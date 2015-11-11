İç dekorasyonumda nasıl bitkilendirme yapabilirim?

Bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde bitkilendirme konusu hemen çözülürken, iç dekorasyonda üzerine biraz daha düşünmek gerekir. Sulama ve drenaj işlemlerinin iç mekanlarda bahçeye göre çok daha dikkatli yapılması gerektiği düşünüldüğünde bu durum hiç şaşırtıcı değil. Şehir hayatının giderek artan kalabalık, gürültü ve kirliliği insanları, yaşam alanlarında daha çok bitkilendirme ihtiyacına itiyor. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak botanikçi ve tasarımcılar, ev dekorasyonlarımızı güzelleştirecek yaratıcı ve pratik çözümler üretiyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda dekorasyonlarınız için bitkilendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eviniz için modern, şık ve kullanışlı bitkilendirme yöntemlerine ihtiyacınız varsa, iç dekorasyonumda nasıl bitkilendirme yapabilirim diye soruyorsanız bu yazı tam size göre olabilir. Tasarımcıların dizaynlarında kullandıkları bitkilendirme yöntemleri size ilham kaynağı olacak.

Bitkilendirme yöntemlerinden bahsetmeden önce hangi bitkilerin ev için uygun olacağı hakkında kısa bilgiler verebiliriz. Elbette ki yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve ev içi için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de var. Bunlardan bitkilere örnek olarak; antoryum, sukulet, kurt kulağı, kuşkonmaz, aküba, salon eğreltisi, kaladyum, kolyoz, mısır bitkisi, kroton, difenbahya, fil azığı, aralya, keman yapraklı kauçuk, ekeverya, yeşim bitkisi, kalanşo, fittonia, paşa kılıcı, salon çamı, dağ palmiyesi, barış çiçeği, galadya, peperomia, fil ayağı, ginura, tavşan ayağı, şeflera, sikas ve çeşitli sarmaşıkları sayabiliriz. Hemen her koşulda yaşayabilen çiçeklere örnek olarak ise; ortanca, küpe çiçeği, orkide, menekşe, sardunya, dua çiçeği, açelya, cam güzeli ve çiğdemi sayabiliriz.