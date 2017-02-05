Fonksiyonel ve güzel bir mutfak için 6 ideal fikir

Düzenli ve organize bir mutfağa sahip olmak ev hanımlarının ve mutfak kullanıcılarının yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi sinir sistemlerinin de sağlıklı olmasına katkı da bulunur. Yemek pişirme ve servis sırasında öz güvenle hareket etmek, misafirlerinizle mutfakta kolay bir çalışma süresi geçirmek adına fonksiyonel bir mutfağa sahip olmanız kaçınılmazdır. Fonksiyonel bir mutfağa sahip olmak için öncelikle ihtiyaçlarınızın neler olduğuna karar vermeli ve hayatınızı kolaylaştıracak adımlar atmalısınız. Nereden başlamalıyım diye kara kara düşünmemek için homify fonksiyonel mutfaklar sayfasını ziyaret etmeli ve size yol gösterecek, rehber olacak muhteşem güzellikteki fonksiyonel ve pratik mutfaklara göz atmalısınız. Bu sayede dünya üzerinde dekore edilmiş kusursuz güzellikteki fonksiyonel mutfaklar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.
Yemek pişirmek için kullandığımız ocaklar ve pişiriciler ile diğer araç ve gereçleri elinizin altında tutmak için özel mutfak kalıplarını tercih etmelisiniz. Mutfak araç, gereçleri ve mutfak takımlarını da elinizin altında olacak şekilde yerleştirerek fonksiyonel bir mutfağa sahip olacağınız gibi mutfağınızın düzenli olmasını da sağlayacaksınız.
Mutfak dolapları yerine açık ve kapaksız mutfak rafları tercih etmeniz hem daha hızlı ulaşım imkanı yakalamanıza hem de istediğiniz gibi yerleşim yaparak kolay bir kullanım olanağı yakalamanızı sağlar. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi renkli ve düzenli bir mutfak rafı mutfağınızın görselliğini de artıracaktır.
Mutfaklar kalabalık odalar olduğu için düzen ve disiplin diğer odalara nazaran mutfaklarda daha fazla önemlidir. Özellikle küçük mutfak araç ve gereçlerinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi adına resimdeki gibi özel bir tasarım yapabilir ve mutfağınızın daha sistemli olmasını sağlayarak fonksiyonel bir mutfağa da sahip olabilirsiniz.
Mutfak içerisinde en fazla kullanılan araç ve gereçler an az kullanılana doğru sıralanmalı ve az kullanılan tencere ve tavalar mutfak içinde bir askı aparatı ile asılmalıdır. Bu sayede mutfağın içinde az kullanılmasına karşın yer kaplaması önlenmiş olup mutfağa da farklı bir hava katacaktır. Tasarım aşamasında cafe mutfağı tarzında askılıklar tercih ederek mutfağınızın klasik mutfaklardan farklı olmasına katkı da bulunabilirsiniz.
Mutfak içerisinde ihtiyaç duyulan muhafaza ve depolama alanları için imkanlar dahilinde ne kadar alan varsa çekmece ve raf sistemleri ile donatılmalıdır. Bu sayede ihtiyaç duyulan tüm muhafaza alanları mutfak içinde oluşturulabilir ve mutfağın düzenli ve disiplinli bir mutfak olması kadar fonksiyonel bir mutfak olması da sağlanmış olur.
Mutfak dolaplarının üst kısımlarını muhafaza ve teşhir alanı olarak kullanmalısınız. Dolapların üst kısımları yüksekte oldukları için tek şekilli olan kapları ve gereçleri bu alanda muhafaza ederek mutfağınızın fonksiyonel olması kadar görsel ve zarif bir mutfak olmasını da sağlayabilirsiniz. ayrıca mutfakta tercih ettiğiniz renkler dışında süs teşhir alanı olarak da bu alanı tercih edebilirsiniz.