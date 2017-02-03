Türkiye'den girer girmez insanı büyüleyen 14 ev

Baba Mimarlık Mühendislik imzasını taşıyan bu örnek ise tek kelimeyle büyüleyici. Çift kapılı bina girişi son derece lüks döşenmiş bir antreye bakıyor. Geniş bir açıklığa sahip alanın sol tarafında basamaklarında özel ışıklandırması olan bir merdiven yer alırken sağ ortada gösterişli siyah bir masa ile iç açıcı çiçekler bulunuyor. Mobilyayı tamamlayan gösterişli lamba da bir o kadar şık.