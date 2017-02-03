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Aynaların gücü adına! Aynayla yapılmış 8 muazzam dekorasyon

Özlem K. Özlem K.
Polanco, Decoré Interiorismo Decoré Interiorismo Ev İçiEv Aletleri
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Bugünkü sayfamızda aynaların yardımıyla yapılmış ve mekanların muazzam düzeyde değişmesini sağlamış 8 dekorasyon örneğimiz var. Mekanları olduğundan daha büyük, daha ferah ve daha aydınlık göstermek için aynaların kullanılmasını gerektiğini, dekorasyonla azıcık uğraşan insanlar dahi bilir. Bu dekorasyonda ilk öğrenilen bilgilerden biridir. İster yaşam alanı olsun, isterse yatak odası ya da banyo, geniş aynalar kullanarak bir mekanı olduğundan çok daha geniş gösterebilirsiniz. Üstelik buna ek olarak, yansıyan ışığın da etkisiyle, mekan daha ferah ve aydınlık da görünür. Ayrıca, günümüzde tarihi binaların yanına yapılan yeni binaların dış cephesinde, ya da orman içine yapılan modern yapıların dış cephesinde de ayna kullanılmaktadır. Çevresinin görüntüsünü yansıtan, doğal ya da tarihi unsurlara tezat bir malzeme olmasına rağmen oluşturduğu yansıma ile adeta kamulfle olarak ortadan kaybolan bu yapılar oldukça enteresan görüntülerin oluşmasını da sağlıyor.

Gelin iç mekanlarda ve dış mekanlarda gerçekleştirilmiş aynalı dekorasyon çalışmalarını hep birlikte inceleyelim. Burada göreceğiniz örnekler, kendi evlerinizdeki dar mekanları daha ferah hale getirmek için sizlere de ilham verebilir.

1) Seperatör olarak ayna

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Modern Yatak Odası
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

İlk örneğimiz bir yatak odasından. Yatak odasının içinde tamamen ayrı bir en-suite banyo yerine, bu örnekte hidromasajlı küvet ve karyolayı ayıran iki seperatör tercih edilmiş, seperatörlerden biri ise komple ayna kaplanarak muazzam bir görüntü oluşturulmuş.

2) Bu ev havada mı duruyor?

Lustrzany dom, REFORM Architekt Marcin Tomaszewski REFORM Architekt Marcin Tomaszewski Modern Evler
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

Bu sıra dışı örnekte ise, ormanlık alanda konumlanan iki katlı evin geniş alt katı komple ayna ile kaplanarak orman görüntüsünün yapının üzerinde de devam etmesi sağlanmış, ev bir anlamda kamufle oalrak görünmez hale gelmiş. 

3) Daracık bir oda nasıl büyültülür?

RESIDENCIAL 10, Apê 102 Arquitetura Apê 102 Arquitetura Modern Yatak Odası
Apê 102 Arquitetura

Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura

Daracık bir yatak odası, komple ayna kaplı yüzeylere sahip sürgülü kapılı bir gardırop ile kaybettiği alanı görüntüde adeta yeniden kazanmış.

4) Banyolar için de harika

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke Klasik Banyo
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

Banyolar için fazla büyük ayna diye bir şey yoktur; ne kadar büyük, o kadar iyi! Genelde doğal gün ışığı almayan, suni olarak aydınlatılan ve pek de geniş olmayan bir banyo, geniş aynalar sayesinde çok daha ferah görünecektir. 

5) Loft tipi dairede seperatör olarak ayna kaplı duvar

homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Şehir manzaralı bu stüdyo tipi dairenin yaşam alanı ile yatak odasının arasında yer alan yarım duvar olduğu gibi ayna ile kaplanarak mekanın büyüklüğünün iki katına çıkması sağlanmış. Tamamen açık planlı, loft tarzı, iç mimari harikası bu muhteşem evin diğer iç fotoğraflarını şu linkten görebilirsiniz.

6) Bir başka dış cephe ayna kaplaması örneği

Mirrors, bandesign bandesign Ticari alanlar Yeme & İçme
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

L şeklindeki bu yapı Japonya'da bir kafe ve çevresinin tüm güzel görüntüleri, ki bunlar arasında pespembe çiçekleriyle meşhur kiraz ağaçları da var, yapının cephesinde oluşan yansımada görülebilir.

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7) Şık çerçeveli bir ayna

Otty mirror Mirrors by Ottilie Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
Mirrors by Ottilie

Otty mirror

Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie

Provence stil dekorasyona muhtelem bir önrke görüyoruz. Kırsal stilin klasik stildeki mobilyalarla birlikte kullanıldığı, pastel renkler ve çiçek detaylarıyla ünlü Provence dekorasyon stilinde bir oturma odasına göz alıcı çerçevesiyle geniş bir ayna yerleştirilmiş. Bu ayna duvara asılmak yerine, zemine konarak duvara dayanmış. Bu bir eksiklik değil, dekorasyon ögesi.

8) Yatak odasında anıtsal bir ayna

Polanco, Decoré Interiorismo Decoré Interiorismo Ev İçiEv Aletleri
Decoré Interiorismo

Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo

Bir önceki örneğimizde de olduğu üzere, buradaki ayna da duvara sabitlenmiş, duvara dayanmış, çerçeveli, geniş, dekorasyon stili ile uyumlu, modern bir ayna.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’İşlevsel tasarımlarla dekoratif aynalar’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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