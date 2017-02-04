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Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik fikir

umit atdağ umit atdağ
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
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Günümüzde küçük mutfaklar pratik fikirler ile donatıldığında bütün ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize cevap verebilen mutfaklar haline getirilebildiği için artık geniş mutfaklar yerine tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle yeni yapılan evlerde odaların daha geniş olması için mutfaklar küçük tutulduğundan pratik fikirler ile mutfakların daha kullanışlı mutfaklar haline getirilmesi kaçınılmaz olmuştur.  Özellikle fonksiyonel mobilyalar ve özel askı sistemleri ile daha fazla muhafaza ve depolama alanı oluşturmak,  mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak adına  tercih edilmektedir. Bu gün pratik mutfakları inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek  evinizde işlevsel özellikleri olan bir mutfağı nasıl ortaya çıkarabileceğiniz konusunda fikir edinebilirsiniz. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan bu mutfaklar ile eviniz daha konforlu ve daha rahat mutfaklara kavuşacaktır.

Çekmece kalıpları

Foto-Shooting "Bruschetta", stratmann Individuelle Besteckeinsätze stratmann Individuelle Besteckeinsätze MutfakDepo & Kiler
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze
stratmann Individuelle Besteckeinsätze

Evimizde yer alan çekmeceler genel olarak boş alanlar olarak kullanıldıklarından çekmece içleri istediğimiz düzende olmaz. Mutfaklarda özellikle kırılgan özellikteki tabakları muhafaza edeceğiniz çekmeceleri için ahşap kalıplar oluşturarak hem daha düzenli bir çekmeceniz olacaktır hem de çekmecenin kullanışlı olmasını sağlayacaksınız.

Mutfak tasarımları

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept Küçük Mutfak
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Ankastre mutfaklar genel olarak standart tasarımlarda üretilip monte edilmektedir. Ancak küçük mutfaklar için farklı tasarımlar yaparak  resimdeki gibi kullanışlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Bu mutfakta bütün ihtiyaçlarınıza cevap alabileceğiniz gibi tasarım estetiği de en üst nokta da olacaktır.

Kavanozlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfakta sık sık kullandığımız baharatlıklar ve kavanozlar için mutfak dolabı tasarımında özel bir alan oluşturup kavanozları bu alanda estetik bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede mutfak tezgahınızın üzeri boş kalacağı gibi görsel açıdan mutfak dolabınız çok görkemli olacaktır.

Mobil tezgahlar

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Kalabalık misafirler ağırladığınızda mutfak tezgahınız kullanım alanı olarak yetersiz kalacaktır. Bu durumda yapılması gereken en ideal fikir mobil tezgahları mutfak tezgahına monte etmek ve daha fazla mutfak tezgahına sahip olmaktır. İstenilen ölçülerde tedarik edebileceğiniz için 

Çekmece tasarımı

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Kaşık bıçak ve çatal takımlarınızı sakladığınız çekmeceler için özel kalıplar almadığınızda tüm kaşıklar ve çatallar birbirine girecek veya çizilecektir. Bu durumda siz istediğiniz zaman kolayca bu kaşık ve çatalları kullanamayacağınız için örnek çekmece de olduğu gibi özel ahşap kalıplar tercih etmeli ve kullanım kolaylığı sağlamalısınız.

Mutfak tezgahı kalıpları

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfak tezgahları için özel tasarımlar yapılarak resimdeki gibi en fazla kullandığınız araç ve gereçleri  tezgah üzerinde muhafaza edebilir ve 24 saat düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz.İstediğiniz ölçülerde tedarik etme şansınız olduğu için mutfağınız daha kullanışlı bir mutfak haline gelecektir.

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Özel raflar

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar her zaman hayatımızı kolaylaştırma özelliği olan raflar  tüm mutfaklarda dekorasyonun vazgeçilmezleridir.  Bu mutfak dekorasyonunda da mutfak dolapları yerine kullanılmış olan raflar ev hanımının yemek hazırlaması sırasında daha hızlı hareket etmesini ve daha kolay bir hazırlık süreci yaşamasına katkı da bulunuyor.

Askılıklar

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Mutfakta geniş ve büyük mutfak araç gereçleri için yeterli muhafaza alanları olmadığından askı aparatlarını kullanarak mutfak içinde düzenli ve şık bir şekilde bu araç gereçleri muhafaza edebilirsiniz.Örnek mutfak dekorasyonu içinde uyumlu tonlarda askılıklar kullanılmış ve gçrsel açıdan da mükemmel bir dekorasyona imza atılmış.

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