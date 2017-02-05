Türk evlerinde en çok yapılan 11 dekorasyon hatası

Dekorasyonla ilgili en büyük arzumuz evimizin rahat ve konforlu olması ile birlikte şık gözükmesi ve en önemlisi bizi yansıtmasıdır. Dolayısıyla başta oturma odası olmak üzere dekorasyona özen gösteririz. Ancak ne kadar titizlenirsek titizlenelim yine de hata yapabiliriz. Bugünkü yazımızda en sık yapılan 11 dekorasyon hatasını derledik. Başlıkları inceleyerek siz de ev dekorasyonunuzdaki yanlışları bulabilirsiniz.