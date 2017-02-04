Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir

Yatak odalarını derli toplu tutmanın ilk kuralı yeterli depolama alanına sahip olmaktır. Aslında bu kural evin tüm odaları için geçerli. Ancak yatak odası ve mutfak gibi, birçok işleve ev sahipliği yapan ve depolama alanlarına ekstra ihtiyaç duyan mekanlar için bu kural büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ayrı bir giyinme odasına sahip değilsek, ki çoğumuz değiliz, giysilerimizi de, yedek çarşaf, nevresim vs. gibi eşyalarımızı da yatak odamızda depoluyoruz. Her gün giyip çıkardığımız giysiler ve diğer tüm eşyalar için yeterli ve işlevsel depolama alanları oluşturamazsak, iş çığrından kısa sürede çıkabilir.
Bugünkü yazımızda derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikri bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine be farklı büyüklüklere sahip olan bu yatak odaları örneklerinden bazıları, tam da sizin ihtiyaç duyduğunuz bir özellikte olabilir.
Küçük evlerin kurtarıcısı, içine dünyanın eşyasını alan bazalı yataklar, günümüz teknolojisi sayesinde kolaylıkla açılıp kapanıyor ve bu kolaylık günlük kullanıma dahi izin veriyor. Hemen her yatak ve mobilya firmasında çeşitli versiyonlarını bulmak mümkün.
Bu örnekte ise, yatak odasının giriş kapısının iki yanını kaplayan, boydan boya bir gardırop görüyoruz. Küçük mekanlar için ideal, hele ki duvarlarla tamamen aynı renkte seçilecek, düz ve sade yüzeyli modeller.
Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.
Yatak odanız küçükse ve ayrı bir giysi odası yapma imkanınız yoksa alan tasarrufu sağlamak için sürgülü kapaklara sahip gardıropları tercih etmelisiniz. Böylece odadaki sıkışıklığı bir miktar engellemiş olursunuz. Fotoğraftaki örnekte çalışma masası da içerek sıra dışı bir dolap örneği görüyoruz.
Fotoğraftaki örnekte iki yataklı, üç kapaklı gardıroplı ve merdiven altı çekmeceli şık ve kompakt bir tasarım görüyoruz. Küçük bir oda için kusursuz bir model.
Bazı püf noktaları ile daha kullanışlı ve ferah bir atmosfer oluşturmak mümkün. Yatak odasnız çok küçükse bile, duvar boyunca ve kesinlikle duvarlarla aynı renkte, tabandan tavana kadar bir gardırop odanızı fazla boğucu göstermeden son derece işlevsel olacaktır.
Gardırobu komple bir aynanın ardına gizlemek de bulunduğu odanın geniş görünmesinde etkili bir faktör. Ayna alanı geniş gösterirken, aynalı sürgülü kapı çekildiğinde ortaya gardırop çıkıyor. Bu örnekte aynanın odayı nasıl genişlettiğine şahit oluyoruz. Burası bir yatak odası değil, antre ancak aynı prensibi yatak odasında uygulamak da mümkün. Aynalarla ilgili, ’Aynaların gücü adına! Aynayla yapılmış 8 muazzam dekorasyon’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
İster çocuk odasında, isterse de kendi odanızda kullanabileceğiniz muhteşem bir ranza örneği! Dolaplar ile yatağı entegre eden, yeni nesil bir ranza sistemi olan bu model küçük mekanları optimum kullanabilmek için bire bir.
Yatak odasında depolama alanı yaratmanın en basit yollarından bir diğeri ise normal yükseklikteki yatağın altını kullanmak. Bu elbette elimize gelen her eşyayı yatağınaltına tıkıştırmak anlamına gelmiyor. Bazalı yataklar bu açıdan iyi örnekler, ancak daha pratik ve günlük kullanım için çekmeceli modeller de tercih edilebilir.