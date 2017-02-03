370.000 TL'ye sade ve lüks bir apartman dairesi (Planı ile birlikte)

Avrupa ülkelerindeki ev fiyatları ya da tadilat masrafları ortalama ne kadar olur diye merak ediyorsanız, bu daire size fikir verebilir. Eski ve döküntü haldeki bir apartman dairesini satın alarak baştan soran yenileyen bir mimarlık firması, bütün işlemi toplamda 370.000 TL'ye bitirmiş. İtalya'da bulunan ve her detayı ile göz alan bu apartman dairesini daha yakından tanımak isterseniz yazımıza göz atın.

150 metrekarelik bu dairenin eski haline ait fotoğraflar bulunmuyor ancak firmanın harcadığı rakama bakılırsa epey kötü halde olmalı. Uzman bir bakım ile, bir dairenin değerinin nasıl arttığının güzel bir kanıtı olacak bu evi, gelin birlikte oda oda gezelim.

Farklı yapı sistemleri ile üretilen evler hakkında da fiyat fikri almak isterseniz ’300 bin TL'ye yayla gibi prefabrik ev’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.