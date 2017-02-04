Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik fikir

Günümüzde küçük mutfaklar pratik fikirler ile donatıldığında bütün ihtiyaçlarımıza ve isteklerimize cevap verebilen mutfaklar haline getirilebildiği için artık geniş mutfaklar yerine tercih edilmeye başlamıştır. Özellikle yeni yapılan evlerde odaların daha geniş olması için mutfaklar küçük tutulduğundan pratik fikirler ile mutfakların daha kullanışlı mutfaklar haline getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle fonksiyonel mobilyalar ve özel askı sistemleri ile daha fazla muhafaza ve depolama alanı oluşturmak, mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak adına tercih edilmektedir. Bu gün pratik mutfakları inceliyoruz. Bu mutfakları inceleyerek evinizde işlevsel özellikleri olan bir mutfağı nasıl ortaya çıkarabileceğiniz konusunda fikir edinebilirsiniz. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan bu mutfaklar ile eviniz daha konforlu ve daha rahat mutfaklara kavuşacaktır.