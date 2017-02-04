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Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir

Özlem K. Özlem K.
Appartement Paris, Meero Meero Endüstriyel Yatak Odası
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Yatak odalarını derli toplu tutmanın ilk kuralı yeterli depolama alanına sahip olmaktır. Aslında bu kural evin tüm odaları için geçerli. Ancak yatak odası ve mutfak gibi, birçok işleve ev sahipliği yapan ve depolama alanlarına ekstra ihtiyaç duyan mekanlar için bu kural büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ayrı bir giyinme odasına sahip değilsek, ki çoğumuz değiliz, giysilerimizi de, yedek çarşaf, nevresim vs. gibi eşyalarımızı da yatak odamızda depoluyoruz. Her gün giyip çıkardığımız giysiler ve diğer tüm eşyalar için yeterli ve işlevsel depolama alanları oluşturamazsak, iş çığrından kısa sürede çıkabilir. 

Bugünkü yazımızda derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikri bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine be farklı büyüklüklere sahip olan bu yatak odaları örneklerinden bazıları, tam da sizin ihtiyaç duyduğunuz bir özellikte olabilir.

1) Bir klasik: Bazalı yatak

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

Küçük evlerin kurtarıcısı, içine dünyanın eşyasını alan bazalı yataklar, günümüz teknolojisi sayesinde kolaylıkla açılıp kapanıyor ve bu kolaylık günlük kullanıma dahi izin veriyor. Hemen her yatak ve mobilya firmasında çeşitli versiyonlarını bulmak mümkün.

2) Kapının iki yanını kaplayan gardırop

LMS EVI TESVIKIYE homify Modern Giyinme Odası Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz interiordesigneristanbul,,architectistanbul,,mimaristanbul,,icmimaristanbul,,modernevdekorasyonu
homify

LMS EVI TESVIKIYE

homify
homify
homify

Bu örnekte ise, yatak odasının giriş kapısının iki yanını kaplayan, boydan boya bir gardırop görüyoruz. Küçük mekanlar için ideal, hele ki duvarlarla tamamen aynı renkte seçilecek, düz ve sade yüzeyli modeller.

3) Yatak başı boyunca depolama alanı

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yatak başının olduğu duvar genelde boş bırakılan ve ölü alan olarak kalan bir duvardır. Yatak odalarımızda yatak başının baktığı duvar en işlevsiz duvar olabilir. Ancak ekstra depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, fotoğraftaki örnek gibi, tüm duvarı boydan boya ve tabandan tavana kaplayan, tam olarak yatak başının geldiği kısmı ise niş gibi bırakan bu dolap tasarımı tam olarak ihtiyacınız olan şey.

4) Gardırop ve çalışma masası bir arada

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio Minimalist Yatak Odası
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Yatak odanız küçükse ve ayrı bir giysi odası yapma imkanınız yoksa alan tasarrufu sağlamak için sürgülü kapaklara sahip gardıropları tercih etmelisiniz. Böylece odadaki sıkışıklığı bir miktar engellemiş olursunuz. Fotoğraftaki örnekte çalışma masası da içerek sıra dışı bir dolap örneği görüyoruz.

5) Çocuk odaları için muhteşem ranza modelleri

Özel Tasarım Ranza MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz ranza,konsept ranza,çocuk ranzası,çocuk odası,genç odasi,genç ranzasi,özel tasarım çocuk odasi,özel üretim ranza,özel üretim ranza
MOBİLYADA MODA

Özel Tasarım Ranza

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Fotoğraftaki örnekte iki yataklı, üç kapaklı gardıroplı ve merdiven altı çekmeceli şık ve kompakt bir tasarım görüyoruz. Küçük bir oda için kusursuz bir model.

6) Duvar boyunca, duvar renginde, geniş bir gardırop

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Yatak Odası
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Bazı püf noktaları ile daha kullanışlı ve ferah bir atmosfer oluşturmak mümkün. Yatak odasnız çok küçükse bile, duvar boyunca ve kesinlikle duvarlarla aynı renkte, tabandan tavana kadar bir gardırop odanızı fazla boğucu göstermeden son derece işlevsel olacaktır.

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7) Komple cam yüzeyli sürgülü kapaklar da tercih edilebilir

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

Gardırobu komple bir aynanın ardına gizlemek de bulunduğu odanın geniş görünmesinde etkili bir faktör. Ayna alanı geniş gösterirken, aynalı sürgülü kapı çekildiğinde ortaya gardırop çıkıyor. Bu örnekte aynanın odayı nasıl genişlettiğine şahit oluyoruz. Burası bir yatak odası değil, antre ancak aynı prensibi yatak odasında uygulamak da  mümkün. Aynalarla ilgili, ’Aynaların gücü adına! Aynayla yapılmış 8 muazzam dekorasyon’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

8) Tek yataklı ranza!

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living İskandinav Yatak Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

İster çocuk odasında, isterse de kendi odanızda kullanabileceğiniz muhteşem bir ranza örneği! Dolaplar ile yatağı entegre eden, yeni nesil bir ranza sistemi olan bu model küçük mekanları optimum kullanabilmek için bire bir.

9) Günlük kullanıma uygun, yatağın altına yerleştirilmiş pratik çekmeceler

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas Modern Yatak Odası
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

Yatak odasında depolama alanı yaratmanın en basit yollarından bir diğeri ise normal yükseklikteki yatağın altını kullanmak. Bu elbette elimize gelen her eşyayı yatağınaltına tıkıştırmak anlamına gelmiyor. Bazalı yataklar bu açıdan iyi örnekler, ancak daha pratik ve günlük kullanım için çekmeceli modeller de tercih edilebilir.

10) Yatak altına sevimli/şık sepetler ve benzeri depolama unsurlar

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda İskandinav Yatak Odası
sreda

sreda
sreda
sreda

Karyolanın altını atıl bir depolama alanı değil de, düzenli bir depoalama alanı olarak kullanabilirsiniz. Çoraplar, iç çamaşırları, tişört ve kazaklar yatak altında kolaylıkla depolanabilir. 

Her eve yakışacak şifonyer ve yatak modelleri
Bu yatak odası fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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