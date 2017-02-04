Derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikir

Yatak odalarını derli toplu tutmanın ilk kuralı yeterli depolama alanına sahip olmaktır. Aslında bu kural evin tüm odaları için geçerli. Ancak yatak odası ve mutfak gibi, birçok işleve ev sahipliği yapan ve depolama alanlarına ekstra ihtiyaç duyan mekanlar için bu kural büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ayrı bir giyinme odasına sahip değilsek, ki çoğumuz değiliz, giysilerimizi de, yedek çarşaf, nevresim vs. gibi eşyalarımızı da yatak odamızda depoluyoruz. Her gün giyip çıkardığımız giysiler ve diğer tüm eşyalar için yeterli ve işlevsel depolama alanları oluşturamazsak, iş çığrından kısa sürede çıkabilir.

Bugünkü yazımızda derli toplu bir yatak odası için 10 pratik fikri bir araya getirdik. Farklı dekorasyon stillerine be farklı büyüklüklere sahip olan bu yatak odaları örneklerinden bazıları, tam da sizin ihtiyaç duyduğunuz bir özellikte olabilir.