370.000 TL'ye sade ve lüks bir apartman dairesi (Planı ile birlikte)

Avrupa ülkelerindeki ev fiyatları ya da tadilat masrafları ortalama ne kadar olur diye merak ediyorsanız, bu daire size fikir verebilir. Eski ve döküntü haldeki bir apartman dairesini satın alarak baştan soran yenileyen bir mimarlık firması, bütün işlemi toplamda 370.000 TL'ye bitirmiş. İtalya'da bulunan ve her detayı ile göz alan bu apartman dairesini daha yakından tanımak isterseniz yazımıza göz atın.
150 metrekarelik bu dairenin eski haline ait fotoğraflar bulunmuyor ancak firmanın harcadığı rakama bakılırsa epey kötü halde olmalı. Uzman bir bakım ile, bir dairenin değerinin nasıl arttığının güzel bir kanıtı olacak bu evi, gelin birlikte oda oda gezelim.
Farklı yapı sistemleri ile üretilen evler hakkında da fiyat fikri almak isterseniz ’300 bin TL'ye yayla gibi prefabrik ev’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Oturma odası dekorasyonunda her zaman, ilk aranan özellik konfor olabilir. Günün yorgunluğunu atacağınız, televizyon izleyip, kitap okuyacağınız odanın çok rahat koltuklara, iyi bir aydınlatmaya ve ferah bir ortama sahip olması şart. Bu güzel evin dekorasyonunda da bu özelliklere öncelik verilmiş. Çok yönlü bir aydınlatmaya sahip olan evin koyu yeşil duvarları asla bir dezavantaj oluşturmuyor. Siz de evinizin duvarlarında koyu renkler kullanmak istiyorsanız aydınlatması konusunda bir uzman fikri almanızı öneririz. Aydınlatma uzmanlarımız bu konuda size yardımcı olabilir.
Parlak beyaz duvarların birkaç pencere ile bir araya gelince oluşturduğu ferahlık her evin ihtiyacı olabilir. Sizin de evinizde ferah ve aydınlık bir havaya ihtiyacınız varsa ilk işiniz duvarları boyatıp pencereleri bir şekilde büyütmek olmalı. Geniş sayılabilecek bu evin oturma odası, yemek odası ve mutfağı açık olarak aynı alanda bulunuyor. Bu özellik de, odanın daha ferah bir görüntüye sahip olmasını sağlayan nedenlerden.
Kablosu gerektiğinden biraz daha uzun tutulan basit bir tavan lambası bile dekorasyonunuza karakter kazandıracak bir detay oluşturabilir. Üstelik vintage konsol ile de oldukça iyi uyum sağlamış.
Koyu yeşil duvarların karizmatik bir hava kazandırdığı mutfak dekorasyonunda minimal bir sadelik hakim. Beyaz ve düz mutfak dolapları ile büyük tavan lambası mutfağa harika bir uyum kazandırmış. Kullanışlı bir mutfak adası, rahat tabureler ve sade aksesuarlar ile tamamlanmış harika bir mutfak dekorasyonu.
Banyolarda evin diğer alanlarına göre biraz daha koyu renkler hakim, ancak başarılı bir aydınlatma ile kasvetli bir havadan kolayca sıyrılmış. Şık ve modern bir banyo dekorasyonuna iyi bir örnek.
Koyu yeşil mutfaktan sonra capcanlı bir maviyle bizi karşılayan yatak odası da oldukça dikkat çekici. Beyaz ve mavinin buluştuğu bu dekorasyon huzur dolu bir dinlenme alanı için ideal. Rahat bir yatak ve yeterli depolama alanları ile adeta eksiksiz.
Ebeveyn banyosunda da yine koyu renk döşemeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra cam ve metal ögelerle sağlanmış endüstriyel bir şıklık da göze çarpıyor. Küçük ve oldukça kullanışlı bir banyo.
Evin en güzel özelliklerinden biri de fonksiyonel bir spor odasına sahip olması. Geniş sayılabilecek bu odada dilediğiniz egzersizi yapabilirsiniz. Spor salonlarına taşınmadan istediğiniz gibi çalışmak istiyorsanız siz de böyle bir oda dekore edebilirsiniz.
Evin planına göz attığınızda odaların oldukça verimli bir şekilde kullanıldığını görebilirsiniz.