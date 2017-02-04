Ailelere uygun olarak genişletilmiş 90 m²'lik bir daire

Aile büyüdükçe evdeki gereksinimler de artar. Ancak günümüzde çoğu apartman dairesi sınırlı bir alana sahip. Hal böyle olunca alan darlığı ve mahremiyet ciddi bir soruna dönüşüyor. Çünkü hem gizlilik gereksinimi artar hem de aileyle birlikte daha çok vakit geçirelecek sosyal alanlara ihtiyaç duyulur. Bugün tanıtacağımız proje tam da bu fikir üzerine doğdu. Sınırlı bir alana sahip küçük bir apartman dairesinin çocuklu aileler için nasıl dönüştürüldüğüne tanık olacağız.
Proje için İtalya’nın Como isimli küçük bir şehrinde yer alan Cavallasca bölgesine gidiyoruz. Ev sahipleri daireyi genişletme kararı alarak Facile Ristrutturare şirketine başvurdu. Uzmanlar ailenin çeşitli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni, modern ve orijinal bir fikir ortaya çıkardı. Şimdi ne gibi değişiklikler yapılmış sırasıyla inceleyelim.
Dairenin genel bir resmini gördüğümüz kesitte ilk göze çarpan yemek alanı. Bolca ışık alan pencereler ve balkonun cam kapıları sayesinde burası oldukça havadar bir mekan. Büyük orada beyaz boyanmış duvarlar doğal gün ışını yansıtırken ahşap zeminsıcak ve davetkar. Halısız olması sebebiyle ahşap ağırlığı daha da öne çıkıyor. Dört kişilik yemek takımı duvarlar gibi beyaz renkli. Yemek masasının üstünde ise cam bir tabaka var. Genellikle büyük avizelerle tamamlanan yemek masaları bu örnekte çiçekle tamamlanmış.
Proje büyüyen bir aile fikri üzerine yola çıktığı için tüm ailenin bir arada vakit geçireceği geniş ve açık bir oda amaçlandı. Bu nedenle mutfak, yemek odası ve salon paylaşılarak bu gibi sosyal alanları duvarlarla bölmek yerine açık plan tercih edildi. Ancak odalar arasında hiçbir ayrım olmadığı anlamına gelmiyor bu. Sadece sınırlar için kapı ve duvar yerine başka unsurlar kullanıldı. Farklı malzemeler ve mobilyaların konumu gibi. Örneğin mutfak alanının başladığı ve bittiği yerleri göstermek için güzel bir porselen karo döşendi. Yemek odası ve salon ayrımı ise mobilyanın konumu ile belirlendi.
Dekorasyonun renk paleti ağırlıklı olarak beyaz, açık gri ve daha koyu tonlu ahşaptan oluşuyor. Eşyaların yerleştiriliş biçimi ve renkleri ise odanın daha aydınlık ve orantılı olmasını sağlıyor. Mobilya tarzı modern ve minimal olup iki adet koltukla bir adet sehpa işlevi gören puftan ibaret. Üzerinde “Home” yazan televizyon ünitesi ve yerdeki yapay hayvan derisi postu ise eğlenceli detaylar.
Mutfak, tıpkı evin geneli gibi gri ve beyaz ağırlıklı. Bu bölümün de kapısı olmamakla birlikte daha derinlerde yer alıyor. İnce ve uzun bir alana sahip olmasından ötürü birbirine bakan her iki duvara mutfak dolabı yapılmış. Aynı zamanda küçük bir masa takımı televizyon da mevcut. Televizyonun bulunduğu duvar, dolaplar ve masa takımı tamamen beyaz iken karşı duvar ve dolaplarda bolca gri kullanılmış. Yukarıda bahsettiğimiz gibi yer zemini ise ahşap kaplama yerine gri taşlardan oluşuyor.
Evi genişletme projesinde bir de çocuk odası hazırlandı. Fotoğraftan görüldüğü üzere sayısız oyuncak ve duvarlarda renkli çıkartmalar var. Hemen hemen her çocuğun çok seveceği ve saatlerini geçireceği bir oda.
Başlıkta belirttiğimiz gibi dairenin toplam alanı 90 metrekare. Proje kapsamında daireyi yenileme ve odaları genişletme çalışması için mobilyalar hariç 50 bin euro harcandı. Buna elektrik ve gaz sistemi de dahildir.
Rahatlatıcı ve rafine bir atmosfere sahip banyoda hafif ve sıcak bej duvarlar ön plana çıkıyor. Küçük bir alana sahip olmasına oldukça konforlu.
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