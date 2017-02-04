Ailelere uygun olarak genişletilmiş 90 m²'lik bir daire

Evi genişletme projesinde bir de çocuk odası hazırlandı. Fotoğraftan görüldüğü üzere sayısız oyuncak ve duvarlarda renkli çıkartmalar var. Hemen hemen her çocuğun çok seveceği ve saatlerini geçireceği bir oda.

Başlıkta belirttiğimiz gibi dairenin toplam alanı 90 metrekare. Proje kapsamında daireyi yenileme ve odaları genişletme çalışması için mobilyalar hariç 50 bin euro harcandı. Buna elektrik ve gaz sistemi de dahildir.