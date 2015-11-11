İç dekorasyonumda nasıl bitkilendirme yapabilirim?

Bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde bitkilendirme konusu hemen çözülürken, iç dekorasyonda üzerine biraz daha düşünmek gerekir. Sulama ve drenaj işlemlerinin iç mekanlarda bahçeye göre çok daha dikkatli yapılması gerektiği düşünüldüğünde bu durum hiç şaşırtıcı değil. Şehir hayatının giderek artan kalabalık, gürültü ve kirliliği insanları, yaşam alanlarında daha çok bitkilendirme ihtiyacına itiyor. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak botanikçi ve tasarımcılar, ev dekorasyonlarımızı güzelleştirecek yaratıcı ve pratik çözümler üretiyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda dekorasyonlarınız için bitkilendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eviniz için modern, şık ve kullanışlı bitkilendirme yöntemlerine ihtiyacınız varsa, iç dekorasyonumda nasıl bitkilendirme yapabilirim diye soruyorsanız bu yazı tam size göre olabilir. Tasarımcıların dizaynlarında kullandıkları bitkilendirme yöntemleri size ilham kaynağı olacak.
Bitkilendirme yöntemlerinden bahsetmeden önce hangi bitkilerin ev için uygun olacağı hakkında kısa bilgiler verebiliriz. Elbette ki yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve ev içi için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de var. Bunlardan bitkilere örnek olarak; antoryum, sukulet, kurt kulağı, kuşkonmaz, aküba, salon eğreltisi, kaladyum, kolyoz, mısır bitkisi, kroton, difenbahya, fil azığı, aralya, keman yapraklı kauçuk, ekeverya, yeşim bitkisi, kalanşo, fittonia, paşa kılıcı, salon çamı, dağ palmiyesi, barış çiçeği, galadya, peperomia, fil ayağı, ginura, tavşan ayağı, şeflera, sikas ve çeşitli sarmaşıkları sayabiliriz. Hemen her koşulda yaşayabilen çiçeklere örnek olarak ise; ortanca, küpe çiçeği, orkide, menekşe, sardunya, dua çiçeği, açelya, cam güzeli ve çiğdemi sayabiliriz.
1930'larda Londra'da, botaniğe olan tutkusuyla tanınan Dr. Nathaniel Ward, Londra'nın kirli havası nedeniyle bitkilerinin birçoğunun hayatta kalamamasından şikayet ediyordu. Bir sabah Dr. Ward içerisinde toprak ve çakıl olan kapalı bir kavanozda küçük yeşil renkli parçacıklar fark etti. Toprağın tamamen ışık almasını sağlayan cam kavanozların, kapalı kaldığında bazı bitki türlerinin sağlıklı büyümesine olanak sunduğunu keşfeden Dr. Ward, daha sonra Wardian Case olarak anılacak ilk teraryumları kurmaya başladı. Teraryumlar, camdan imal edilen, içerisinde bitki ve bazı hayvanların yaşaması için kara ortamına benzetilmiş tanklardır. Boyutları ve özelliği içereceği canlı türüne göre ayarlanan teraryumların açık ve kapalı ağızlı modelleri mevcuttur. Teraryumların zemin malzemesi toprak, kum, çakıl, bitki lifleri ve çeşitli taşlardır. Teraryumlarda genelde; fitonya türleri, arapsaçı, eğrelti otu çeşitleri, japon şemsiyesi otu, sanderiana, pumila, pilea gibi bitkiler ve etobur bitki türlerinin bazıları yetiştirilir. Yosun, sünger gibi deniz canlıları ile hazırlananları da vardır. Ev dekorasyonlarında bitkilendirme ihtiyacını doğal ve şık bir görünüm ile karşılayan teraryumlar giderek yaygınlaşıyor.
Yine saksı mantığıyla kurulan ama farklı yüzeylere farklı taşıyıcılarla yerleştirilen bu modeller, duvarları bitkilendirmek için oldukça iyi bir yöntem. Hem alan tasarrufu hem de bitkilendirme sağlayan bu yöntemler ile bütün odalarınızı canlandırabilirsiniz. Yaşayan ve nefes alan duvarlar için harika bir fikir.
Butik Bahçe tasarımı olan ürün farklı renk ve model seçenekleri ile harika duvar bitkilendirme imkanları sunuyor. Firma sayfasından diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Taş ve seramik malzemeden üretilen bitki yetiştirme kapları olan saksıların tarihi antik çağlara kadar uzanıyor. Taşınabilir canlı bitki sahibi olmanın ilk ve en etkili yolu olan saksılar binlerce yıldır yaşam alanlarımızın en önemli aksesuarı. Modern dekorasyon anlayışı ile birlikte son derece şık ve kullanışlı modelleri üretilen saksılar alanlarınızı bitkilendirmek için en ideal yöntemlerden biri. Evinizde hangi bitkiyi yaşatmak isteseniz isteyin, her bitki türünü yaşatacak bir saksı çeşidi bulabilirsiniz. Hatta eski ve kullanılmayan bazı objeleri ufak değişikliklerle saksı haline getirip kendi bitkilendirme yönteminizi geliştirebilirsiniz. Mutfaktan banyoya, salondan balkona kadar her oda ve her dekorun olmazsa olmazı saksı bitkileri ile evlerinize canlılık katın.
Fransız botanikçi Patrick Blanc dikey yüzeylerde de bitki yetiştirilebileceğini düşünüyordu, bunu göstermek için uyguladığı yöntem başarılı sonuçlar verince birden popüler oldu ve yöntem birçok botanikçi ve peyzaj mimarı tarafından geliştirilerek tüm dünyada kullanılmaya başladı. Kurulumu emek ve ustalık isteyen bir sistem olsa da ekolojik faydaları oldukça fazla. Dikey yüzeylerin bitkilendirilmeye başlamasıyla, alış veriş merkezlerinden, okullara, sokaklardan, binalara, evlerden, galerilere kadar her yer bitkilendirilebilecek alanlar oldu. Giderek yaygınlaşan sistem sayesinde artık kalabalık şehirlerde biraz daha fazla yeşil görme şansımız var. Yapı olarak, metal bir panel içerisine pvc yüzey ve sulama, gübreleme sistemi, keçe katmanları, nem tutucu katman, drenaj sistemi, ve tohum katmanları yerleştirilerek oluşturulan sistem, dikey yüzeylerde başarılı bir şekilde bitkilendirme imkanı sağlıyor. Bu dekorda resepsiyon masasının arka paneline uygulanan sistem dekorasyona canlılık katmış.
Canlı tablolar, dikey bahçe ile benzer ama daha basit bir alt yapıya sahiptir. Tablo içerisine uygulanan, nem tutucu ve bitki lifli katmanlardan oluşan sistem duvar bitkilendirmesi için ideal yöntemlerden. Yosundan, sarmaşıklara birçok bitki türü için uygulanabilen ve hiçbir dezavantajı bulunmayan canlı tablolar giderek diğer aksesuarların yerini alıyor. Bu dekorda mutfakta kullanılan iki adet yosun bazlı canlı tablo görüyorsunuz. Renkleri ve canlı duruşlarıyla dekora hareket katan bu tabloları zevkle kullanabilirsiniz. Firmanın diğer işleri için sayfalarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
Yukarıda kapalı örneğini gördüğünüz teraryumlar bu görseldeki gibi açık olarak da üretiliyor. Bitki ve toprak özelliklerinde ufak değişiklikler olsa da açık ve kapalı teraryumların sistem olarak pek bir farkı yoktur. Farklı renk ve dokularda onlarca bitki ile hazırlanan teraryumlar her alanda bitkilendirme sağlamanın şık bir yolu. Sadece dekoratif amaçlı kullanılmayan birçok okul ve laboratuvarda ders araç gereci olarak da kullanılan teraryumların özellikle hayvan beslemek için hazırlananlarına çocukların ilgisi büyük. Öğrencilere farklı bitki türlerini tanıtmak ya da bitkilerin yaşam döngüsü hakkında bilgi vermek için mükemmel bir gereç.
Teraryumlardan bahsetmişken David Latimer'in 55 yıllık meşhur teraryumundan bahsetmeden geçmeyelim. İlk 1960 yılında hazırladığı teraryum şişesini hala koruyan Latimer, oluşturduğu kapalı ekosistem ile gurur duyduğunu söylüyor.
Bu dekorasyona bakıp mimarını tebrik etmemek imkansız. İç dekorasyon bitkilendirmesi konusunda hepimizin gönlünden büyük ağaçlar geçiyordur ancak bunları tasarıma uygulamak göründüğü kadar kolay bir iş değil. KJBI Deco'nun Fransız mimarları işin hakkını vermiş gibi görünüyor. Salonun tam ortasına uygulanan büyük ve güzel bir ağaç, iç mekan bitkilendirmesinde varılacak son nokta olsa gerek. Eğer evinizin bu tarz bir ağaçlandırmaya uygun bir alanı varsa mutlaka şansınızı deneyin.
Ev dekorasyonunuz için bitkilendirme dışında aksesuar veya süs eşyası fikirlerine ihtiyacınız varsa “Ev süsleri için yaratıcı fikirler” başlıklı yazımıza bakmanızı tavsiye ediyoruz.