınız kullanım alanı olarak yetersiz kalacaktır. Bu durumda yapılması gereken en ideal fikir mobil tezgahları mutfak tezgahına monte etmek ve daha fazla mutfak tezgahına sahip olmaktır. İstenilen ölçülerde tedarik edebileceğiniz için
Kaşık bıçak ve çatal takımlarınızı sakladığınız çekmeceler için özel kalıplar almadığınızda tüm kaşıklar ve çatallar birbirine girecek veya çizilecektir. Bu durumda siz istediğiniz zaman kolayca bu kaşık ve çatalları kullanamayacağınız için örnek çekmece de olduğu gibi özel ahşap kalıplar tercih etmeli ve kullanım kolaylığı sağlamalısınız.
Mutfak tezgahları için özel tasarımlar yapılarak resimdeki gibi en fazla kullandığınız araç ve gereçleri tezgah üzerinde muhafaza edebilir ve 24 saat düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz.İstediğiniz ölçülerde tedarik etme şansınız olduğu için mutfağınız daha kullanışlı bir mutfak haline gelecektir.
Mutfaklar her zaman hayatımızı kolaylaştırma özelliği olan raflar tüm mutfaklarda dekorasyonun vazgeçilmezleridir. Bu mutfak dekorasyonunda da mutfak dolapları yerine kullanılmış olan raflar ev hanımının yemek hazırlaması sırasında daha hızlı hareket etmesini ve daha kolay bir hazırlık süreci yaşamasına katkı da bulunuyor.
Mutfakta geniş ve büyük mutfak araç gereçleri için yeterli muhafaza alanları olmadığından askı aparatlarını kullanarak mutfak içinde düzenli ve şık bir şekilde bu araç gereçleri muhafaza edebilirsiniz.Örnek mutfak dekorasyonu içinde uyumlu tonlarda askılıklar kullanılmış ve gçrsel açıdan da mükemmel bir dekorasyona imza atılmış.