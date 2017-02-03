Aynaların gücü adına! Aynayla yapılmış 8 muazzam dekorasyon

Bugünkü sayfamızda aynaların yardımıyla yapılmış ve mekanların muazzam düzeyde değişmesini sağlamış 8 dekorasyon örneğimiz var. Mekanları olduğundan daha büyük, daha ferah ve daha aydınlık göstermek için aynaların kullanılmasını gerektiğini, dekorasyonla azıcık uğraşan insanlar dahi bilir. Bu dekorasyonda ilk öğrenilen bilgilerden biridir. İster yaşam alanı olsun, isterse yatak odası ya da banyo, geniş aynalar kullanarak bir mekanı olduğundan çok daha geniş gösterebilirsiniz. Üstelik buna ek olarak, yansıyan ışığın da etkisiyle, mekan daha ferah ve aydınlık da görünür. Ayrıca, günümüzde tarihi binaların yanına yapılan yeni binaların dış cephesinde, ya da orman içine yapılan modern yapıların dış cephesinde de ayna kullanılmaktadır. Çevresinin görüntüsünü yansıtan, doğal ya da tarihi unsurlara tezat bir malzeme olmasına rağmen oluşturduğu yansıma ile adeta kamulfle olarak ortadan kaybolan bu yapılar oldukça enteresan görüntülerin oluşmasını da sağlıyor.
Gelin iç mekanlarda ve dış mekanlarda gerçekleştirilmiş aynalı dekorasyon çalışmalarını hep birlikte inceleyelim. Burada göreceğiniz örnekler, kendi evlerinizdeki dar mekanları daha ferah hale getirmek için sizlere de ilham verebilir.
İlk örneğimiz bir yatak odasından. Yatak odasının içinde tamamen ayrı bir en-suite banyo yerine, bu örnekte hidromasajlı küvet ve karyolayı ayıran iki seperatör tercih edilmiş, seperatörlerden biri ise komple ayna kaplanarak muazzam bir görüntü oluşturulmuş.
Bu sıra dışı örnekte ise, ormanlık alanda konumlanan iki katlı evin geniş alt katı komple ayna ile kaplanarak orman görüntüsünün yapının üzerinde de devam etmesi sağlanmış, ev bir anlamda kamufle oalrak görünmez hale gelmiş.
Daracık bir yatak odası, komple ayna kaplı yüzeylere sahip sürgülü kapılı bir gardırop ile kaybettiği alanı görüntüde adeta yeniden kazanmış.
Banyolar için fazla büyük ayna diye bir şey yoktur; ne kadar büyük, o kadar iyi! Genelde doğal gün ışığı almayan, suni olarak aydınlatılan ve pek de geniş olmayan bir banyo, geniş aynalar sayesinde çok daha ferah görünecektir.
Şehir manzaralı bu stüdyo tipi dairenin yaşam alanı ile yatak odasının arasında yer alan yarım duvar olduğu gibi ayna ile kaplanarak mekanın büyüklüğünün iki katına çıkması sağlanmış. Tamamen açık planlı, loft tarzı, iç mimari harikası bu muhteşem evin diğer iç fotoğraflarını şu linkten görebilirsiniz.
L şeklindeki bu yapı Japonya'da bir kafe ve çevresinin tüm güzel görüntüleri, ki bunlar arasında pespembe çiçekleriyle meşhur kiraz ağaçları da var, yapının cephesinde oluşan yansımada görülebilir.
Provence stil dekorasyona muhtelem bir önrke görüyoruz. Kırsal stilin klasik stildeki mobilyalarla birlikte kullanıldığı, pastel renkler ve çiçek detaylarıyla ünlü Provence dekorasyon stilinde bir oturma odasına göz alıcı çerçevesiyle geniş bir ayna yerleştirilmiş. Bu ayna duvara asılmak yerine, zemine konarak duvara dayanmış. Bu bir eksiklik değil, dekorasyon ögesi.
Bir önceki örneğimizde de olduğu üzere, buradaki ayna da duvara sabitlenmiş, duvara dayanmış, çerçeveli, geniş, dekorasyon stili ile uyumlu, modern bir ayna.
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