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Türk evlerinde en çok yapılan 11 dekorasyon hatası

nihal e. nihal e.
homify Klasik Oturma Odası
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Dekorasyonla ilgili en büyük arzumuz evimizin rahat ve konforlu olması ile birlikte şık gözükmesi ve en önemlisi bizi yansıtmasıdır. Dolayısıyla başta oturma odası olmak üzere dekorasyona özen gösteririz. Ancak ne kadar titizlenirsek titizlenelim yine de hata yapabiliriz. Bugünkü yazımızda en sık yapılan 11 dekorasyon hatasını derledik. Başlıkları inceleyerek siz de ev dekorasyonunuzdaki yanlışları bulabilirsiniz.

1- Abartlı renk kullanımı

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Renkten korkmak kadar abartmak da kötü sonuç verir. Bu sebeple renklerin anlamı ve birbirleriyle uyumu üzerine araştırma yapın. Sadece beğendiğiniz için baskın ve parlak renkleri bir arada kullanmak göz yorabilir zira.

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​2- Takım koltuklar

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Genellikle küçük mobilya mağazalarında öteden beri takım halinde mobilya satılır. Bir örnek yatak odası eşyalarından oturma gruplarına dek her bir mobilyanın aynı renk ve modele sahip olduğu gruplar. Her ne kadar sıklıkla karşınıza çıksa da tıpatıp aynı mobilya takımlarından uzak durun ve bir özgünlüğü olan, daha yaratıcı eşyalara yönelin.

3- Renkten korkmak

nrgn hnm proje, Ramazan Yücel İç mimarlık Ramazan Yücel İç mimarlık Modern Oturma Odası
Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık

En çok yapılan dekorasyon hatalarından biri renk kullanmaktan kaçınmaktır. Hem risk almamak hem de abartıya kaçmamak için genellikle kahverengi ve gri gibi soluk tonlar tercih edilir. Oysa bu davranış sadece evinizin sıkıcı gözükmesini sağlar. Soft renkler kullanacaksanız dahi mutlaka bir şeylerle dengeleyin.

4- Televizyona göre eşyaları yerleştirmek

homify Klasik Oturma Odası
homify
homify

Her ne kadar ülkemizde televizyon karşısında saatlerce vakit geçirsek de salonunuzun en önemli öğesi televizyon olmak zorunda değil. Özellikle küçük ve sıradan bir televizyon ünitesi kullanıyorsanız salonun en güzel duvarını televizyona ayırmak delilik olur.

5- Koltukları duvara dayamak

Yaşam Alanı (Oturma Alanı) Damla SABUNCU Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi oturma alanı
Damla SABUNCU
Damla SABUNCU

Şayet eviniz küçükse koltukları duvara dayamak akıllıcadır. Böylece daha fazla hareket alanı sağlarsınız. Fakat geniş bir salona sahipseniz eskiden kalma bir alışkanlıkla mobilyaları duvara dayamak çok anlamsız. Sanki yeterince eşyanız yokmuş da salonunuz boş kalmış izlenimi yaratırsınız üstelik.

6- Tabloların hatalı dizilimi

BB House Design homify İskandinav Oturma Odası gliese design,interior design
homify
homify

Duvarlarınızda resim kullamayı seviyorsanız eğer nereye yerleştirdiğinize dikkat edin. Oran olarak en ideal konum göz hizasıdır. Daha aşağı veya yukarı bir konum gözü rahatsız edebilir.

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7- Küçük halı

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bir diğer dekorasyon hatası halı boyutuyla ilgili. Halı seçerken mutlaka salonunuzun ebatlarını ölçün. Özellikle büyük koltuklarınız varsa ortada duran küçük bir halı evi güzel göstermek yerine aksine gülünç gösterecektir. Hiç halı kullanmamak da bir diğer seçenek.

8- Plansız hareket etmek

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bu başlık oturma odasını sıfırdan dekore edenler için geçerli. Evin en güzel odalarından birisi olan salonların dekorasyonuna titizlenirken çok temel bir konuyu gözardı ediyoruz. Eşyalarınız ne kadar lüks olursa olsun plansızca yerleştirilen bir salon sonuç itibariyle çirkin ya da uyumsuz olabilir.

9- Yetersiz aydınlatma

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Üzerinde fazla durulmayan konulardan biri de aydınlatma. Oysa yeterince aydınlatılmamış bir salon ne kadar renkli ve güzel döşenmiş olursa olsun kasvetli gözükecektir. Başta doğal ışık olmak üzere aydınlatmanın yeterli olup olmadığına dikkat edin.

​10- Büyük mobilya

homify Modern Oturma Odası
homify
homify

Yine sık karşılaşılan dekorasyon hatalarından biri haddinden fazla büyük eşya satın almak. Her zaman salonunuzun boyutlara göre eşya seçin. Ne kadar beğenmiş olursanız olun fazla büyük eşyalar oturma odanızı olduğundan daha küçük gösterir ve hareket alanını kısıtlar.

​11- Farklı tarzları bir arada kullanmak

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bu başlık biraz karmaşık. Zira farklı tarzları karıştırmak çok iyi sonuçlar verebileceği gibi dekorasyonu komik de gösterebilir. Eğer kullanmak istediğiniz dekorasyon stilleri hakkında yeterli bilgi sahibi değilseniz risk almayın.

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