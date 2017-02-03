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Türkiye'den girer girmez insanı büyüleyen 14 ev

nihal e. nihal e.
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
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Antre ve hol gibi konukları ilk karşıladığımız yerler en az oturma odası kadar şık olmalı. Bu yazıda her biri yerli tasarımcılarından elinden çıkmış 14 ev girişi örneği inceleyeceğiz.

​1- Ferahlatan açıklık

Sunflower Sun modeli homify Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler İşlenmiş Ahşap Gri
homify

Sunflower Sun modeli

homify
homify
homify

İlk örneğimiz geniş bir antreye bakan lüks bir ev girişi. Yan ve üst kısımlarında cam bulunan beyaz renkli kapı oldukça zarif bir model. Duvarlar ise soluk mavi renginde ve kapı gibi beyaz çerçeveleri var.

​2- Işıklar içinde

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Baba Mimarlık Mühendislik imzasını taşıyan bu örnek ise tek kelimeyle büyüleyici. Çift kapılı bina girişi son derece lüks döşenmiş bir antreye bakıyor. Geniş bir açıklığa sahip alanın sol tarafında basamaklarında özel ışıklandırması olan bir merdiven yer alırken sağ ortada gösterişli siyah bir masa ile iç açıcı çiçekler bulunuyor. Mobilyayı tamamlayan gösterişli lamba da bir o kadar şık.

​3- Siyah beyaz şıklık

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım imzalı bir başka giriş örneği güçlü kontrastıyla göz dolduran bir antre. İnce ve uzun siyah renkli kapının içinde büyük bir cam var. Kapı modeli antrenin boyutlarıyla uyumlu. Zira ince ve uzun bir alana sahip. Parlak beyaz zemini ve kırmızı renkli küçük taburesiyle modern bir dekorasyona sahip.

​4- Baskın kırmızı

Bebek Çatı Katı, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bebek Çatı Katı

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım imzalı bu örnekte ise çarpıcı bir renk kullanımı var. Koyu kırmızı duvarlar beyaz kapılarla daha dikkat çekici hale gelmiş. Aydınlatma ise önemli bir rol üstleniyor. Tavan kenarlarından yansıyan turuncumsu ışık, tüm bakışları üzerine çekiyor.

​5- Bitki kullanımı

ŞEKİP UYAL APARTMANI GİRİŞ TASARIMI , Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

ŞEKİP UYAL APARTMANI GİRİŞ TASARIMI

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri
Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri

Ofis 352 Mimarlık Hizmetleri tasarımı bu giriş daire içerisinden değil bina içinden bir kesit. Bina girişlerinin de en az daireler kadar güzel olabileceğini ispatlıyor. Ahşap daire kapısı bina içerisinde kullanılan yeşil bitkilerle uyumlu bir malzeme seçimi.

​6- Desenli mermer zemin

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

50GR Mimarlık tasarımı antre dar bir alana sahip olduğundan tüm duvarlarda beyaz renk kullanılmış. Antrenin iç mimarisinde en dikkat çekici unsur malzeme kullanımı. Yuvarlak desenli mermer zemin şıklığıyla küçük antreyi gösterişli hale getiriyor.

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​7- Mobilya desteği

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Resimdeki gibi büyük bir daire kapınız varsa süslemek için mobilyalardan destek alabilirsiniz. Koyu renkli ahşap kapıya renk katan çekmeceli konsol antrenin tüm havasını değiştirmiş.

​8- Havadar antre

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

İdil İç Mimarlık tasarımı antre havadar görünümüyle rahatlık hissi sağlıyor. Hem antrede pencere olması hem beyaz renkli duvarları hem de halısız geniş zeminiyle ferahlık hissi en yüksek seviyeye çıkmış. Ahşap kapının bir yanında bulunan büyük vestiyer ise duvarlar gibi beyaz olduğundan kamufle olarak kalabalık meydana getirmiyor.

​9- Saray gibi

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bir başka Bilgece Tasarım imzasını taşıyan örnek, evden çok bir saraya benziyor. Altın yaldızlı süslemeleri ve gösterişli girişiyle tek kelimeyle muhteşem.

​10- Görkemli

A.U.D EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.U.D EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımı giriş,ışıltılı yüzeyleri ve zengin detaylarıyla tüm bakışları üzerine çeken bir örnek.

​11- Minimalist beyazlık

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

VRLWORKS imzalı bu antre modern olmakla birlikte abartısız ve sade çizgilere sahip. Kapının hemen yanında yer alan duvara gömülü dolap dahil olmak üzere her şey bembeyaz.

​12- Koyu ahşap

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.Ç EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Sırada yine modern ve şık bir daire girişi görüyoruz. Bir önceki örneğin aksine gizemli koyuluklar barındırıyor. Öyle ki kapıdan mobilyalara dek her şeyde ahşabın en koyu tonu kullanılmış. Buna zemin döşemesi de dahil.

​13- Çağdaş bir örnek

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Gösterişli antre dekorasyonuna bir diğer örnek yine göz kamaştırıcı. Fakat klasiğe kaçan çizgilerden uzak olup hayli çağdaş gözüküyor.

​14- Uzun ince bir yol

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz en dar ve uzun daire girişlerinden biri. Tüm oda kapılarının bir arada bulunduğu koridor tablolarla süslenmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'deki mutfaklardan 11 şahane oturma alanı’ başlığına göz atabilirsiniz.

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