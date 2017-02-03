Aynaların gücü adına! Aynayla yapılmış 8 muazzam dekorasyon

Bugünkü sayfamızda aynaların yardımıyla yapılmış ve mekanların muazzam düzeyde değişmesini sağlamış 8 dekorasyon örneğimiz var. Mekanları olduğundan daha büyük, daha ferah ve daha aydınlık göstermek için aynaların kullanılmasını gerektiğini, dekorasyonla azıcık uğraşan insanlar dahi bilir. Bu dekorasyonda ilk öğrenilen bilgilerden biridir. İster yaşam alanı olsun, isterse yatak odası ya da banyo, geniş aynalar kullanarak bir mekanı olduğundan çok daha geniş gösterebilirsiniz. Üstelik buna ek olarak, yansıyan ışığın da etkisiyle, mekan daha ferah ve aydınlık da görünür. Ayrıca, günümüzde tarihi binaların yanına yapılan yeni binaların dış cephesinde, ya da orman içine yapılan modern yapıların dış cephesinde de ayna kullanılmaktadır. Çevresinin görüntüsünü yansıtan, doğal ya da tarihi unsurlara tezat bir malzeme olmasına rağmen oluşturduğu yansıma ile adeta kamulfle olarak ortadan kaybolan bu yapılar oldukça enteresan görüntülerin oluşmasını da sağlıyor.

Gelin iç mekanlarda ve dış mekanlarda gerçekleştirilmiş aynalı dekorasyon çalışmalarını hep birlikte inceleyelim. Burada göreceğiniz örnekler, kendi evlerinizdeki dar mekanları daha ferah hale getirmek için sizlere de ilham verebilir.